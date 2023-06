„Konfliktpotenzial“ : Viele Ausflügler und Landwirte auf den Straßen

Von: Andreas Steppan

Endlich schönes Wetter für die Mahd und die Silage: Auf den Wiesen im Landkreis – wie hier in Gaißach – sind die Arbeiten in vollem Gange. Das bedeutet auch, dass auf den Straßen mehr landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs sind. © MK

Mit dem trockenen Wetter haben die Bauern mit der Mahd begonnen. Damit sind auf den Straßen verstärkt landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs – und viele Ausflügler im Auto oder auf dem Fahrrad. Die Begegnungen laufen nicht immer reibungslos ab.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Gerade über Pfingsten habe es auf den Straßen ein gewisses „Konfliktpotenzial“ gegeben, sagt Peter Fichtner, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. Auf den Straßen seien „ein Haufen Ausflügler, die Zeit haben“ auf einen „Haufen Bauern, die keine Zeit haben“, getroffen. Nicht jeder Autofahrer, der am Wochenende gemütlich übers Land tuckern will, verstehe die Notwendigkeit, dass Landwirte mit ihren Schleppern auch an Sonn- und Feiertagen auf den Landstraßen unterwegs sind – und aus Sicht der Autofahrer den Verkehr blockieren.

„Manche Autofahrer reagieren ängstlich“

Im Allgemeinen aber findet Fichtner, dass das Miteinander auf den Straßen ganz gut funktioniert. „Sture Böcke gibt es immer, auf beiden Seiten“, meint der Heilbrunner. Dass mal eine Lichthupe betätigt wird oder auch ein Bauer „unangemessen reagiert“, das „passiert halt“, meint Fichtner. „Es gibt eben Tage, da pressiert es einem nicht, und dann wieder sagt man: ,Was hab’ ich da für einen Haubentaucher vor mir‘.“ Was Fichtner allerdings beobachtet: Weil die landwirtschaftlichen Fahrzeuge heutzutage oft recht breit seien, „reagieren manche Autofahrer ängstlich“. Manche würden dann auf der Gegenfahrbahn komplett stehen bleiben, statt in mäßigem Tempo an dem Schlepper vorbeizufahren.

„Von allen Seiten ein bisserl mehr Verständnis“ wünscht sich Klaus Rauchenberger. Der Jachenauer Bürgermeister ist hauptberuflich Landwirt und zurzeit viel zum Mähen draußen. „Ich muss für jede Fahrt auf die Hauptstraße“, sagt er. Die Staatsstraße durch die Jachenau sei allerdings so schmal, dass die Bauern mit ihren Maschinen oft „endlos hinter Radlern herfahren“ müssten – gerade E-Bikes seien mit dem Schlepper meist nicht so flott zu überholen. Manchmal kommt es laut Rauchenberger zu gefährlichen Situationen, wenn die Bauern nach dem Überholen zu knapp vor den Radlern wiedereinscheren oder während des Überholvorgangs doch Gegenverkehr komme. Es sei „immer wieder verwunderlich“, dass auf der schlechten Staatsstraße nicht mehr passiere. Unter anderem deshalb habe er selbst auch „zu den ersten gehört, die Flächen für den Radweg hergegeben“ haben. Auf jeden Fall seien von allen Verkehrsteilnehmern Vorsicht und vorausschauendes Fahren gefragt.

Sollten Langsame die Schnellen mehr überholen lassen ?

Das gilt auch bei Begegnungen verschiedener Verkehrsteilnehmer auf Feld- und Forstwegen. Hier kritisiert Rauchenberger, „dass manche Fußgänger denken, der Weg wäre nur für sie gemacht und nicht zur Seite gehen“, wenn eine landwirtschaftliche Maschine kommt. Ähnliches hat Peter Fichtner auch von Kollegen gehört, die Flächen rund ums Benediktbeurer Kloster bewirtschaften. „Da gibt es Radler, die es drauf anlegen und bewusst nicht zur Seite fahren.“

Umgekehrt sei es für die Radler und Fußgänger oft nicht angenehm, wenn die Traktoren bei trockenem Wetter riesige Staubwolken hinter sich herziehen, räumt Rauchenberger ein. In der Regel würden die Bauern versuchen, das zu vermeiden – es gehe aber nicht immer, gerade wenn man es zum Beispiel bei einem heraufziehenden Gewitter eilig habe.

Im Alltag sei das alles lösbar. Extremer sei die Situation im Gemeindegebiet allerdings für die Sachenbacher Bauern, die Flächen in Walchensee oder Kochel bewirtschaften. Über die Straße zwischen Sachenbach und Urfeld, die stark von Radlern und Spaziergängern bevölkert ist, würden sie ihre Ernte bei schönem Wetter erst gar nicht mehr heimfahren, sondern müssten die Heu- oder Siloballen draußen liegen lassen oder zwischenlagern, bis schlechtes Wetter ist.

Wunsch: Kolonnen, die Langsamere hinter sich herziehen, öfter passieren lassen

Die Perspektiven von Pkw- wie auch von Traktorfahrern kennt Franz Pölt. Er fährt als Pendler täglich mit dem Auto von Benediktbeuern nach Gaißach zur Arbeit, ist aber auch manchmal privat, zum Beispiel für einen Holztransport, mit dem Traktor unterwegs. Als Autofahrer wünscht er sich, dass langsame landwirtschaftliche Maschinen, Baufahrzeuge, vor allem aber sogenannte Mopedautos – Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h – die Kolonnen, die sie hinter sich herziehen, öfter passieren lassen. Er berichtet, dass er kürzlich auf dem Weg mit dem Traktor über die B472 bei jeder Gelegenheit rechts rausgefahren sei – zum Beispiel am Blomberg-Parkplatz. Er habe zwar teils zehn Minuten warten müssen, bis er wiedereinscheren konnte und brauchte insgesamt 45 Minuten länger für den Weg. „Aber wenn man will, dann geht das, und ich würde es für ein rücksichtsvolles Miteinander erwarten“, sagt er.

Dazu gehöre auch, dass man sich mit einem langsamen Fahrzeug Nebenstrecken suchen sollte, „auf denen ich möglichst wenige andere beeinträchtige“. Pölt argumentiert: Wenn man einen langen Stau hinter sich herziehe, bestehe die Gefahr, dass manch einer die Nerven verliere und riskant überhole. Der Benediktbeurer fürchtet: „Da kann man Situationen heraufbeschwören, die nicht ohne sind.“

