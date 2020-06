Konjunkturpaket: Kommt die Steuersenkung wirklich an?

Es gab viele positive Reaktionen auf das 130-Milliarden-Konjunkturpaket der Bundesregierung. Aber nicht nur. Vor allem die befristete Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 6 und 7 auf 5 Prozent ist sehr umstritten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nachfolgend einige Stimmen von Handel und Handwerk im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Elfriede März, Mineralölhandel unter anderem in Tölz und Eurasburg: „Das geht schon alles sehr schnell. Wer zahlt denn das, wenn Programmierer die Software ändern müssen? Und das wegen sechs Monaten. Also, ich halte nicht so viel davon. Wenn eine Familie im Monat 500 Euro für Lebensmittel ausgibt, dann spart sie bei 7 Prozent Mehrwertsteuer nicht mehr als 10 Euro. Ich glaube nicht, dass Private deshalb mehr kaufen. Schon gar nicht ein Auto. Die halten derzeit eher das Geld zurück und warten auf die zweite Corona-Welle. Am Ende nützen das die Supermärkte sogar zur versteckten Preiserhöhung. Sie werden die Schwellenpreise wie etwa 0,99 Euro nicht heruntersetzen, aber in einem halben Jahr die zwei oder drei Prozent wieder draufrechnen und am Ende gleich auf 1,09 Euro erhöhen. Viel gerechter wäre eine Lohn- und Einkommensteuerermäßigung für alle gewesen und für die Unternehmen kürzere Abschreibungsfristen.“

Kaspar März, Edekamärkte unter anderem in Tölz und Ascholding: „Ich bin fest überzeugt, dass die Preise fallen werden und an den Kunden weitergegeben werden. Die Preise werden zentral von Edeka bei uns eingespielt. An eine versteckte Preiserhöhung glaube ich nicht. Der Wettbewerb ist zu hart. Eher werden Discounter wie Aldi die Chance nutzen, die Preise nochmals zu senken. Die Vollsortimenter müssen dann nachziehen. Die Senkung der Mehrwertsteuer kam für mich wie ein Paukenschlag. Das gab’s ja noch nie. Das wird der Kunde schon spüren. Aber die Befristung auf ein halbes Jahr, das ist wirklich nicht sinnvoll.“

Peter von der Wippel, Sport Peter/„Mammut“ in Tölz: „Insgesamt finde ich das Konjunkturpaket gut gestaltet. Das Familiengeld etwa kommt schon an den richtigen Stellen an. Es geht doch letztlich darum, den sozialen Frieden zu wahren und Unruhen zu vermeiden. Was ich für völlig falsch kommuniziert halte, ist die Mehrwertsteuersenkung. Die dient nicht dazu, die Verkaufspreise zu senken. Allein der Aufwand der Umrechnung würde sich gar nicht rechnen. Es kämen ja auch komische Preise heraus. Nein, die Steuersenkung ist vielmehr dazu gedacht, dass in den Unternehmen mehr Liquidität bleibt. Und das ist auch nötig. Ich gehe davon aus, dass im Herbst die große Pleitewelle für viele Unternehmen kommt, wenn etwa die Stundungen auslaufen. Bei vielen sind die Finanzen auf Kante genäht. Wird’s nach der Wahl Steuererhöhungen geben, um das Konjunkturpaket zu finanzieren? Glaube ich nicht. Dann würde man ja das zarte Pflänzchen Aufschwung gleich wieder ausreißen.“

Andreas Heinrich, Apotheken in Tölz und Lenggries: „Drei Prozent Steuersenkung: Das produziert bei uns kleinen Einzelhändlern nur einen Haufen Arbeit und zusätzliche Kosten. Ich bin nicht die Metro und habe keine elektronische Preisauszeichnung. Wir popeln jedes Etikett von jeder Packung und kleben ein neues auf. Eine Entscheidung des Bundestags fehlt im Übrigen auch noch. Das wird also eine ziemlich kurzfristige Geschichte. Im Prinzip sehe ich die Steuersenkung auch eher als Liquiditätshilfe für Unternehmen. Wir werden uns aber, was die Preise betrifft, an die Empfehlungen unserer Standesvertretung halten. Dass auf Arzneimittel und Atemschutzmasken 19 Prozent erhoben werden, damit dürfte Deutschland ziemlich allein sein.“

Josef Oswald, Arzbach, Obermeister der Schreinerinnung Miesbach/Bad Tölz-Wolfratshausen: „Jetzt müssen wir erst einmal abwarten, was wirklich im Bundestag beschlossen wird und wie es dann im Detail umgesetzt wird. Aber wenn bei jeder Rechnung die Mehrwertsteuer wirklich von 19 auf 16 Prozent reduziert wird, wäre das fürs Handwerk großartig und für unsere Kunden ein echtes Zuckerl. Bisher verdient ja immer der am meisten an unserer Arbeit, der am wenigsten dafür getan hat (der Fiskus, Anm. d. Red.). Deshalb sollte die Steuersenkung dauerhaft beibehalten werden. Das wäre schön. Die drei Prozentpunkte Steuersenkung kommen übrigens gerade recht. Das Handwerk spürt die Corona-Folgen schon. Die Leute sparen deutlich mehr.“

Von Christoph Schnitzer