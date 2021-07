Konstantin Wecker zu Gast im Tölzer Kreisbildungswerk

Kultur

Von Ines Gokus schließen

Einen prominenten Gast hatte sich am Dienstag das Kreisbildungswerk eingeladen: Den Liedermacher, Autor und Poeten Konstantin Wecker, der unter dem Thema „Poesie und Widerstand in stürmischen Zeiten“ eine Lesung hielt.

Bad Tölz - Es gab Wartelisten, man hätte den Saal der Franzmühle mehrfach füllen können, doch die Corona-Auflagen erlaubten nur knapp 70 Zuschauer, die dem „Plädoyer für Kunst und Kultur“ aus Weckers Feder lauschen durften. Dabei wurde es leidenschaftlich, persönlich und natürlich auch musikalisch, als sich der Künstler am Ende des Abends doch noch an den Flügel setzte. Zunächst allerdings las er sich durch einen Stapel seiner Bücher und Gedichte, die die Zeit von seinen Anfängen im zarten Alter von 19 Jahren bis zum Lockdown dieses Jahres beinhaltete.

Wecker in Tölz: „Meine Gedichte passieren mir“

Auch erzählte er dazwischen immer wieder aus seinem bewegten Leben und hielt auch nicht mit seiner berüchtigten Drogenzeit hinter dem Berg. Ein alter „Anarcho“ sei er, mehr denn je, und kaum je ein Begriff sei immer wieder so missverstanden worden. Es handele sich nämlich nicht um „bestialisches Chaos“, sondern vielmehr um „Freiheit für jede und jeden, alle sollen mitdenken, mitfühlen und mitformen,“ – ein Wunschtraum Weckers von Anbeginn. Neben seiner Karriere als Liedermacher und Musiker, als wortgewaltiger Autor und Verfasser tiefemotionaler Poesie engagierte sich der heute 74-jährige immer schon politisch. In seinen Liedern und Schriften setzt er sich mit dem gesellschaftlichen Geschehen auseinander, er ist ein unermüdlicher Kämpfer für Frieden, Freiheit und gegen Faschismus und jede Art von Machtverteilung und er entwirft eine Utopie für eine gerechte Gesellschaft, in der alle gleich viel wert sind.

Lesung im Tölzer Kreisbildungswerk: Weckers neues Buch „Poesie und Widerstand“

In seinem neuen Buch „Poesie und Widerstand“ berichtet er von seinen persönlichen Erfahrungen in der Pandemiezeit, in der er erstmals in 50 Jahren nicht auf die Bühne durfte, weil Kultur als „nicht systemrelevant“ abgestempelt wurde. Dem widerspricht er vehement: In zornigen Texten über die Wichtigkeit der Kultur, die „immer schon die Welt gerettet hat, weil sie Mut macht und aufrüttelt“ prangert er die Ungerechtigkeiten der Coronazeit an, die Gier, Eitelkeit und Macht mehr denn je hervorbringe und bezeichnet Poesie als Widerstand, die die Angst besiegt.

„Meine Gedichte passieren mir, sie waren immer klüger als ich“, sagt er „die Poesie hat mir Dinge gesagt, die ich mit der Ratio nie zugelassen hätte“. So kommt es auch, dass er der „Ewigkeit begegnet in irgendeinem Pissoir“, oder sich sicher ist, dass nicht er, sondern der Maulbeerbaum vor dem Fenster seines Arbeitszimmers im toskanischen Refugium seine Gedichte schreibt, „denn er ist viel älter und klüger als ich“. Fast übergangslos von Geschichte zu Geschichte übergehend ist Weckers Lesung, und er legt dabei sein Gefühlsleben offen, denn die großen Fragen des Lebens, der Liebe und nach dem eigenen Selbst begleiten ihn bis heute. Immer wieder singt er auch die Worte aus seinen Büchern, denn vieles davon hat er auch vertont. Die großen Fragen des Lebens, der Liebe und nach dem eigenen Selbst, sie begleiten ihn bis heute.

