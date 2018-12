Kontrolle am Bahnhof Bad Tölz: 500 Gramm Haschisch sichergestellt

Bei einer Personenkontrolle am Tölzer Bahnhof ist der Polizei am Mittwoch ein Mann ins Netz gegangen, der fast ein halbes Kilo Rauschgift mit sich führte. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl beantragt.

Bad Tölz - Fast ein halbes Kilogramm Haschisch haben Polizisten am Mittwochabend am Tölzer Bahnhof bei einem 31-Jährigen sichergestellt. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, unterzogen Beamte der Operativen Ergänzungsdienste den Jordanier gegen 18 Uhr einer Personenkontrolle.

Als sie ihn durchsuchten, stellten sie fest, dass er knapp 500 Gramm des Rauschgifts mit sich führte. Daraufhin wurde auch eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes in die Wege geleitet. Laut Polizei fanden die Beamten dort noch weitere Beweismittel und stellten diese ebenfalls sicher. Das für Rauschgiftdelikte zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Weilheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen in dem Fall. Letztere stellte einen Antrag auf einen Haftbefehl gegen den 31-Jährigen. Der Stand der Dinge bei Redaktionsschluss: Der Jordanier sollte noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

