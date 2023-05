Kontrolle verloren: Auto prallt bei Bad Tölz gegen einen Baum

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Polizei musste am Donnerstagabend zu einem Unfall ausrücken. © Roland Weihrauch/dpa

Vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache eines Unfalls, der sich am Donnerstag bei Bad Tölz ereignet hat.

Bad Tölz - Einiges an Sachschaden und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend auf der B 472 ereignet hat. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 18-jähriger Tölzer gegen 23.20 Uhr mit seinem Toyota Auris die Benediktbeurer Straße in westlicher Richtung und wollte dort auf die Bundesstraße in Richtung Blomberg einfahren.

Auto fährt erst gegen Leitplanke und dann gegen einen Baum

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Tölzer die Kontrolle über sein Fahrzeug, der Wagen kam nach rechts von der Straße ab, fuhr eine Leitplanke um und prallte gegen einen Baum. Der Mann sowie seine Beifahrerin, eine Wackersbergerin (23), wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Fahrzeug muss nach dem Unfall abgeschleppt werden

Das Auto war nach Angaben der Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 15 500 Euro.

