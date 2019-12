Kostenlos ins Klassik-Konzert: Veranstalter engagiert sich

Die neue Klassik-Konzertreihe „Quartettissimo“ genießt einen hervorragenden Ruf. Und Initiator Christoph Kessler engagiert sich jetzt auch sozial.

Bad Tölz–Renommierte Musiker spielen klassische Musik im Tölzer Kurhaus – in der Reihe „Quartettissimo“ werden Künstler von Weltrang eingeladen. Die Veranstaltungsreihe mit Kammermusik, die erst in Saison 2018/19 mit drei Konzerten begann, hat in Bad Tölz regelrecht eingeschlagen. In der ersten Saison waren es im Durchschnitt 180 Zuschauer. In dieser Wintersaison gibt es ebenfalls drei Konzerte. Der Start Ende November mit dem „Doric String Quartet“ (wir berichteten) lief besser als erwartet. „Wir haben 275 Karten verkauft. Das ist sehr erfreulich“, sagt Christoph Kessler. Der Ickinger hat mit seiner Frau Susanne den Verein „Klangerlebnis“ gegründet und veranstaltet die Konzerte in Zusammenarbeit mit der Tourist-Info. Unterstützung gibt es von der öffentlichen Hand und namhaften Firmen aus der Region als Sponsoren.

Die Kesslers engagieren sich auch sozial. Schon in der ersten Konzertsaison stellten sie jeweils fünf Karten für Jugendliche vom Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium sowie von der Musikschule zur Verfügung plus jeweils für einen Lehrer. „Die Lehrer verteilen die Karten immer an andere, und die Jugendlichen kommen gerne“, hat Kessler erfahren und beobachtet: „Wenn sie keine Karte bekommen haben, kaufen sie sich eine und bringen manchmal sogar noch die Eltern mit.“ Besser, sagt Kessler, „könnte es doch nicht sein“.

An dem Konzept soll sich auch nichts ändern – es wird sogar noch ausgeweitet. Nun bieten die Kesslers Menschen, die sozial benachteiligt sind beziehungsweise nicht so leicht ins Konzert gehen können, freien Eintritt an. Vor dem Auftritt des „Doric String Quartet“ schrieb Kessler zehn Institutionen an: mehrere Seniorenheime in Bad Tölz, den Real-Verbund für den Bereich Inklusion, die Arbeiterwohlfahrt sowie zwei regionale Vereine, die mit Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten. Obwohl laut Kessler „alles ein bisschen kurzfristig lief“, kamen 26 Personen ins Konzert.

„Quartettissimo“ geht weiter: Veranstalter haben „einen guten Riecher“ für die richtigen Ensembles

Die Idee kam überall gut an. „Musik ist wahrscheinlich das verbindendste Element der Welt“, sagt Susanne Frey-Allgaier, stellvertretende Kurdirektorin. „Menschen haben auf diesem Weg vielleicht die Möglichkeit, für zwei Stunden ihren schwierigen Alltag hinter sich zu lassen.“ Auch Bettina Emmrich, Heimleiterin des Tölzer Josefistifts, äußert sich lobend. Allerdings werde nicht jeder Heimbewohner das Angebot nutzen können: „Manche sind zu gebrechlich oder um die Zeit einfach schon zu müde.“

Christoph und Susanne Kessler möchten mit ihrem Angebot „einen kleinen Beitrag zur Integration leisten“, sagen sie. Zudem habe klassische Musik den Ruf, elitär zu sein. „Aber das stimmt nicht. Jeder, der einmal in einem klassischen Konzert war, wird gepackt von der Direktheit und Schönheit dieser Musik.“

Die Kesslers stellen auch Betreuungspersonen freie Plätze zur Verfügung. Reserviert werden Stühle, die auch mit Beeinträchtigung gut zu erreichen sind. „Wir haben ja im Kurhaus den Vorteil, dass wir nach hinten hin gut bestuhlen können.“

Auch die Musiker des „Doric String Quartet“ fanden die Idee sehr gut und haben sich in Tölz sehr wohl gefühlt, berichtet Kessler. „Aber bislang haben wir von allen Künstlern, die hier waren, nur positive Reaktionen bekommen.“

Ohne die Unterstützung von Stadt, Landkreis, Kulturfonds der Staatsregierung und von Firmen sei das Ganze aber nicht möglich, dankt Kessler, dessen Verein „Klangerlebnis“ gemeinnützig arbeitet. Das nächste Konzert findet am 19. Januar statt. Zu Gast ist das Zemlinsky Quartet aus Prag. Nach dem Jahreswechsel, verspricht Kessler, werde er das Kontingent freigeben. „Ich hoffe, es spricht sich rum.“

Weitere Infos über das Programm der Reihe in Bad Tölz im Internet auf der Seite www.quartettissimo.de.