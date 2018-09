Kostenlose Kita: Gemeinden im Landkreis halten sich zurück

Kostenlos in die Kita? Einige Bundesländer legen vor, und manche Kommunen ziehen auf eigene Rechnung nach. Städte und Gemeinden im Landkreis halten sich diesbezüglich zurück – auch wenn es erste Ansätze in diese Richtung gibt.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Immer mehr Bundesländer machen es vor: Zum 1. August haben Berlin, Hessen und Niedersachsen die Beitragsfreiheit in den Kitas erweitert beziehungsweise die Gebühren ganz abgeschafft. Bayern hält zwar generell an den Gebühren fest, aber auch hier haben bereits einzelne Kommunen für sich entschieden, die Eltern für die Betreuung nicht länger zur Kasse zu bitten und das Defizit ihrer Kitas selbst zu übernehmen. Bei Städten und Gemeinden im Landkreis stößt letzterer Ansatz eher auf Skepsis – wurde aber durchaus schon diskutiert.

Zur Debatte stand eine Abschaffung der Kita-Gebühren in Icking, wie Bürgermeisterin Margit Menrad berichtet. Auf Antrag der „Unabhängigen Bürgerliste Icking“, der auch die Rathauschefin angehört, sei das Thema im Familienausschuss des Gemeinderats diskutiert worden. „Die Tendenz ging dahin, dem Gemeinderat zu empfehlen, es nicht zu machen“, sagt Menrad. Wenn der Kita-Platz nichts kostet, könne es sein, dass Eltern die maximale Betreuungszeit buchen, obwohl sie das später vielleicht gar nicht wahrnehmen wollen. Die Gemeinde müsse dann aber das nötige Personal für die volle Zeit vorhalten, obwohl die Kita in der Realität wahrscheinlich nicht ausgelastet wäre. Einen abschließenden Gemeinderasbeschluss gebe es noch nicht nicht, so Menrad. „Wir wollen auch erst einmal abwarten, ob sich aus der Landtagswahl in dieser Frage etwas Neues ergibt.“

Lesen Sie auch: Darum bleiben die Kita-Gebühren in Sachsenkam unverändert

Auch der Benediktbeurer Bürgermeister Hans Kiefersauer (CSU) würde es „im Prinzip begrüßen“, wenn der Kindergarten für die Eltern beitragsfrei wäre. „Denn Bildung sollte kostenlos sein – und dazu gehört die Kita“, sagt er. Hierbei sähe er allerdings den Freistaat in der Pflicht. Kiefersauer ist überzeugt: „Bayern könnte das finanziell auch schultern.“ Für einen Alleingang allerdings sieht er seine Gemeinde nicht gerüstet. „Wir haben nicht dieselben Steuereinnahmen wie Großstädte.“ Über den Daumen gleiche die Gemeinde schon heute jährlich an die 200 000 bis 300 000 Euro an Defiziten der Kindergärten aus. „Da käme Minimum noch einmal das Doppelte drauf.“

Wer sich die Gebühren nicht leisten könne, der habe jetzt schon die Möglichkeit, dass ihm die Gemeinde unter die Arme greift, so Kiefersauer. Sozial schwache Familien können auch beim Landratsamt beantragen, dass die Behörde die Betreuungskosten übernimmt. Laut Landratsamts-Sprecherin Marlis Peischer gingen für 2017/18 insgesamt 709 Anträge ein. „Davon wurden 537 bewilligt, die meisten in den drei Städten“, so Peischer. In diesen Fällen überwies der Landkreis die Gebühren an die Kindertagesstätten. Die Ausgaben summieren sich auf etwa 700 000 Euro pro Jahr.

Lesen Sie auch: Fünf Jahre Kita-Rechtsanspruch: Es gibt noch viel zu tun

Für die Stadt Wolfratshausen verweist Martin Melf, für den Bereich Bildung zuständiger Abteilungsleiter im Rathaus, auf die „historisch gewachsene“ Kostenaufteilung bei der Kleinkinderbetreuung in Bayern zwischen Eltern, Kommunen und Freistaat. Im Fall von Wolfratshausen sei es so, dass Staat und Stadt pro Jahr je rund drei Millionen Euro zuschießen. Die Stadt leiste hier aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen mit den diversen Trägern ohnehin schon mehr, als es ihre gesetzliche Pflicht sei.

Als Verwaltungsmitarbeiter stehe ihm dazu keine politische Bewertung zu. Als Vater von vier Kindern aber findet Melf: „Es ist in Ordnung, wenn die Eltern einen gewissen Obolus beisteuern – zumal sie die Betreuungskosten von der Steuer absetzen können.“ Im ländlichen Raum sei es außerdem so, dass die Betreuung in der Krippe und zu Hause als „zwei gleichberechtigte Systeme“ nebeneinander stünden. Größere Bedeutung misst Melf der Tatsache zu, dass die Stadt Wolfratshausen viel Geld in die Mittagsbetreuung an den Schulen investiere.

„Das ist Staatsaufgabe“, findet der Tölzer Bürgermeister

Ähnlich schildert Rathaus-Geschäftsleiterin Ute Raach die Lage für Geretsried. „Die Stadt übernimmt bereits jetzt Zuschüsse auf freiwilliger Basis, die über die gesetzlich auferlegte Förderung hinausgehen.“ Hierbei handle es sich pro Jahr um „siebenstellige Beträge im mittleren Bereich“. Eine politische Stellungnahme war aus dem Geretsrieder Rathaus nicht zu erhalten, da Bürgermeister Michael Müller im Urlaub ist. Ute Raach erklärt aber, dass im Stadtrat bislang noch nicht über eine mögliche freiwillige Übernahme sämtlicher Kindergartenkosten gesprochen worden sei. „Grundlage wäre hier außerdem die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt“, sagt Raach und ergänzt: „Sollte es zu einer gesetzlichen Verpflichtung für die Kommunen kommen, gehen wir vom Konnexitätsprinzip aus, sodass es zu einem angemessenen finanziellen Ausgleich kommt.“ Sprich: Der Freistaat übernimmt die Kosten.

Kostenlose Kita-Plätze? „Wenn, dann wäre das eine Staatsaufgabe“, findet auch der Tölzer Bürgermeister Josef Janker (CSU). Eigentlich aber sieht er dafür „keine Notwendigkeit“. Der Freistaat fördere Familien mit vielen anderen Maßnahmen. Auch die Stadt sei mit freiwilligen Zusatzleistungen wie einem kostenlosen Schwimmkurs attraktiv für Familien. Sozial schwachen Familien greife man über die städtischen Stiftungen unter die Arme. Und sollte eine kostenfreie Kinderbetreuung zum Ziel haben, sogenannte bildungsferne und/oder zugewanderte Familien zu einem verstärkten Kita-Besuch zu animieren, so hielte Janker hierfür eine Kindergarten-Pflicht für sinnvoller.