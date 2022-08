Grablichter verschwinden auf dem Waldfriedhof: Krähen unter Verdacht

Von: Andreas Steppan

Teilen

Krähen haben es möglicherweise auf Grablichter auf dem Friedhof in Bad Tölz abgesehen. © Frank Rumpenhorst / dpa

Bei der Polizei wurde zuletzt immer wieder der Diebstahl von Kerzen vom Tölzer Friedhof gemeldet. Die Stadt hat eine Vermutung, was es damit auf sich hat.

Bad Tölz – Vom Tölzer Waldfriedhof sind in jüngster Zeit immer wieder Grabkerzen verschwunden. Die Stadt Bad Tölz hat einen konkreten Verdacht, wer dafür verantwortlich sein könnte. „Mit ganz großer Wahrscheinlichkeit“ seien es Krähen, die die Kerzen „gestohlen“ hätten, erklärt Rathaus-Geschäftsführer Falko Wiesenhütter gegenüber dem Tölzer Kurier.

Paraffin ist für Krähen eine Delikatesse

Hintergrund sei, dass für die Kerzen, die früher zumeist aus Erdöl hergestellt worden seien, mittlerweile immer häufiger Pflanzenöl verwendet werde. Und das schmecke den Krähen offenbar. Friedhofsmitarbeiter hätten auch schon beobachtet, dass Krähen mit den Kunststoffbehältern der Kerzen im Maul davongeflogen seien. „Die Behälter wurden dann irgendwo an anderer Stelle zerhackt gefunden“, so Wiesenhütter. Mitunter seien Krähen auch so intelligent, relativ fest verschlossene Laternen aufzubekommen.

Kerzen-Diebstahl auf dem Friedhof in Bad Tölz angezeigt

Dass ein menschlicher Dieb auf dem städtischen Friedhof sein Unwesen triebt, „das können wir zwar nicht ganz ausschließen“, sagt Wiesenhütter. „Wir vermuten es aber nicht.“ Einige betroffene Bürger hingegen hatten sich in der Sache an die Polizei gewandt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.