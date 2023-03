Kreativität gefragt: Tölz verabschiedet Haushaltsplan für 2023 mit einigen Unsicherheitsfaktoren

Wo geht die Reise hin? Die Entwicklung des ehemaligen Fabrikgeländes Moralt im Süden von Bad Tölz ist eine der großen städtebaulichen Aufgaben. © cs

Der Tölzer Finanzausschuss verabschiedet den Haushaltsplan 2023. Das Kurhaus und die Gestaltung des Moraltpark sind Zukunftsprojekte.

Bad Tölz – Nur zweimal sah sich der scheidende Kämmerer Hermann Forster bemüßigt, etwas anzumerken, als am Dienstag im Tölzer Finanzausschuss erneut über den Haushaltsplan 2023 gesprochen wurde. Mit dem unaufgeregten Vortrag seiner Nachfolgerin Silke Furmanek hatte das nichts zu tun. Forster warnte nur noch einmal eindringlich davor, sich auf die derzeit ausgezeichneten Finanz-Kennzahlen der Stadt blind zu verlassen. „Das kann sich schnell ändern. Ich habe das trotz aller umsichtiger Haushaltsplanung selbst erlebt.“ Es gebe viel zu viele Unwägbarkeiten.

Einige Unsicherheitsfaktoren

Seine designierte Nachfolgerin Furmanek benannte neben dem System des verspäteten Finanzausgleichs einige Unsicherheitsfaktoren: Was für Folgen hat der Ukraine-Krieg? Wie werden sich die Eingliederungshilfen entwickeln und wie die reformierte Grundsteuer? Es gebe zwar erste Bescheide, für sichere Einnahmeberechnungen reiche das aber nicht. Auch mit der gesetzlich verankerten Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder komme einiges auf die Kommunen zu. „Kreative Gestaltungsadern“, so Furmanek, „werden für Tölz in Zukunft noch wichtiger“.

Das umso mehr, als die kurz angerissene kommunale Finanzplanung für die nächsten Jahre noch eine rechte „Wundertüte“ ist. In der Finanzplanung würden, so räumte auch Bürgermeister Ingo Mehner ein, allenfalls „Minimalziele“ wie zum Beispiel eine 2,4 Millionen Euro teure neue Kindertagesstätte (Ort steht noch nicht fest) abgebildet. Großprojekte wie die Entwicklung des Moraltparks und die Erweiterung des Kurhauses sind darin nicht zu finden. Hier stehen hohe Millionenbeträge im Feuer. Das neue Josefistift auf der Flinthöhe ist bekanntlich durch Abgabe der Trägerschaft finanziell ausgelagert worden und belastet den Haushalt nicht mehr. Durch die Verpachtung werden der Rücklage sogar rund 200 000 Euro zugeführt. Apropos Josefistift: Aus der Rücklage werden zwei Millionen Euro für den Bau eines Seniorenzentrums zurückgelegt. Wenn das Pflegeheim auf die Flinthöhe wandert, hat die Stadt ja versprochen, dass der Altbestand in der Folge zu einem Zentrum für Senioren umgebaut wird.

Mehr Einnahmen: Greiner-Stiftung

Nicht uninteressant im Stiftungswesen der Stadt: Die Greiner-Stiftung wird 2023 dank höherer Zinsen 65 000 Euro mehr einnehmen (insgesamt 107 500 Euro) und für soziale Zwecke ausschütten können. Das Grundkapital beträgt nach wie vor fast 5 Millionen Euro und wird um 30 000 Euro aufgestockt.

Wichtige Eckdaten des Haushalts wurden bereits vorgestellt (wir berichteten). Weitere Kennzahlen und Entwicklungen: Der Schuldenstand wird zum Ende des Jahres 7,7 Millionen Euro betragen, die Rücklagen steigen von 15,6 Millionen zum Jahresende auf voraussichtlich stolze 18,1 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt auf unter 400 Euro. Einen Vergleich zum Landesdurchschnitt (718 Euro) wollte Furmanek gleichwohl nicht anstellen, da viele Kommunen Einrichtungen wie die Abwasserbeseitigung nicht im Haushalt hätten. „Wir schon.“

Obwohl die Stadt heuer mit elf Millionen Euro Gewerbesteuer kalkuliert – so viel wie nie – rechnet Furmanek Tölz eher zu den steuerschwachen Kommunen. Man bleibe weiterhin etwa 30 Prozent unter dem Landesdurchschnitt. Noch ein Wort zu den Stadtwerken: Sie führen 2023 die Konzessionsabgabe in Höhe von 700 000 Euro an die Stadt ab. Aber keinen Gewinn, so wie das früher war. Der bleibt für Investitionen im zu 100 Prozent städtischen Unternehmen. Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Finanzausschuss befürwortet. Es folgt noch der Stadtratsbeschluss. (Christoph Schnitzer)

