„Kreisel lösen nicht alle Probleme“

Bad Tölz– Die Stadt braucht mehr Kreisverkehre: Diese Forderung ist zuletzt nach mehreren Unfällen und Mega-Staus zu hören. „Die Zeit ist reif, überreif für neue, aufeinander folgende Kreisverkehre!“, schreibt die Sachsenkamerin Anelle Brandau in einem Leserbrief und bezieht sich dabei auf das alltägliche Verkehrschaos auf der Flinthöhe. Und Bürgermeister Josef Janker spricht sich wie berichtet vehement für einen „Turbo-Kreisverkehr“ am Moraltverteiler aus. Zuständig für den Bau wäre jeweils das Staatliche Bauamt Weilheim. Doch dort hält man die aktuellen Anregungen nicht für sinnvoll.

Hat denn das Staatliche Bauamt prinzipiell etwas gegen Kreisverkehre, wie gelegentlich gemutmaßt wird? „Nein, bestimmt nicht“, antwortet Stefan Vogt, Sachgebietsleiter „Planung und Bau im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen“. „Aber es ist eben nur eine von mehreren Möglichkeiten, einen Knotenpunkt zu gestalten, und nicht für jede Situation gleich gut geeignet“, sagt er. „Man kann nicht sagen, dass Kreisverkehre alle Probleme lösen. Man muss genauer hinsehen, ob er an einer bestimmten Stelle das richtige Mittel ist.“

Diskussion 1: Maxlweiher

Für die Kreuzung am Maxlweiher gilt das aus Sicht des Experten nicht. Im Bereich der Kreuzung waren kürzlich eine Mutter und ihre zwei Kinder von einem Lkw erfasst worden, sie gilt allgemein als Unfallschwerpunkt. Ob hier ein Kreisverkehr sinnvoll wäre, „das war bei uns schon häufiger ein Thema“, so Vogt. Unter anderem sei die Forderung in der Diskussion um die Nordspange an die Behörde herangetragen worden, etwa von Seiten der Lettenholz-Anwohner.

Allerdings habe das Staatliche Bauamt einen Bau „nie enger ins Auge gefasst“, so der Sachgebietsleiter. Denn es gebe ein grundsätzliches Problem: Es fließe an dieser Stelle einfach zu viel Verkehr. Laut den „einschlägigen Regelwerken“ stößt ein Kreisverkehr ab 25 000 bis 27 000 Fahrzeugen an seine Grenzen. „An dieser Stelle kratzen wir aber an der Marke von 30 000 Fahrzeugen am Tag.“ An einem überlasteten Kreisverkehr stehe man am Ende genauso lange im Stau wie an einer Ampel, sagt Vogt. Und die Lücken zwischen den Fahrzeugen, in die man einfahren könne, würden sehr klein – das Unfallrisiko werde größer.

Wesentlich sinnvoller findet Vogt die Maßnahme, die das Staatliche Bauamt für 2018 plant: den Austausch der in die Jahre gekommenen Ampelanlage. „Durch moderne Technik lassen sich da noch Leistungsreserven herausholen“, ist Vogt überzeugt.

„Auch in der Zukunft lässt sich an einer Ampel noch an dem ein oder anderen Rädchen drehen“, so der Ingenieur. „Ein Kreisverkehr dagegen ist ein starres System.“ Nicht zuletzt sei es für Fußgänger einfacher, die Bundesstraße an einer Ampel zu überqueren als an einem Kreisverkehr.

Auf längere Sicht ist übrigens am Maxlweiher doch noch ein Kreisverkehr geplant – dann, wenn die Nordspange gebaut wird. Es gibt aber einen gravierenden Unterschied: Der Ost-West-Verkehr der B 472 fließt dann ohne Zwischenstopp unter dem Kreisverkehr hindurch. Nur die Fahrzeuge, die in Richtung Sachsenkamer Straße oder Eisstadion abbiegen wollen, benutzen eine Etage weiter oben den Kreisverkehr.

Diskussion 2: Moraltverteiler

+ Kreuzungs-Ausbau statt Turbo-Kreisel: So sieht der Lösungsansatz des Staatlichen Bauamts für den Tölzer Moraltverteiler aus. In Fahrtrichtung Norden und Süden soll jeweils eine Spur dazukommen. © Staatliches Bauamt Weilheim Auch dem von Janker geforderten „Turbo-Kreisverkehr“ am Moraltverteiler steht das Staatliche Bauamt skeptisch gegenüber. Ein „Turbo-Kreisel“ zeichnet sich dadurch aus, dass es im Kreisverkehr zwei Spuren gibt. Sich hier richtig einzuordnen, stelle an die Autofahrer „hohe Anforderungen“, meint Vogt. Es gebe Autofahrer, die sich generell auf der äußeren Spur halten, „weil sie Angst haben, nicht mehr rauszukommen“. Mit der Leistungsfähigkeit eines solchen Kreisels sei es dann schnell vorbei, und das Unfallrisiko steige. Zwei Turbo-Kreisel in Starnberg und Landsberg hätten sich nicht bewährt und sind laut Vogt mittlerweile wieder ummarkiert worden.



Der Lösungsansatz des Staatlichen Bauamts besteht darin, dass an der Kreuzung in den Fahrtrichtungen Norden und Süden (von und nach Lenggries) je eine Geradeausfahrspur angebaut wird. „So kann in der gleichen Grünphase doppelt so viel Verkehr abgewickelt werden.“ An der Ampelanlage lasse sich eine eigene Grünphase für Linksabbieger einrichten, so dass hier die Unfallgefahr abnehme.

Außerdem schwebt Vogt vor, dass auch etwas weiter südlich, an der Kreuzung zur August-Moralt-Straße (bei McDonald’s) eine Ampel aufgestellt werden sollte, um das Linksabbiegen zu erleichtern. Die könnte man mit der oberen Ampel koordinieren“, sagt der Ingenieur.

Ein weiteres Argument Vogts: Der Kreuzungs-Ausbau, wie er dem Staatlichen Bauamt vorschwebt, sei nicht nur „kostengünstiger“, sondern habe auch „höhere Realisierungschancen“ als ein Kreisverkehr. Für den „Turbo-Kreisel“ sei einiges an Grunderwerb nötig. Solche Verhandlungen könnten sich hinziehen und hätten ein ungewisses Ende. „Bevor man hier Luftschlösser baut, sollte man besser unseren Ansatz weiterverfolgen.“