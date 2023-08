Personalwohnungen für die Kreisklinik geplant – Erster Bauabschnitt soll 5 Millionen kosten

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Möglichst ab Ende 2025 soll es auf dem Klinikgelände 26 Personalwohnungen geben. © Hermsdorf-Hiss/Archiv

Für die Kreisklinik Wolfratshausen werden Personalwohnungen geplant. In der Kreistagssitzung sorgten Zweifel am richtigen Vorgehen für Diskussionen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wirtschaftlich sah es zuletzt bei der Kreisklinik Wolfratshausen nicht ganz so düster aus. Für Diskussionen sorgten in der Kreistagssitzung allerdings die geplanten Personalwohnungen. Dabei ging es nicht um das Projekt an sich, sondern um Zweifel am richtigen Vorgehen.

Kreisklinik Wolfratshausen unterschreitet prognostiziertes Defizit

Auf 1,4 beziehungsweise 1,3 Millionen Euro belief sich das Defizit der Klinik in den beiden vergangenen Jahren. Dazu kommen jeweils noch sechsstellige Fehlbeträge durch das Kreispflegeheim. Das in den Wirtschaftsplänen prognostizierte Defizit von 2,7 Millionen Euro habe man jedenfalls deutlich unterschritten, sagte Klinik-Geschäftsführer Ingo Kühn in der Sitzung. „Daher großes Lob an die Mitarbeiter und an alle, die an uns glauben.“

Aus seiner Sicht habe sich „die Klinik stabilisiert in einem Marktumfeld, das schwierig ist und reglementiert ist wie kein anderer Sektor in Deutschland“. Natürlich haben auch Coronahilfen in diesen beiden Jahren zum günstigeren Abschneiden beigetragen. Heuer geht man von einem Defizit von 2,9 Millionen Euro (inklusive Pflegeheim) aus. „Ich hoffe, dass wir das so halten können“, sagte Kühn. Das Fazit des Wirtschaftsprüfers, der die Klinik gerade unter die Lupe genommen hat, „macht jedenfalls Hoffnung“, bestätigte Landrat Josef Niedermaier.

Gewinnung von Pflegekräften: Wichtig ist bezahlbarer Wohnraum

Die Gewinnung von neuen Pflegekräften lief laut Kühn zuletzt ganz erfolgreich. Wichtig für die Zukunft ist hier, den Mitarbeitern Wohnraum anbieten zu können. Daher sollen auf dem Klinikgelände 52 Wohneinheiten in einer Holz-Modulbauweise entstehen – zwischen 28 und 84 Quadratmetern. Vorgesehen ist eine Realisierung in zwei Bauabschnitten. Beabsichtigt sei, die ersten 26 Wohnungen „im vierten Quartal 2025 fertigzustellen“, sagte Kühn. Rund 5 Millionen Euro würde der erste Bauabschnitt kosten. Geld, das ab dem kommenden Jahr in den Kreishaushalt eingestellt werden müsste.

In der Sitzung gab es dann leichte Verwirrung wegen einiger Begrifflichkeiten. Kühn sprach davon, einen Generalunternehmer zu beauftragen. Alois Bauer (FW) bezweifelte, dass das „vergaberechtlich zulässig ist“. Bei einer Summe von fünf Millionen Euro könne er sich das eigentlich nicht vorstellen. „Muss man da nicht einen Wettbewerb machen?“, fragte Bauer. „Wenn wir einen Wettbewerb machen, werden die Wohnungen auf sich warten lassen“, sagte Niedermaier. Es gehe auch eigentlich nur um einen Projektsteuerer. „Dann ist Generalunternehmer aber das falsche Wort, der baut nämlich auch“, merkte Bernhard Simon (CSU) an. „Und auch ein Projektsteuerer muss ausgeschrieben werden“, wandte Bauer ein. Werner Weindl (CSU) bat darum, „genau zu prüfen, was vergaberechtlich möglich ist, sonst haben wir ein Riesenproblem.“

Konsequenzen durch die geplante Krankenhausreform befürchtet

Probleme wird die Investition in Wohnungen für die Klinik gGmbH ohnehin nach sich ziehen, vermutet Niedermaier. „Das wird Begehrlichkeiten wecken.“ Er sieht Folgeanträge auf den Kreis zukommen. „Unternehmen wie der RVO oder auch Asklepios werden bei uns auf der Matte stehen.“ Man könnte das Grundstück doch in Erbpacht an einen Unternehmer vergeben, der dann Personalwohnungen baut, regte Klaus Heilinglechner (FW) an. „Dann wäre der Landkreis raus.“ Mit Blick auf die explodierenden Baukosten und steigenden Zinsen sah Niedermaier schwarz, jemanden zu finden, der die Wohnung baut und zu einer „vertretbaren Miete“ anbietet.

Wolfgang Morlang (Bayernpartei) warnte auch vor zu übereilten Entscheidungen. Keiner könne sagen, welche Konsequenzen sich aus der Krankenhausreform für die Wolfratshauser Klinik ergeben. „Wir wissen nicht, was kommt – nicht, dass wir das am Bedarf vorbei entwickeln.“ Mit zwei Gegenstimmen beschloss der Kreistag dennoch, dass das Projekt vorangetrieben werden soll. Kühn soll sich auf die Suche nach einem Projektsteuerer machen, der auch Fördermöglichkeiten prüfen soll. (va)

