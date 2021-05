Kreisklinik Wolfratshausen: Asklepios-Klinik Bad Tölz ist offen für Gespräche

Zukunft der Landkreis Gesundheitsversorgung

von Andreas Steppan schließen

Strategische Partnerschaften, Kooperationen, Allianzen: Das sind mögliche Szenarien für die Zukunft der Wolfratshauser Kreisklinik, über die der Kreisausschuss und der Kreistag in der kommenden Woche diskutieren werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Als nahe liegender Partner kommt hier unter anderem die zweite Klinik im Landkreis in Frage, die Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz. Im Rahmen eines Pressegesprächs am Montag zeigte sich Klinik-Geschäftsführer Felix Rauschek durchaus offen für Gespräche, stellte aber auch klar, dass nun zunächst der Landkreis am Zug sei: „Als erstes muss jetzt der Kreistag entscheiden, wie er prinzipiell weitermachen will.“

Asklepios Klinik durchaus offen, aber: „Erst muss der Kreistag entscheiden“

Prinzipiell begrüße man es in der Tölzer Klinik, „dass sich der Landkreis Gedanken über die Gesundheitsversorgung macht“, so Klinik-Sprecher Christopher Horn. Zu dieser Frage hatte der Kreisausschuss bei der Berliner Unternehmensberatung Vicondo ein Gutachten in Auftrag gegeben (wir berichteten). Dieses beschäftigt sich mit der Gesundheitsversorgung im Landkreis, „und wir haben zu diesem Beratungsprozess viele Daten geliefert“, sagte Horn.

„Zukunftsfähige Gesundheitsversorgung für den ganzen Landkreis“ im Fokus

Rauschek bezeichnete es in dem Prozess als entscheidend, eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung für den ganzen Landkreis in den Blick zu nehmen „und nicht zu fokussiert nur auf Nord oder Süd zu schauen. Wir sind ein Landkreis, und in manchen Punkten könnten die Kliniken sicher eine sinnvolle gegenseitige Ergänzung sein.“

Das sagte jüngst Landrat Josef Niedermaier zu der brenndenden Frage nach der Zukunft der Wolfratshauser Klinik

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.