Kreistag Bad Tölz-Wolfratshausen: SPD-Fraktionschefin Filiz Cetin hört auf

Im Kreistag gibt es erneut einen Wechsel: Fraktionsprecherin Filiz Cetin (SPD) legt ihr Mandat nieder. Für sie rückt ein alter Bekannter nach.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Filiz Cetin, Sprecherin der Kreistagsfraktion aus SPD und Linke, legt ihr Kreistagsmandat nieder. Eine „vorübergehende Wohnsitzverlegung aus persönlichen Gründen“ veranlasst die 46-jährige SPD-Kreisrätin zu diesem Schritt. „Für mich war es eine erfahrungsreiche, schöne und kollegiale Zeit in der Kreispolitik, die ich, so gut es mir möglich war, mitgestalten und mitprägen konnte.“

Vor drei Jahren kandidierte Filiz Cetin für das Amt des Landrats

Cetin sitzt seit 2020 in dem Gremium. Bei der Kommunalwahl vor drei Jahren war sie zudem für die SPD als Landratskandidatin angetreten, holte aber nur 6,9 Prozent.

+ Rückt nach: Klaus Barthel (SPD). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Cetins Rückzug löst bei Kreis-SPD „großes Bedauern“ aus

Nachrücker ist Klaus Barthel (67). Der ehemalige Bundestagsabgeordnete aus Kochel am See ist im Kreistag kein Unbekannter, schließlich gehörte er dem Gremium bis zur letzten Wahl 18 Jahre lang an. Bei ihm wisse sie das Mandat „in besten Händen“, so Cetin.

Ihre Entscheidung habe in den Reihen der Kreis-SPD „großes Bedauern“ ausgelöst, schreibt Barthel, der auch Kreisvorsitzender ist. Cetin habe „durch ihre Arbeit, ihren leidenschaftlichen Einsatz, insbesondere für die Gesundheitsversorgung, und ihren offenen, menschlichen Umgang mit allen höchsten Respekt erworben“. Ihr Weggang sei ein großer Verlust für die Politik im Landkreis. Barthels Vereidigung findet voraussichtlich in der Februar-Sitzung des Kreistags statt.

