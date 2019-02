Kreisumlage: CSU will Hebesatz senken

Der Landkreis bekommt vom Freistaat heuer mehr Geld. Und die CSU-Fraktion hat auch schon eine Idee, was mit dieser zusätzlichen Einnahme geschehen soll.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Hebesatz der Kreisumlage wird jedes Jahr heiß diskutiert. Kein Wunder: Schließlich legt er – ganz grob gesagt – fest, wie viel Prozent ihrer Steuereinnahmen die 21 Gemeinden an den Kreis weiterreichen. Mit 48 Prozent hatte Kreiskämmerer Ralf Zimmermann im Dezember kalkuliert. Das ist nötig, damit der Kreis alle Aufgaben stemmen kann.

Die CSU-Fraktion möchte nun aber, dass der Hebesatz gesenkt wird. Den entsprechenden Antrag behandelt der Kreistag in seiner Sitzung am morgigen Mittwoch. „Alle Ebenen profitieren derzeit aus dem gut gefüllten Steuersäckel“, sagt Fraktionschef und Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber. Das gilt auch für den Kreis: Der Freistaat überweist ihm nämlich mit fast 21 Millionen Euro rund 1,3 Millionen Euro mehr an Schlüsselzuweisungen als erwartet. Dementsprechend brauche der Kreis weniger Geld von den Städten und Gemeinde und könnte den Hebesatz der Kreisumlage nach unten anpassen, sagt Bachhuber. Rund 0,7 Prozentpunkte könnte das nach seiner Rechnung ausmachen.

Schulden tilgen geht heuer nicht

Lieber hätte der Heilbrunner die zusätzliche Million in die Schuldentilgung gesteckt. Das sei aber aufgrund der Laufzeiten der Darlehen nicht möglich, berichtet Bachhuber. Natürlich hätte der Kreis das Geld auch in die Rücklagen packen können. Allerdings hat er derzeit schon einiges auf der hohen Kante, und Sparen ist in Zeiten von Strafzinsen eher kontraproduktiv. Deshalb habe sich die CSU-Fraktion in der Klausurtagung dafür ausgesprochen, die Gemeinden zu entlasten, so Bachhuber. Ob es die Mehrheit des Kreistag auch so sieht, zeigt sich am Mittwoch um 14 Uhr im Landratsamt.

