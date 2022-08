Neben Kloster: Auf diesem Grundstück in Bad Tölz sollen Wohnungen für Pflegekräfte entstehen

Von: Andreas Steppan

Auf einem lang gezogenen Grundstück am Krettnerweg neben der Mauer zum Franziskanergarten soll Wohnraum für Pflegekräfte entstehen. © Arndt Pröhl

Zwei Häuser mit insgesamt 20 Wohnungen sollen am Krettnerweg in Bad Tölz entstehen. Der Träger eines Pflegeheims will seinen Mitarbeitern Wohnraum bieten.

Bad Tölz – Auch eine Krankenschwester oder ein Altenpfleger müssen die Chance haben, in Bad Tölz bezahlbaren Wohnraum zu finden. Dieses Beispiel wird oft herangezogen, um zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aktuell nun ist mitten in der Stadt ein Projekt in Vorbereitung, das genau von diesem Grundgedanken ausgeht: Die Stiftung Marienstift, Träger des Pater-Rupert-Mayer-Heims, möchte am Krettnerweg zwei Häuser mit insgesamt 20 Wohneinheiten errichten.

Stiftung Marienstift plant Bau von Wohnungen in Bad Tölz

„Wir wollen Wohnungen für das Pflegepersonal bauen“, bestätigt Josef Müller, stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats, auf Anfrage unserer Zeitung. Wie alle Pflegeeinrichtungen muss sich auch das Pater-Rupert-Mayer-Heim um Mitarbeiter bemühen. Bei Bewerbungsgesprächen „bekommen wir oft die Frage: Haben Sie eine Wohnung für mich?“ In dieser Hinsicht etwas bieten zu können, sei auch wichtig, um gutes Personal zu halten, sagt Müller. Doch wo auch immer sich die Stiftung nach Wohnraum umschaue: „Es ist überall das Gleiche. Die Wartelisten sind lang.“

Stiftungsvorstand Marco Baur, derzeit im Urlaub, teilt schriftlich mit: „Wir wollen unsere Mitarbeiter unterstützen. Menschen, die sich für den Pflegeberuf entscheiden, gehören unterstützt, weil sie einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten.“ Dafür stehe die Stiftung Marienstift „als traditionsreiches Unternehmen seit vielen Jahren“. Fakt sei aber auch: „Ohne geeigneten Wohnraum für unsere Mitarbeiter werden wir schon bald nicht mehr in der Lage sein, Pflege für die Menschen im Landkreis zu erbringen. Damit es nicht dazu kommt, wird jetzt das Grundstück, welches seit über 100 Jahren Stiftungsvermögen ist, bebaut.“

Geplante Wohnhäuser am Krettnerweg in Bad Tölz

Bei dem Grundstück handelt es sich um einen lang gezogenen Steifen am Krettnerweg, der wiederum an der Mauer zum Franziskanergarten entlang führt. Zu drei Seiten ist das Areal von weiteren Wohnhäusern eingerahmt. Teile der Flächen sind derzeit an Nachbarn verpachtet und werden teils als Garten genutzt. Teils handelt es sich um eine Wiese, die die Stiftung Marienstift selbst pflegt.

Eine detaillierte Planung gibt es laut Müller noch nicht – nur einige Grundüberlegungen. Zwei Einheiten mit je etwa zehn Wohnungen seien vorgesehen. „Wir wollen die rechtlich zulässige Höchstbebauung des Grundstücks nicht ausreizen“, versichert Müller. Auch ein Kinderspielplatz sei geplant. Eine Tiefgarage soll es dagegen nicht geben. Die Stellplätze sollen rund um die Gebäude geschaffen werden. Die Stiftung arbeite mit einem Tölzer Architekten zusammen und wolle auch die Bauaufträge an hier ansässige Betriebe vergeben.

Wohnungen für Mitarbeiter des Pater-Rupert-Mayer-Heims

Bei der Gestaltung werde man sich sehr bemühen, „dass es ins Bild passt“ und auch die denkmalgeschützte Franziskanerkirche berücksichtigt werde. Dazu laufen laut Müller bereits Gespräche mit Stadtbaumeister Florian Ernst. „Wir nehmen auch Rücksicht auf die Nachbarn und wollen keine Missstimmung erzeugen“, sagt Müller.

Ihm zufolge sollen Einzimmerapartments und auch einige Zwei- oder Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen entstehen, die zu einem günstigen Preis an Mitarbeitende des Pater-Rupert-Mayer-Heims vermietet werden. Der Standort sei so gelegen, dass das Pater-Rupert-Mayer-Heim an der Königsdorfer Straße gut erreichbar ist, aber die Mitarbeiter auch nicht in unmittelbarer Nachbarschaft leben und somit auch ein wenig Abstand zur Arbeit haben. Aktuell hat das Pater-Rupert-Mayer-Heim, das Platz für 95 Bewohner bietet, rund 60 Mitarbeiter.

Zum Zeitplan, wann die Häuser gebaut werden sollen, kann Müller noch nichts sagen. Noch ist das Projekt in einer frühen Phase, ein Bauantrag ist noch nicht gestellt.

