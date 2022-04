Kriegsflüchtlinge: Mehr Kosten für Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Das Jobcenter ist ab Juni die Anlaufstelle für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. (Symbolbild) © dpa

1450 ukrainische Kriegsflüchtlinge sind (Stand Dienstag) im Landkreis registriert. Deren Beherbergung kommt die Kommunen ab 1. Juni deutlich teurer.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Landrat Josef Niedermaier nutzte die Sitzung des Kreis-Sozialausschusses am Montag für einen Sachstandsbericht. Fallen die Ukraine-Flüchtlinge derzeit noch unter das Asylbewerberleistungsgesetz, gelten für sie ab 1. Juni die Vorgaben der Sozialgesetzbücher. Damit haben sie unter anderem Anspruch auf Hartz IV. Zuständig ist für sie dann das Jobcenter. Das kümmert sich auch um Qualifizierungsmaßnahmen und darum, die Menschen in Lohn und Brot zu bringen. Mit Blick darauf sei der „Systemwechsel“ nicht so schlecht, sagte Niedermaier. „Der Werkzeugkasten, also die Möglichkeiten, den Flüchtlingen zu helfen, ist dort größer als im Asylwesen.“

Das erste Problem jedoch ist: Die 1450 Datensätze der bereits registrierten Flüchtlinge, dürfen mit Blick auf den Datenschutz nicht einfach ans Jobcenter übertragen werden. „Alle müssen noch einmal einen neuen Antrag ausfüllen“, erläuterte Sozial-Abteilungsleiterin Theresa Deselaers in der Sitzung. Zudem muss möglichst jeder künftige Hartz-IV-Empfänger bis 1. Juni ein Konto eröffnet haben, weil das Jobcenter keine Barauszahlung tätigen darf. „Wir hoffen aber, dass es hier eine Übergangslösung geben wird“, sagte Deselaers.

Weitreichender Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz für Beherbergungskosten-Steigerung verantwortlich

Der größte Knackpunkt des Systemwechsels sind die Kosten der Unterkunft (KdU). Im Bereich Asyl „ersetzt uns der Freistaat die Kosten. Zum Teil buchen wir direkt in den Staatshaushalt“, sagte Niedermaier. Nun bleiben die KdU für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge genauso wie für jeden anderen Hartz-IV-Empfänger am Kreis hängen, und der Bund bezahlt einen Zuschuss. Der lag zuletzt bei etwa 70 Prozent. Im Umkehrschluss heißt das: „Ein Drittel der Kosten landen beim Landkreis, und der holt sie sich über die Kreisumlage von den Gemeinden wieder“, sagte Niedermaier.

Wie hoch die Ausgaben sein werden, lässt sich im Moment schwer abschätzen. Auch, weil schon in der Corona-Zeit der Gesetzgeber die Mietobergrenzen gestrichen hat. Vereinfacht gesagt heißt das: Egal, was eine Wohnung kostet, die Miete samt Nebenkosten wird übernommen. Mit 8,6 Millionen Euro – davon bekommt er gut 70 Prozent vom Bund wieder – kalkulierte der Landkreis Anfang des Jahres. Und das, obwohl sich die Anzahl der Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften mit 1370 zuletzt auf einem historischen Tiefstand befand. All diese Zahlen wird man nun deutlich nach oben schrauben müssen.

Den Landkreis-Bürgermeistern macht aber noch etwas anderes Sorgen. Denn „auch die Möglichkeit, staatlich bezahlte Unterkünfte wie Turnhallen vorzuhalten, fällt weg“, sagte Niedermaier. Einige Rathauschefs befürchten nun, dass Flüchtlinge, die keine Bleibe finden oder aus den jetzt genutzten Hotels, Herbergen und Privatquartieren ausziehen müssen, als obdachlos gelten. Für ihre Unterbringung wären dann die Städte und Gemeinden zuständig. „Die Turnhallen werden vermutlich die Obdachlosenunterkünfte, die die Gemeinden betreiben müssen“, sagt Niedermaier.

Tafeln werden Ansturm kaum mehr Herr

Allzu laut sollten die bayerischen Kommunen allerdings nicht über die Verlagerung der Kosten jammern, merkte Niedermaier an. Denn in allen anderen Bundesländern bleibe schon bei der Unterbringung der Asylbewerber ein Großteil der Ausgaben an den Kommunen hängen. „Für die ist die Ukraine-Regelung ein großer Schritt nach vorne. Nur in Bayern kommt eine Sorgenfalte zur nächsten“, so der Landrat.

Birgitta Opitz (CSU) wies auch noch einmal auf die prekäre Situation der Tafeln im Landkreis hin, die derzeit dem Ansturm kaum oder nicht mehr Herr werden (wir berichteten). Niedermaier versteht das Problem, lösen könne er es aber nicht. Denn bei der Ausgabe der Sozialcard, die zur Abholung bei der Tafel berechtigt, könne man nicht differenzieren. Wer unter eine gewisse Einkommensgrenze falle, habe Anspruch auf die Karte, die auch noch eine ganze Reihe weiterer Leistungen gewährt. Das betonte auch Theresa Deselaers: „Wir können nicht einem Teil sagen: Du darfst nicht zur Tafel.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.