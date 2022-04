Krimi-Festival in Bad Tölz soll Kulturleben bereichern

Von: Christiane Mühlbauer

Markus Sieger (li.) und Ralf Schönberger sind verantwortlich für den ersten „Krimisommer“. Läuft es erfolgreich, soll es auch in den kommenden Jahren in Bad Tölz und Umgebung angeboten werden. © Arndt Pröhl

Bayerische Krimi-Unterhaltung hat nach wie vor eine große Fangemeinde. Erstmals gibt es nun einen „Tölzer Krimisommer“ mit Lesungen, Kabarett, Impro-Theater, Musik und einem besonderen Angebot für Schüler.

Bad Tölz – „Gauner, Gaudi und Genuss“: Unter dieses Motto haben die Veranstalter des „Tölzer Krimisommers“, Ralf Schönberger und Markus Sieger, das Festival gestellt. Es findet in Zusammenarbeit mit der Tölzer Tourist-Info statt, bei der man offene Türen eingerannt habe, berichteten die beiden bei der Vorstellung des Programms im Tölzer „Kolberbräu“.

Spricht man von Krimi und Tölz, dann kommt die Rede schnell auf „den Bullen“. Die Nachfrage nach dieser themenspezifischen Stadtführung sei in jüngster Zeit wieder gestiegen, berichtet Susanne Frey-Allgaier, die stellvertretende Tölzer Tourismus-Direktorin. Die Serie sei quasi der „Wegbereiter der Alpenheimatkrimis“ gewesen.

Großes Interesse an „Bulle von Tölz“-Themen

Ottfried Fischer & Co. sind auf dem neuen Festival freilich nicht vertreten. Ralf Schönberger, Inhaber einer Event-Agentur mit Sitz in Lenggries, veranstaltet schon seit vielen Jahren erfolgreich „Hüttenkrimis“ mit Dinner, zudem ist er in anderen Projekten bayernweit tätig. Markus Sieger kommt aus Hohenschäftlarn, ist Inhaber einer PR-Agentur und war in der Fußballbranche tätig, unter anderem für die Spielvereinigung Unterhaching. Ihr Knowhow aus der Marketing-Szene wollen sie jetzt einsetzen, um Krimi-Festivals auf dem Land zu veranstalten. Tölz ist das Pilotprojekt, weitere Kleinstädte in anderen Regionen Bayerns sollen folgen. Ziel sei, sagt Schönberger, im Jahr 2025 noch „drei bis vier andere Städte zu bespielen“. Mit bayerischer Machart, Outdoor-Events, stets einer „Mordsgaudi“ und vor allem Kulinarik wollen sie sich von vergleichbaren Festivals absetzen. „Unser Alleinstellungsmerkmal ist der Genuss“, sagt Schönberger. So gibt es zu jeder Veranstaltung entsprechende kulinarische Angebote, zur „Eberhofer“-Kino-Nacht am 29. Juli im Tölzer Capitol-Kino beispielsweise „Lederhosen-Leberkässemmeln“, kündigen sie an. Kurz vor dem Kino-Start des neuen „Eberhofer“ wollen sie die jüngsten beiden Filme im Block zeigen.

Festival für viele Generationen

Das Festival-Programm soll zudem unterschiedliche Generationen ansprechen: Vornehmlich an Schüler richtet sich „g’lesn und und g’hört“ vom 20. bis 24. Juli in der Marktstraße. An Stelen kann man dort mit dem Handy einen QR-Code abrufen und gelangt zu einem kostenlosen Krimi zum Anhören. Kooperationspartner ist hier die Buchhandlung Rupprecht. Die ältere Generation soll mit den „Gaunermelodien“ am 6. Juli im Kurhaus angesprochen werden. Sopranistin Monika Rebholz und andere Sänger singen „mörderisch schöne Melodien“ aus Oper, Operette und Musical. Erstmals wird übrigens auch Kurt Kment seinen Tölz-Krimi „Leonhardifahrt“ vorstellen (30. Juni). Obwohl erst seit Kurzem mit dem Programm auf dem Markt, haben die beiden Veranstalter mit ihrer Idee offensichtlich einen Nerv getroffen: Der „Sommernachtskrimi“ am 25. Juni auf dem Blomberg ist schon ausverkauft.

