Auftakt zum „Tölzer Krimisommer“ im Kurhaus: Der Kommissar und das „Boogie-Woogie-Wuzerl“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Viel zu lachen gab es für die Zuschauer im Tölzer Kurhaus bei den „Mordermittlungen“ zum Auftakt des „Tölzer Krimisommers“. © Sebastian Tauchnitz

80 Zuschauer kamen am Mittwochabend zum Auftakt des „Tölzer Krimisommers“ ins Kurhaus. Die Ermittlungen bei Speis und Trank sorgten für viele Lacher.

Bad Tölz – Ausgerechnet auf dem Heisl vom Wirtshaus hat sich ein schrecklicher Mord ereignet. Irgendjemand hat Bayerns bekanntesten Musikproduzenten Bonifazius Grantlhuber auf dem Klo um die Ecke gebracht. Dabei wollte er doch an diesem Abend neue Talente für seine TV-Show „Wirtshaus-Musikanten“ auswählen. Und Wirtstochter Valentina Valtlbacher (Nicola Pendelin), Koch Alfons Pfannenschwinger (Claus Obalski), Klofrau Fanni Blechberger (Bettina von Haken), aber auch Polizeimeister Krauterer (Markus Sieger) hatten sich eifrig vorbereitet für das Gesangscasting. Doch nun muss natürlich herausgefunden werden, wer Grantlhuber hinterrücks aus dem Leben befördert hat. Hauptkommissar Ganglhofer (Ralf Schönberger) ermittelt.

„Tölzer Krimisommer“: Auftaktabend im Kurhaus

Damit beginnt der Auftaktabend mit Drei-Gang-Menü des ersten „Tölzer Krimisommers“ am Mittwoch im Kurhaus. Allerdings dauert es ein bisschen, bis das Publikum warm wird. Etwa 80 Zuschauer sitzen an den schön eingedeckten Tischen – und verlieren sich ein wenig in der Größe und der Eleganz des Raums. Tatsächlich funktioniert der „Wirtshauskrimi“ vermutlich besser in eben diesem: einer bayerischen Wirtschaft, in der manche Bänke schon ganz abgewetzt sind von den Stammtischhockern, in dem man eng zusammenrücken muss und in dem immer ein leichter Bierdunst in der Luft liegt.

Und so braucht es fast bis zum Hauptgang (Maispoulardenbrust auf Rotwein-Rahm an frischem Gemüse und gegrillten Babykartoffeln mit Meersalz), bis die Gesellschaft Fahrt aufnimmt. Sehr zur Unterhaltung trägt bei, dass sich der Hauptkommissar gerne Assistenten aus den Reihen der Zuschauer wählt. Das „Boogie-Woogie-Wuzerl“ beispielsweise macht durchaus einiges an Strecke im Saal. „Wir zirkulieren, aber Sie haben keinen Text“, erklärt ihm der Kommissar. Dann muss das Wuzerl zuvor im Publikum verteilte Beweismittelbeutel einsammeln und schließlich noch einen Verdächtigen mit einem der Beweise konfrontieren. „Fixieren, konfrontieren, bedrohliches Gesicht, Bauchatmung“, rät der Kommissar, dann gibt er dem Assistenten einen Klaps. Und weil er eben das „Boogie-Woogie-Wuzerl“ ist, muss sich der Mann zu „Yes Sir, I can Boogie“ durch den Raum tanzen – sehr zur Erheiterung der Zuschauer, die auch aus Erleichterung lachen, dass dieser Kelch an ihnen vorübergegangen ist.

Vier Stunden wird im Kurhaus in Bad Tölz ermittelt

Das Wuzerl entpuppt sich allerdings als Naturtalent. „Sie sind ja eine Granate“, sagt der Kommissar anerkennend – und lässt den Assistenten gleich noch mal tanzen. Das müssen auch die beiden Zuschauer, die mit Baströckchen eingekleidet wurden und immer aufspringen, wenn der Ermittler eine Verschnaufpause braucht. Auch die späteren Publikums-Assistenten „Herr Schorschi“ und „Herr Stefan“ tragen viel zur Erheiterung bei.

Das Publikum braucht übrigens einiges an Sitzfleisch. Über vier Stunden wird im Kurhaus der Mörder zwischen Salat und Bayerisch Creme gejagt – und schließlich gefunden. Vielleicht hatte sich der eine oder andere Zuschauer etwas mehr Kriminalstück denn bayerischen Klamauk erwartet, viel zu lachen gab es aber auf jeden Fall. Und am Ende verließen alle durchaus beschwingt den Saal.

Krimisommer in Bad Tölz läuft noch bis Mitte Juli

Noch bis Ende Juli gibt es Veranstaltungen im Rahmen des Krimisommers. Zwar mussten einige wegen des mangelnden Vorverkaufs abgesagt werden, andere Wirtshausermittlungen sind aber auch schon ausverkauft. Einen Überblick über die Veranstaltungen, die zum Teil nun auch ohne Menü buchbar sind, gibt es auf www.krimisommer.com.

