Kriminell gute Laune: Strafverteidiger Alexander Stevens präsentiert wahre Verbrechen in Tölz

Präsentierten im Kurhaus echte Kriminalfälle: Moderatorin Jaqueline Belle und Strafverteidiger Alexander Stevens im Tölzer Kurhaus. © Bock

Mit der Live-Version des Podacasts „True Crime - Unter Verdacht“ treten Moderatorin Jacqueline Belle und Rechtsanwalt Alexander Stevens im Tölzer Kurhaus auf.

Bad Tölz – Die schlimmsten Albträume werden wahr, so verspricht es eine sonore Männerstimme aus dem Lautsprecher. Der Saal ist abgedunkelt. Kurz darauf erscheinen gezeichnete Figuren auf einer Leinwand, mit denen der Mord an einem alten Ehepaar in Koblenz nachgezeichnet wird. Das Ganze ist der Auftakt zur Show „True Crime“. Die Bühnen-Live-Version des Podcasts von Bayern 3, der echte Kriminalfälle zum Thema hat, füllte nun das Tölzer Kurhaus mit einem vorwiegend weiblichen Publikum, das sich auch von hohen Eintrittspreisen nicht hatte abhalten lassen.

Spannende, skurrile und tragische Kriminalfälle aus dem wahren Leben

Über vier Staffeln hinweg haben Moderatorin Jacqueline Belle und Rechtsanwalt Alexander Stevens in der Podcast-Reihe spannende, skurrile und tragische Kriminalfälle aus dem wahren Leben präsentiert. Mittlerweile stellen sie diese Geschichten auch live vor Publikum vor. Solche Formate – die Idee stammt ursprünglich aus den USA – erfreuen sich großer Beliebtheit.

„Beim Putzen oder beim Autofahren“ höre sie die Podcasts – also die im Internet jederzeit abrufbaren Audiodateien –, sagte etwa eine junge Frau aus Wolfratshausen, die mit ihren Eltern nach Tölz gekommen war. Der Grund: „Um vorbereitet zu sein...“, meinte sie lachend. Man wisse ja nie, ob man nicht auch einmal in ein Verbrechen verwickelt werde.

Strafverteidiger Stevens hatte auf der mit zwei Ledersesseln ausgestatteten Bühne denn auch eine Reihe von Tipps parat, die nützlich sein können, sollte man (überlebendes) Opfer, Zeuge oder gar selbst Angeklagter im Zusammenhang mit einem Kapitalverbrechen werden.

Jacqueline Belle brachte als Interviewerin mit penetrant guter Laune und ein bisschen gespielter Naivität den Saal immer wieder zum Lachen. Das überraschte beim eigentlich ernsten Thema der dreistündigen Show.

Koblenzer Doppelmord ist der erste Fall

Schon der erste Fall, der eineinhalb Stunden lang auf der Bühne in einem Frage- und Antwort-Format, mit Grafik-Einspielungen und Originalfotos vom Tatort abgehandelt wurde, bezog die Zuhörer aktiv mit ein. Nach und nach wurden Motive und infrage kommende Täter ausgesiebt. Stevens, der aktuell an einem Wiederaufnahmeverfahren des Koblenzer Doppelmordes beteiligt ist, berichtete, dass die Schwiegertochter zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Und das, obwohl die Frau mit ihrem nur auf drei Zylindern laufenden BMW innerhalb von neun Stunden nachts 700 Kilometer zum Tatort und zurück gefahren sein soll, nirgends an der Autobahn tankte und doch zwei Menschen erstochen, den Tatort gereinigt, ihre blutige Kleidung entsorgt und dann auch noch das Auto an einer Werkstätte abgestellt und zu Fuß nach Hause gegangen sein soll.

Als skurriles Alibi gab sie an, in der Nacht einen Selbstmordversuch begangen zu haben. Für den außenstehenden Betrachter ergab sich das Bild eines klassischen Fehlurteils, ähnlich wie beim Badewannen-Mord am Tegernsee, bei dem es erst kürzlich zur Rehabilitierung des vermeintlichen Mörders kam.

Ehremord und ein mysteriöses Verschwinden komplettieren das Programm

Nach der Pause ging es weiter mit einem Ehrenmord an einer jungen Irakerin vor den Augen ihrer dreijährigen Tochter. Schließlich wurde noch ein mysteriöses Verschwinden von Mutter und Stieftochter abgehandelt, wobei der Spannungsbogen deutlich abflachte.

Damit’s nicht gar zu blutig wurde, versuchte Jacqueline Belle in Herzblatt-Manier, den Mann an ihrer Seite „an die Frau zu bringen“, wobei sie auch vor Klamauk und Geschmacklosigkeiten nicht zurückschreckte. Im Publikum brandete immer wieder begeisterter Beifall auf. Und auch Stevens, der laut BR zu Deutschlands bekanntesten Strafverteidigern zählt und als Bestsellerautor und TV-Anwalt bekannt ist, schien die Anmache nicht zu stören. Zuletzt musste er den gut 270 Besucherinnen und Besuchern sogar noch sein Lieblings-Kochrezept verraten. (Karl Bock)

