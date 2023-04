Kritik an Kaufland-Werbung in Tölz: „Das ist Lichtsmog“

Die beleuchtete, riesige Firmenwerbung von „Kaufland“ in der Lenggrieser Straße hat schon für viele negative Rückmeldungen gesorgt, räumt das Rathaus ein.

Stadtrat Bad Tölz

In der jüngsten Stadtrat-Sitzung in Bad Tölz ging es um beleuchtete Werbetafeln. Dabei kiritisierten einige überdimensionale Firmenschilder.

Bad Tölz – Mit der Werbeanlagensatzung für die Altstadt haben sich Tölzer Bauausschuss und Stadtrat in ihren jüngsten Sitzungen befasst. Hintergrund: Das Verwaltungsgericht München hatte eine Überarbeitung der 13 Jahre alten Satzung durch mehrere Anmerkungen nötig gemacht.

Die wichtigsten Punkte: Neben der Beschriftung sind nur ein Logo, Firmen- oder Unternehmenszeichen erlaubt. Werbeanlagen sollen direkt auf die Fassaden auf Feinputz gemalt werden. Direkt aufgebrachte Schriftzüge unterstreichen laut Satzung das historische Fassadenbild „in typischer und unaufdringlicher Weise“.

Kaufland-Schild als „Lichtsmog“ bezeichnet

Bei der Gestaltung von Werbeanlagen im besonders geschützten Bereich der historischen Marktstraße wird großer Wert auf die Verwendung hochwertiger Werkstoffe gelegt, die sich am bestehenden Stadtbild orientieren. Beschriftete Schilder aus Aluminiumverbundplatten stellen demnach atypische Werbeanlagen dar. Beschriftungen auf Sonnen- und Witterungsschutz sind verboten.

All dem stimmte der Stadtrat in jüngster Sitzung einmütig zu. Peter von der Wippel (FWG) berichtete, dass er jüngst nachts („Da hat uns keiner gesehen“) einige Werbeanlagen nachgemessen habe. Es sei tatsächlich erstaunlich gewesen, wie unterschiedlich sie gewirkt hätten. Kleinere Werbeanlagen seien zum Teil deutlich aufdringlicher gewesen als größere. Die Gestaltung in Verbindung zur Fassade spiele doch eine Rolle. Bereits bestehende, eigentlich nicht zulässige Werbeanlagen dürfe auch nach einer Reparatur bleiben, wenn nichts geändert werde, beantwortete Bauamtsleiter Christian Fürstberger eine diesbezügliche Frage von Julia Dostthaler (CSU).

„Wir haben schon viele negative Rückmeldungen bekommen.“

Bärbel Weixner (Grüne) brannte ein anderes Werbe-Problem unter den Nägeln. Sie fragte nach, ob nichts gegen die nun sogar an zwei Seiten angebrachten, ihrer Meinung nach völlig überdimensionierten Firmenschilder der Firma Kaufland an der Lenggrieser Straße zu machen sei. Nein, antwortete Fürstberger. Sowohl der Bauausschuss als auch vor allem das Landratsamt hätten zugestimmt. Aber er gab zu, dass man künftig bei so einer Größe besser aufpassen müsse. „Wir haben schon viele negative Rückmeldungen bekommen.“

Bärbel Weixner sprach von „Lichtsmog“, den die beleuchteten Unternehmenstafeln verursachten. Es könne schon sein, erwiderte Christian Fürstberger, dass deswegen noch der Naturschutz reingrätscht. „Vielleicht kommt über die Schiene was“ und werde die grelle Farbe noch geändert. (Christoph Schnitzer)

