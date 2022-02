Kritik an Kinder-Impfung: Unerlaubte Plakate müssen weichen

Von: Andreas Steppan

Gegen Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche macht der Verein „Kinderrechte jetzt“ mobil – verstößt damit aber gegen örtliche Verordnungen. © Arp

„Kinderrechte jetzt“ heißt der Verein des Wolfratshauser Coronamaßnahmen-Kritikers Josef Hingerl. Auf Plakaten macht er gegen die Kinder-Impfung mobil - verstößt dabei aber gegen geltende Regeln.

Bad Tölz – In und um Bad Tölz weisen Plakate auf „10 Gründe gegen Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen“ hin. Daran haben nicht nur Bürger Anstoß genommen, teils haben auch die Kommunalverwaltungen reagiert. Weil die Plakate den örtlichen Regelungen widersprechen, mussten oder müssen die meisten wieder entfernt werden.

In Bad Tölz müssen die „unerlaubten Anschläge“ entfernt werden

In Bad Tölz waren die Plakate nach Angaben von Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach an mehreren Stellen im Bereich Flinthöhe angebracht, unter anderem an einem Baum und auf einem Dreiecksständer, jeweils auf Privatgrund. Gemäß der Tölzer Plakatierungsverordnung habe es sich um „unerlaubte Anschläge“ gehandelt. Diese, so steht es im Verordnungstext, diene dem „Schutz des Orts- und Landschaftsbildes und zum Schutz von Natur-, Kunst- und Kulturdenkmälern“.

Deswegen dürften Plakate nur an von der Stadt Bad Tölz zugelassenen Anschlagsflächen, also Reklame- und Plakattafeln, Plakatsäulen und -ständern sowie Schaukästen angebracht werden – und nur nach vorheriger Genehmigung durch die Stadt Bad Tölz. Das Amt für Sicherheit und Ordnung habe sich an den Grundeigentümer gewandt, der habe die Plakate daraufhin entfernt.

Gemeinde Greiling lässt klären, ob die Plakatierung rechtens ist

Ein weiteres Plakat hängt an der Tölzer Ortseinfahrt an der B472. Dieses befindet sich auf Flur der Gemeinde Greiling. Der dortige Bürgermeister Anton Margreiter hat nach eigenen Worten die Verwaltung beauftragt zu klären, ob das rechtens ist. „Eine Plakatierungsverordnung haben wir nicht“, erklärt er. Das Thema sei in Greiling normalerweise nicht so relevant. An der betreffenden Stelle an der B472 werde üblicherweise für das Ausstellungszentrum Lokschuppen oder das Bergfilm-Festival geworben. „Es ist guter Brauch und Sitte, dass dazu vorher bei uns angefragt wird“, sagt Margreiter. Das sei im Fall der Plakate zum Thema Impfung nicht der Fall gewesen. Deswegen sei er „erstaunt“ gewesen, sie zu sehen.

In Bad Heilbrunn ist Werbung nur für regionale Betriebe erlaubt

Als klar regelwidrig stuft Bürgermeister Thomas Gründl die Plakatierung in Bad Heilbrunn ein. Hier habe sich die Gemeinde klare Regeln zur Plakatierung gegeben, erklärt der Rathaus-Chef. Werbung sei grundsätzlich nur für regionale Betriebe erlaubt. Ausnahmen könnten im Einzelfall gewährt werden, doch darüber habe zuerst der Gemeinderat zu entscheiden. Da das Plakat aber ohne entsprechenden Antrag angebracht wurde, habe die Gemeinde den Eigentümer der Plakatwand aufgefordert, es zu entfernen.

Hingerl: Verein habe Flächen von Eigentümern zur Verfügung gestellt bekommen

Die Plakate stammen vom Verein „Kinderrechte jetzt“. Vorsitzender ist der Wolfratshauser Rechtsanwalt Josef Hingerl, der sich wiederholt als erklärter Gegner der staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen hervortat. Er erklärt auf Anfrage, der Verein habe die Plakatflächen von deren Eigentümer zur Verfügung gestellt bekommen. „Insofern fanden wir zivilrechtlich absolut nichts dabei.“

Es handle sich um Stellen, an denen es sonst auch Plakatwerbung gebe. „Sonst hat sich darüber keiner aufgeregt, und die gemeindlichen Verordnungen haben offenbar keine Rolle gespielt“, meint er. Er mutmaßt, dass die Regeln jetzt durchgesetzt würden, weil die Plakate politisch aneckten. Wo sie moniert würden, seien sie aber entfernt worden beziehungsweise würden wieder abgenommen. „In Bad Heilbrunn kann es sein, dass wir die Genehmigung beantragen.“

