Kritik von Tölzer Pflegediensten: Impfpflicht-Debatte nicht zuträglich

Personalmangel in der Pflege

Viele Pflegedienste im Tölzer Land sehen das Hin und Her bei der Debatte um eine Impfpflicht für Pflegepersonal sehr kritisch. Denn ohnehin sei es sehr schwer, Personal zu finden.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Kommt sie oder kommt sie nicht? Und wenn ja, wie genau wird sie aussehen? Die Pflegedienste im Tölzer Land müssen derzeit bezüglich der Impfpflicht mit vielen Unwägbarkeiten kalkulieren. Im Grunde ist es klar: Die Impfpflicht für Pflegeberufe wurde beschlossen. Nun machte aber zuletzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Ankündigungen, sie nicht umsetzen zu wollen, da ein Mangel an Pflegekräften zu befürchten ist. Worauf stellen sich die Pflegedienste nun ein? „Wir müssen mit dem klar kommen, was schlussendlich entschieden wird“, sagt Helmut Kulla, Bereichsleiter soziale Dienste beim Bayerischen Roten Kreuz. Fest steht für ihn, dass die Kunden nicht darunter leiden sollen. „Wir tun das, was mit unseren Kunden vereinbart ist. Das sind wir ihnen schuldig.“

Impfpflicht-Debatte: „Schlimmstmögliches Szenario“

Die Diskussionen um die Impfpflicht seien das schlimmstmögliche Szenario, sagt Guxim Bellaqa, Leiter des „Tölzer Pflegedienstes“. Sollte sie durchgesetzt werden, „müssten wir uns wahrscheinlich von zehn Prozent unserer Mitarbeiter verabschieden“. Die Qualität würde darunter leiden, denn „wir müssten uns in anderen Branchen nach Personal umsehen“. Damit kalkuliere wohl auch die Politik. „Die Denkweise ist: Dann sind es halt keine Fachkräfte, aber irgendwer wird es schon machen.“ Dabei sei es ohnehin schon schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. „Das Ganze ist nun nur noch ein weiterer Schub.“

Einfach „schauen, was passiert“, müsse man derzeit, sagt Ingrid Krafft-Otto, die in Bad Tölz eine Tagespflege betreibt. Sie ist überzeugt, dass sich niemand, der sich bis jetzt nicht impfen habe lassen, durch eine Impfpflicht umentscheiden werde. Auf der anderen Seite könne keine Einrichtung so einfach auf qualifizierte Mitarbeiter verzichten. „Daher geht diese Entscheidung in die völlig falsche Richtung.“ Am Schlimmsten sei es, dass sowohl die Gäste der Tagespflege als auch deren Angehörige durch das viele Hin und Her verunsichert seien. „Keiner weiß ja so genau, was los ist.“ Dabei dürfe man nicht das Wesentliche aus den Augen verlieren: „Wir müssen alle gut durch die Pandemie kommen.“

Viele Menschen durch Hin und Her verunsichert

Auf „alles und nichts“ stellt sich Toni Kollmeier vom Pflegedienst „Kollmeier und Brück“ ein. „Wir kriegen fortlaufend E-Mails vom Gesundheitsministerium.“ Darin sei er auch darauf hingewiesen worden, dass die Impfpflicht ausgesetzt werden könne, wenn die Versorgung von Patienten gefährdet sei. Dies müsse das jeweilige Gesundheitsamt abwägen. „Aber wie sollen sie das machen? Sie sind ja jetzt schon überfordert“, sagt Kollmeier. Die ausführenden Organe würden „im Regen stehen gelassen“. Für seinen Pflegedienst sei die Impfpflicht allerdings kein Problem. Der einzige ungeimpfte Mitarbeiter habe sich kürzlich mit dem Corona-Virus angesteckt und gelte nach überstandener Infektion als genesen. Insgesamt sehe er dem 15. März, dem Tag, an dem die Impfpflicht in Kraft treten soll, recht entspannt entgegen, sagt Kollmeier. „Das ist noch einen Monat hin.“ Wer wisse schon, was sich bis dahin alles ändere. Eine Impfpflicht mache ohnehin nur dann Sinn, wenn sie für alle gelte.

Impfpflicht? Wenn dann für alle

Die derzeitige Debatte mache es für die Pflegeberufe nicht einfacher. „Wir sind gerade auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter. Aber es ist nicht einfach, jemanden zu finden, der den Qualitätsanforderungen entspricht.“ Zusätzlich habe die Ausbildungsreform ein Chaos angerichtet, außerdem werde die Akademisierung der Pflege vorangetrieben. „Aber das nützt nichts, wenn die Basis fehlt.“ Es sei derzeit nicht einfach, junge Leute von dem Beruf zu begeistern. „Es weiß ja keiner, wohin der Weg führt.“ Die Impfpflicht-Diskussion würde den ein oder anderen vielleicht dazu bringen, sich etwas anderes zu suchen. „Die Debatte in dem derzeit aufgeheizten Klima so zu führen, ist nicht gerade zuträglich.“

