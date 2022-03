Kritischer Corona-Brief von 15 Lokalpolitikern: So reagieren die Adressaten

Von: Andreas Steppan

Landrat Josef Niedermaier vermisst in dem offenen Brief Vorschläge, wie man es hätte besser machen können. (Archivfoto) © arp

15 Lokalpolitiker forderten diese Woche in einem offenen Brief das sofortige Ende aller Corona-Maßnahmen. Die Reaktionen fallen meist zurückhaltend aus.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nachdem 15 Lokalpolitiker in einem offenen Brief die sofortige Beendigung aller Corona-Maßnahmen gefordert und Kritik an einer von ihnen so bezeichneten „Politik der Einschüchterung“ geübt haben, fallen die Reaktionen aus dem Kreis der Adressaten gemäßigt aus.

„In dem Brief stehen viele Sachen, die ich auch so empfinde, aber auch vieles, das ich so nicht formulieren würde“, sagt Landrat Josef Niedermaier auf Anfrage. Der „Zusammenhalt der Gesellschaft“ sei auch ihm ein großes Anliegen, die Sorge vor einer Spaltung teile er.

Niedermaier „Wir halten unangemeldete Demonstrationen nicht für den richtigen Weg“

Im Brief wird das Landratsamt dafür gelobt, dass es keine Allgemeinverfügung gegen die Spaziergänge erlassen hat. Niedermaier stellt klar: „Wir dulden das nicht, weil wir unangemeldete Demonstrationen für den richtigen Weg halten.“ Die „Spaziergänge“ nicht zu verbieten oder aufzulösen, sei der „pragmatischste Weg, um weitere Polarisierung zu vermeiden“. Das bedeute nicht, dass er den „wissentlichen Rechtsbruch“ akzeptiere.

Allgemein vermisse er in dem Brief konkrete Vorschläge, „wie man es besser machen könnte“. Zudem betont Niedermaier: „Ich unterstelle keinem politischen Entscheidungsträger, dass er das Ziel verfolgt hat, die Bevölkerung zu ärgern.“ So manche Entscheidung sei auch korrigiert worden. „Aber das dauert auf demokratischem Weg eben eine gewisse Zeit.“

Urban: „Kann nachvollziehen, dass die Frustration sehr groß ist“

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Hans Urban aus Eurasburg spendet Anerkennung dafür, dass die Lokalpolitiker ihre Kritikpunkte sachlich zu Papier gebracht hätten und namentlich zu ihren Positionen stünden. „Ich kann nachvollziehen, dass die Frustration sehr groß ist“, sagt Urban. „Jeder ist doch fertig und will nur noch, das die Pandemie bald vorbei ist.“ Die im Brief angesprochene Angst ist aus Urbans Sicht auf allen Seiten feststellbar: „Bei den einen vor der Impfung, bei den anderen vor Corona.“

Was die Corona-Maßnahmen angehe, so werde es im Rückblick eine Aufarbeitung der Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen geben. „Dass Masken vor Infektionen schützen, das wird kaum noch jemand bestreiten. Die Ausgangssperre nach 22 Uhr hat wahrscheinlich weniger gebracht.“

Im Kern steht für den Eurasburger aber die Frage nach einer allgemeinen Impfpflicht. Die hält der Grünen-Politiker nicht für legitim. Besser solle man seiner Ansicht nach weiter auf eine gezielte Impfstrategie mit dem Schutz besonders gefährdeter Gruppen setzen.

Bachhuber: „Alle Landtagsfraktionen haben den Kurs mitgetragen“

Der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber betont, dass alle Landtagsfraktionen außer der AfD die Corona-Schutzmaßnahmen mitgetragen hätten. „Wir haben so eine Pandemie alle noch nie erlebt, und wir haben uns bei der Wissenschaft rückversichert“, so der Heilbrunner. Auch ein Großteil der Bevölkerung habe diesen Kurs mitgetragen.

Die Politik sei zum Handeln gezwungen gewesen. Denn vorige Corona-Wellen hätten das Gesundheitssystem durchaus an die Grenze der Belastbarkeit gebracht, wie er aus Gesprächen mit Ärzten, Krankenhaus-Verantwortlichen und Pflegepersonal wisse.

Er verstehe, dass die Maßnahmen bei vielen Bürgern auf Verärgerung gestoßen seien. „Und über diese und jene Einzelmaßnahme kann man natürlich diskutieren. Aber insgesamt denke ich schon, dass die Maßnahmen richtig waren.“

Grasl: „Lehne jede pauschale Kategorisierung von Menschen ab“

Der Münsinger Rathauschef Michael Grasl hat bereits ein Antwortschreiben verfasst – allerdings nicht im Auftrag aller Landkreis-Bürgermeister, deren Sprecher er ist, sondern persönlich. Der Brief der 15 steht aus seiner Sicht „letztlich für die Sorgen der Bevölkerung, wie es weitergeht und wann wir alle wieder unbeschwerter und ohne ständig neue Beschränkungen leben können“.

Grasl plädiert dafür zu differenzieren. „Bei den Haltungen der Geimpften und Ungeimpften gibt es viele Schattierungen, und ich lehne jedes pauschale Kategorisieren von Menschen ab. Dazu neigt aber leider momentan unsere Gesellschaft in dieser angespannten Situation.“

Er persönlich sei „kein Fan von Schweige-Spaziergängen. Trotzdem respektiere ich das.“ Gleichzeitig meint Grasl: „Auch Politiker auf Bundes- oder Landesebene sind nicht fehlerfrei. Manche Entscheidung würde man danach anders treffen als unter Druck in der Krise. Ich stelle die Frage: Was wäre passiert, wenn die Politik nicht reagiert hätte und keine Maßnahmen ergriffen hätte?“

Auch er wünsche sich wieder einen wieder wachsenden gesellschaftlichen Zusammenhalt, mehr Toleranz und noch mehr Offenheit. „Das geht aber aus meiner Sicht nur gemeinsam.“

Deutliche Kritik von Organisator der Gegendemonstrationen

Deutliche Kritik an dem Brief äußert hingegen Andreas Richter, einer der Organisatoren der Gegendemos zu den „Montagsspaziergängen“ in Bad Tölz. Er stellt die Frage: „Sind Personen bis hin zu einem Bürgermeister, die bewusst eine Ordnungswidrigkeit begehen und damit das Rechtssystem, das die Grundlage unserer Demokratie ist, in Frage stellen, noch in ihren Ämtern tragbar?“

Der These, die „Spaziergänge“ im Landkreis seien in keiner Weise rechtssextrem unterwandert gewesen, widerspricht er. „Ich könnte sofort namentlich zehn Holocaust-Leugner nenen, die mitgegangen sind und dort ihre Rekrutierung betrieben haben.“

Richter wundert sich zudem, was der Brief zum jetzigen Zeitpunkt noch bezwecken wolle. „Am Freitag öffnen die Clubs“, nennt er als Beispiel für bereits in die Wege geleitete Lockerungen. „Außerdem hat die Welt gerade andere Probleme“, meint Richter mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.

