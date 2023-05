Künstlerischer Blick auf die „Großwetterlage“

Flucht und Migration: Mit diesen Themen beschäftigen sich Sabrina Hohmann (li.) und Eva Ruhland. © rbe

Sabrina Hohmann und Eva Ruhland präsentierten nun besondere Installationen, Musik und eine Lesung im Kulturraum „EichenGrund“ in Tölz.

Bad Tölz – Wo die Tölzer Eichenstraße als Sackgasse endet und der abgezäunte Verbindungsweg durch die Weiden des Röcklhofes zur Eichmühle beginnt, da gebietet ein Drehkreuz Einhalt und lässt nur Wanderer passieren. Die Symbolkraft dieser Landmarke inspirierte die Künstlerinnen Eva Ruhland und Sabrina Hohmann zu ihrer dreitägigen Ausstellung mit dem Titel „Drehkreuzgehweg“ im Kunstraum „EichenGrund“ von Johanna Zantl. Darin thematisierten sie auch die Beschwerlichkeiten und Grenzen für Menschen, die auf der Flucht sind.

Beklemmende Videopräsentation

In ihrer beklemmenden Videopräsentation namens „Großwetterlage“ stellte Eva Ruhland ein auf die Umrisse seiner Staaten und die Isobaren der Wetterzonen reduziertes Europa und das Mittelmeer mit den Fluchtrouten aus Afrika und dem Nahen Osten dar. Wolkentreiben und das schneidende Pfeifen des Windes verliehen der Szenerie etwas ungeschützt Kaltes und Bedrohliches, was durch bildliche Versatzstücke mit Verkehrsstaus und Stacheldraht, Müllbergen, Flugzeugen und Panzern eine Steigerung ins Unheimliche erfuhr. Krieg treibt Menschen in die Flucht, und Vertreibung ist längst ein Instrument der Kriegsführung geworden.

Sabrina Hohmann trieb ein Spiel mit Gegenständen und Worten. In einer ihrer Installationen breitete sie zahlreiche ganz verschieden große Scherben eines zerbrochenen, aber lange verwahrten Kruges aus und ordnete jedem einzelnen dieser Bruchstücke einen Begriff mit dem Wortbestandteil „Bruch“ zu. Davon kennt unsere Sprache so unzählig viele, dass hier nur ein Bruch-Teil davon aufschlagen konnte.

Verwaisten Eselstall im Garten ausgestaltet

Vor dem Hauseingang zum „EichenGrund“ hatte Eva Ruhland ein Drehkreuz installiert. Wenn man es in Bewegung setzte, erklang die Melodie des aus der Zeit der Romantik stammenden demokratischen Kampfliedes „Die Gedanken sind frei“. Beide Künstlerinnen gestalteten auch den verwaisten Eselstall im Garten aus: Ruhland mit einer gruseligen „Nerz“-Installation und Hohmann mit einer mehrdeutigen, scherenschnittartigen Darstellung vom weißen Schaf und schwarzen Wölfen sowie einer eigenen Interpretation der „Nike von Samothrake“, die zu den berühmtesten Skulpturen der Antike zählt. Sie kündete von einem Sieg, der aus Hohmanns Sicht wie alle Siege trügerisch und flüchtig war und bereits dessen Kehrseite in sich trug.

Hohmann liebt verblüffende Wortspiele und forderte die zahlreich erschienenen Zuhörer zum Abschluss der Ausstellung am Maifeiertag mit ihrer „Wortwerke-Lesung“ heraus. Zusammen mit ihr präsentierte sich bei dieser ungewöhnlichen künstlerischen Aktion auch der Münchner Cellist und Komponist Jost Hecker, der eine ganz eigene Tonsprache gefunden hat. (Rainer Bannier)

