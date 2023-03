ChatGPT: Künstliche Intelligenz: Fluch oder Segen?

Schüler im Landkreis nutzen Programm

Einige Schüler aus dem Tölzer Land nutzen ChatGPT bereits für den Unterricht. Lehrer wollen nun einen verantwortungsvollen Umgang mit der künstlichen Intelligenz vermitteln.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ein Referat in unter 30 Minuten vorzubereiten, ist für Schüler nun kein Problem mehr. Die neue künstliche Intelligenz ChatGPT (Genertive Pre-trained Transformer) beantwortet Fragen, formuliert Texte und fasst Fachwissen zusammen. Auch an Schulen im Landkreis ist die Nutzung gang und gäbe, wie eine Umfrage des Tölzer Kuriers zeigt.

ChatGBT wird für Referate genutzt

Ein Schüler aus dem nördlichen Landkreis (17) sagt, dass viele seiner Klassenkamera ChatGPT für Aufsätze oder Präsentationen nutzen würden. Der Chatbot, welcher im November 2022 veröffentlicht wurde, kann die Texte in einfacher oder gehobener Sprache formulieren. Eine Schülerin, ebenfalls aus dem nördlichen Landkreis (16) sagt: „Ich kenne viele, die das Programm benutzen. Ich selbst habe ChatGPT auch schon verwendet, für eine Bewerbung für meine Praktikumsstelle. Das war praktisch und hat mir sehr weitergeholfen. Oft verwenden meine Mitschüler ChatGPT auch zum Programmieren im Informatikunterricht.“ Eine Tölzer Schülerin (20) nutzte ChatGPT bereits für ihr Referat und berichtet: „Ich habe dem Programm eine Frage zum Thema gestellt, und mir wurde ein Text ausgespuckt. Klar konnte ich den nicht eins zu eins übernehmen, da es ein paar Fehler gab. Aber es war in Ordnung.“

Lehrer sind sich über Nutzung bewusst

Den Lehrkräften ist durchaus bewusst, das ChatGPT bei ihren Schülern ein Thema ist und akzeptieren es bis zu einem gewissen Grad. Christine Venus-Michel, Leiterin der Realschule Geretsried, und Alexander Göbel, ehemaliger Direktor des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums in Bad Tölz, sind sich einig, dass das Programm nicht verboten werden kann: „Das wäre so ähnlich, wie wenn man Suchmaschinen verbieten würde“, sagt Göbel.

„Verboten wird es nicht, so kann man nicht mit neuen Entwicklungen umgehen.“

Venus-Michel teilt diese Meinung: „Verboten wird es nicht, so kann man nicht mit neuen Entwicklungen umgehen.“ Sie könne sich gut vorstellen, so etwas in den Unterricht mit aufzunehmen. Die Schüler können für die Aufgabe einen Text mit ChatGPT erstellen und ihn danach kritisch hinterfragen. „Es ist wichtig, den Kindern Selbstverantwortung beizubringen. Sie sollen lernen, Informationen kritisch zu hinterfragen und nicht blind darauf zu vertrauen, was das Internet oder ChatGPT schreiben“, so Venus-Michel.

Alexander Göbel probierte ChatGPT schon selbst aus, hat jedoch „recht viele negative Erfahrungen“ damit gemacht und „war nicht glücklich mit den Ergebnissen“, wie er sagt. Trotzdem findet er es spannend, wie die künstliche Intelligenz den Schulalltag in Zukunft beeinflussen wird. Christoph Strödecke, Direktor des Geretsrieder Gymnasiums, ist sich ebenfalls bewusst, dass Schüler das Programm nutzen, und möchte sich und sein Kollegium deshalb weiterbilden. „Im Rahmen von verschiedenen Fortbildungsangeboten zu ChatGPT, die für Lehrkräfte an bayerischen Schulen angeboten werden, setzen wir uns aktuell in den einzelnen Fachschaften mit diesem Thema auseinander“, berichtet Strödecke. Nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer könnten so die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz kennenlernen. (mf/anf)

