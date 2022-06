Kulturveranstalter in der Krise: „Die zweite Katastrophe“

Von: Christiane Mühlbauer

Auch Luise Kinseher kommt nach Bad Tölz, und zwar am 1. Juli. Sie spielt „Mamma mia Bavaria“. © Bogdahn/kn

Die allgemeinen Preissteigerungen machen den Kulturveranstaltern zu schaffen. In Bad Tölz startet am Samstag,11. Juni, das zweite „Kanapee Musik Open Air“. Viele bekannte Künstler kommen wieder in die Stadt.

Bad Tölz – An diesem Samstag, 11. Juni, startet das zweite „Kanapee Musik Open Air“ im Tölzer Rosengarten. Veranstalter Wolfgang Ramadan beginnt heute mit dem Aufbau des Zelts und der Bestuhlung. Zum Auftakt kommt Werner Schmidbauer in die Kurstadt. Bis zum 3. Juli gibt es fast täglich Veranstaltungen mit überregional bekannten Musikern und Kabarettisten (siehe unten).

Ausverkauft ist bislang allerdings nur der Auftritt von Martina Schwarzmann. Und das bereitet Ramadan schlaflose Nächte. „Man merkt, wie sehr die Leute sparen“, sagt der Veranstalter angesichts der extrem gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten. Nach der Corona-Pandemie sei dies nun eine „zweite Katastrophe“. „Auch wenn es mir im Vergleich zu anderen Veranstaltern, die keine Subventionen bekommen, noch relativ gut geht“, sagt Ramadan.

Ramadan: „Die Leute kaufen ihre Tickets immer kurzfristiger“

Der Kultur-Bereich sei in den vergangenen Wochen regelrecht eingebrochen, berichtet der Ickinger. „Die Leute kaufen ihre Tickets immer kurzfristiger und machen es jetzt erst recht vom Wetter abhängig, ob sie zu einem Open Air kommen oder nicht.“ Sogar bei Martina Schwarzmanns Auftritt in Bad Tölz habe es vier Wochen gedauert, bis alle Karten verkauft waren. „Normalerweise sind sie nach zwei, drei Tagen weg“, sagt Ramadan. Für die anderen Künstler habe er „maximal 100 Karten verkauft“, das sei noch nicht mal die Hälfte im Vergleich zum vergangenen Jahr. Die Kulturbranche befinde sich derzeit in einer „extrem existenzgefährdeten Phase“, sagt Ramadan. Hinzu komme auch, dass viele Mitarbeiter fehlen würden.

Hacker legten Seite lahm

Der Veranstalter, der im ganzen Oberland aktiv ist, hat vor drei Wochen zu Beginn des Kartenvorverkaufs noch eine andere niederschmetternde Erfahrung gemacht: „Wir wurden gehackt, deshalb ist unser ganzes Buchungssystem zusammengebrochen.“ Hacker, so weiß er von Kollegen, hätten es derzeit auch auf die Veranstaltungsbranche abgesehen, „weil unsere Webseiten eine große Reichweite haben“. Drei seiner Mitarbeiter hätten fast eine Woche lang 18 Stunden am Tag gearbeitet, um alle gebuchten Tickets manuell wieder einzupflegen. „Wir waren eine Woche offline“, sagt Ramadan. Und noch immer würde es vereinzelt Komplikationen geben. „Wir versuchen, alles so schnell wie möglich zu regeln und mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, falls wir merken, da stimmt was nicht“, sagt Ramadan und bittet die Ticket-Käufer um Verständnis.

Um noch die Werbetrommel zu rühren, war Ramadans Team jetzt auch bei den Rosentagen aktiv und verteilte 6000 Flyer. „Wir hoffen, damit noch mal Leute auf uns aufmerksam zu machen“, sagt der Ickinger. „Die Künstler haben es so verdient, nach der Corona-Zeit jetzt endlich wieder auf der Bühne stehen zu können.“

Das Programm:

Samstag, 11. Juni: Werner Schmidbauer



Sonntag, 12. Juni: Wally & Ami Warning



Mittwoch, 15. Juni: Heissmann & Rassau



Donnerstag, 16. Juni: Wellküren mit Gast Andreas Rebers



Freitag, 17. Juni: Wolfgang Krebs



Samstag, 18. Juni: Martin Schmitt



Sonntag, 19. Juni: Django Asül



Mittwoch, 22. Juni: Martina Schwarzmann (ausverkauft)



Donnerstag, 23. Juni: Mathias Kellner



Freitag, 24. Juni: „VolxGesang“, Konzert zum Mitsingen, Benefizkonzert mit dem Rotary Club Bad Tölz für Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis



Samstag, 25. Juni: Die Feisten



Sonntag, 26. Juni: Evelyn Huber



Mittwoch, 29. Juni: Han’s Klaffl



Freitag, 1. Juli: Luise Kinseher



Samstag, 2. Juli: Willy Astor



Sonntag, 3. Juli: „Wedaleichdn“



Alle Veranstaltungen finden in einem Zelt im Rosengarten in Bad Tölz statt. Die Auftritte beginnen um 20 Uhr, sonntags schon um 19 Uhr. Weitere Infos auf www.brotzeitundspiele.de oder unter der Telefonnummer 0 81 71/3 85 21 21.

