Sturmschaden in der Alten Madlschule in Bad Tölz: Die „Lust“ steht vor einem Scherbenhaufen

Skeptische Mienen: Die Decke ist klatschnass, die Technik nicht mehr einsetzbar. Die „Lust“ muss ihre geliebte Spielstätte in der Madlschule vorerst verlassen. © cs

Unwetter-Schaden in Bad Tölz: Nachdem der Sturm das Dach von der Alten Madlschule geweht hat, bangt der Kulturverein Lust um die Zukunft seiner Spielstätte.

Bad Tölz – „Puuh“, sagt Josef Müller und zieht die Hand aus dem Sandgemisch des Fehlbodens zurück, „der ist total nass“. Müller und einige Mitglieder des Kulturvereins Lust sind in ihre Räume in der Madlschule zurückgekehrt, um die Schäden zu inspizieren. Der Sturm bei dem Unwetter am vergangenen Samstag hatte das Blechdach der Schule förmlich abgezogen. Darunter keine Dachpappe, sondern gleich die Lattung und dann der Fehlboden. Das Regenwasser suchte sich seinen Weg und sprudelte aus den Kabel- und Lichtschächten heraus.

Decke im Theaterraum der „Lust“ blättert ab

Die Tölzer Feuerwehr, sagt „Lust“-Vorsitzende Jeannette Stahlberg dankbar, habe das Dach rasch und notdürftig gesichert und den Kamin, der durchzubrechen drohte, herabgehoben. Dennoch sind die Schäden enorm. Die Decke im Theaterraum der „Lust“ blättert großflächig ab. Ob die empfindlichen Scheinwerfer, Lautsprecher und die ganze Technik betroffen sind, ist noch nicht zu sagen. Der Strom ist abgestellt. Die Mienen der „Lust“-Mitglieder vor Ort sind ernst, als diskutiert wird, wie es weitergeht.

Jeannette Stahlberg berichtet bei einem Treffen nach dem Ortstermin, dass sie einen guten Kontakt zur Stadt habe. Diese ist Eigentümerin der 129 Jahre alten ehemaligen Schule, die 1904 aufgestockt wurde. Wie es bei der Sanierung konkret weitergeht, steht noch nicht fest. Nutzbar ist die angestammte Spielstätte jedenfalls vorerst nicht.

Kulturverein Lust in Bad Tölz sorgt sich um seine Spielstätte

Die größte Sorge der „Lust“, die nächstes Jahr 40-jähriges Bestehen feiert, ist die kommende Herbstsaison. Etwa zehn Veranstaltungen, darunter auch die Lehardsabende, waren geplant, sagt Norbert Zandt. Es sei – auch für die Künstler – enorm wichtig gewesen, schnell Klarheit zu bekommen, ob es weitergeht.

Und es geht weiter. Das „Gasthaus“, auch ein etablierter Kultur- und Kunstveranstalter, springt als Veranstaltungsort in die Bresche. Im ehemaligen Bierkeller tief unter der Gaststätte in der Bahnhofstraße finden seit 2009 immer wieder hochkarätige Kulturevents statt. Nun wird die „Lust“ zumindest bis zum Jahresende dort mit einziehen. „Gasthaus“-Chef Tino Kellner habe sofort Zustimmung signalisiert, freut sich Sepp Müller über die Nachbarschaftshilfe.

40-jähriges Bestehen des Kulturvereins Lust in Bad Tölz

„Das machen wir gerne“, sagt Kellner. Man sei sich über die Jahre nie in Quere gekommen. Die „Lust“ sei ein Verein, der seit Jahrzehnten ehrenamtlich und in Eigenregie eine Menge auf die Beine gestellt habe. „Da wollen wir helfen.“

Hinzu komme, dass er wegen der derzeit mauen Nachfrage sein Kulturprogramm im Herbst zurückgefahren habe. „Da sind wir nicht böse, wenn die ‚Lust‘ ihre Fangemeinde mitbringt.“ Und wie geht es im neuen Jahr weiter? „Wir wissen es nicht“, sagt die Vorsitzende Jeannette Stahlberg. Ausgerechnet vor dem 40-jährigen Jubiläum steht der Verein „vor einem Scherbenhaufen“. Sepp Müller, früherer Vorstand der „Lust“, ist aber zuversichtlich: „Wir hoffen fest auf die Hilfe der Stadt, die uns 40 Jahre lang ein guter Vermieter gewesen ist.“ (Christoph Schnitzer)

