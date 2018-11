Kunden bezahlen für heißen Sommer: Bäckereien erhöhen Preise

Die steigenden Mehlpreise sind schuld, dass vor allem Brot teurer wird. Die Rohstoffe aber machen nur rund 20 Prozent der Produktionskosten aus.

Bad Tölz Wolfratshausen – Es ist eine der Schattenseiten des heißen Sommers: Durch die zum Teil drastischen Ernteausfälle sind die Getreide- und damit auch die Mehlpreise deutlich gestiegen. Etliche Bäcker im Landkreis nehmen diese Entwicklung zum Anlass und erhöhen derzeit die Preise oder haben es schon getan. Kritische Stimmen sagen: Nicht ganz zu Recht. Rohstoffe wie Mehl machen nicht einmal ein Viertel der Produktionskosten aus.

Fünf bis zehn Cent mehr pro Stück kosten seit Anfang des Monats die Brote in der Tölzer Bäckerei Büttner. Der Betrieb reagierte damit nicht nur auf die Preiserhöhungen der Mühlen. „Auch die Benzinpreise sind in den vergangenen zwei Monaten explodiert“, sagt Sandra Büttner, zuständig für das Büromanagement. Hinzu kämen steigende Energiekosten. „Wir sind daher gezwungen, einen Teil der Kosten umzulegen.“

Bislang haben die Büttners lediglich die Brotpreise angehoben, eine Verteuerung von Brezen, Semmeln und Co. sei in naher Zukunft nicht geplant. Die meisten Kunden zeigen laut Sandra Büttner Verständnis. Nur manche fragten kritisch nach, nachdem sie die Schilder gelesen haben, die in beiden Tölzer Filialen über die Beweggründe für die Preiserhöhungen aufklären.

Mehlpreis um 20 Prozent gestiegen

Kunden der Königsdorfer Backstube müssen derzeit noch nicht tiefer in die Tasche greifen. Doch Inhaber Konrad Stelmaszek überprüft derzeit seine Kalkulation und vermutet, dass auch seine Ware teurer werden muss. „Die Mehlpreise sind seit geraumer Zeit um 20 Prozent gestiegen“, sagt der Obermeister der Bäckerinnung Miesbach und Bad Tölz. Neben den höheren Energiepreisen seien es aber vor allem die Personalkosten, die die Betriebe in Zugzwang brächten. „Das muss aber jeder selbst entscheiden, es ist eine Sache der Kalkulation.“

Andreas Wiedemann etwa hat sich entschlossen, aktuell seine Preise nicht anzuheben. „Nur wegen des Mehls? Nein, das schluck’ ich“, sagt der Inhaber der gleichnamigen Tölzer Bäckerei. Für Wiedemann war ein neuer Tarifabschluss ausschlaggebend, warum er gegen Ende der Sommerferien die Preise einzelner Produkte um zwei bis fünf Prozent nach oben korrigiert hat.

Löhne als Hauptkostenfaktor

Ins gleiche Horn stößt Ludwig Schmid. „Auch wenn meine Kollegen das nicht gerne hören werden: Der Mehlpreis fällt bei den Kosten bei Weitem nicht so stark ins Gewicht“, sagt der Geschäftsführer vom Schmid-Bäck in Geretsried. Rohstoffe wie Mehl machen nur etwa 20 Prozent der Kosten aus, schätzt der 41-Jährige. Der Hauptfaktor seien mit über 50 Prozent die Löhne der Mitarbeiter. Die steigen Schmid zufolge tarifgebunden jedes Jahr um durchschnittlich drei Prozent. „Wir müssen also sowieso jährliche Preisanpassungen vornehmen“, sagt Schmid mit Blick auf seine 55 Mitarbeiter.

Dass viele seiner Kollegen den gestiegenen Mehlpreis aktuell zum Anlass für Preiserhöhungen nehmen, versteht Schmid trotzdem. Jeder Kunde habe am eigenen Leib erfahren, wie trocken und heiß der Sommer war. „Das ist plausibel.“ Personalkosten dagegen seien abstrakter und schwerer zu vermitteln.