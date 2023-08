Kunstaktion im Lettenholz: Wer will mitmachen?

Die Organisatoren: Margot Kirste und Andreas Bokor rufen die Künstler im Lettenholz dazu auf, ihre Werke für eine Ausstellung im November zur Verfügung zu stellen. © kb

Margot Kirste und Maler Andreas Bokor rufen zur Teilnahme an einer Ausstellung auf, die im November stattfinden wird.

Bad Tölz – „Bei uns im Viertel schlummern verborgene Talente.“ Davon sind die ehemalige Stadträtin Margot Kirste und der Maler Andreas Bokor überzeugt und haben sich daher entschlossen, zu einer Kunstausstellung im Bereich Lettenholz und General-Patton-Straße einzuladen. Sie soll zwar erst im November stattfinden, doch schon jetzt sind die Künstlerinnen und Künstler aus dem Tölzer Osten aufgerufen, zum Pinsel zu greifen oder ihre bereits gemalten Bilder für die Schau anzumelden.

Anmeldungen werden bis Oktober angenommen

Kirste und Bokor, beide Bewohner im Lettenholz, laden alle künstlerisch Tätigen in ihrem Viertel (Am Lettenholz und General-Patton-Straße) ein, sich an der Ausstellung am Sonntag, 12. November, im Bürgerhaus/Lettenholz zu beteiligen. Geplant ist eine Matinée von 11 bis 16 Uhr, bei der auch Werke erworben oder in Auftrag gegeben werden können. Es kann nur eine begrenzte Zahl von Mitwirkenden aufgenommen werden, weil der Platz begrenzt ist. Darum heißt es, sich schnell für eine Teilnahme zu entscheiden, um bei der Ausstellung mitmachen zu können.

Ein Teil des Erlöses wird gespendet

Anmeldungen werden bis Sonntag, 8. Oktober, entgegengenommen, entweder per E-Mail an andreasbokor @gmx.de und Margot.Kirste@web.de oder telefonisch unter der Nummer 01 71/5 32 71 50. Die Veranstalter freuen sich auf eine rege Teilnahme wie auch zahlreiche Besucher. Vom Erlös aus dem Verkauf der Objekte aller Aussteller gehen zehn Prozent an die Jugendförderung Bad Tölz. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

