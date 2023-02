Kunst-Performance in Tölz: In der Ruhe liegt die Kraft

Wie ein Teil ihres eigenen Gemäldes: Anna Hengeri bei ihrer Performance in der „Tölzer Kunstwerkstelle“. © bib

Mit Pinselstrichen, Händen und der Hilfe der Gäste zauberte Künstlerin Anna Hengeri ein beeindruckendes Bild in der „Kunstwerkstelle“.

Bad Tölz – Ruhe und Energie sowie die Kraft von Farben und Formen vereinte die russische Künstlerin Anna Hengeri in der „Tölzer Kunstwerkstelle“. Vor den Augen der Besucher brachte sie ein großformatiges Malwerk auf Papier. Die Überraschung für die Gäste: Das Bild konnte danach von ihnen weiter gestaltet werden.

In der Ruhe liegt die Kraft. Dieses Sprichwort erlebten die Zuschauer im wahrsten Sinne des Wortes. An einer Wand des Ateliers an der Ludwigstraße war eine große Papierleinwand aufgehängt, auch der Boden war damit bedeckt. In über einem Meter Entfernung stand davor eine Glasscheibe, gehalten von einem Rahmen. Anna Hengeri, schwarz gekleidet, stellte sich zwischen beiden auf und bewegte sich zunächst langsam zu aufgelegter Musik, die von Trommeln dominiert war. Die Künstlerin schien einen Dolch zu halten, bis klar wurde, dass es ein Pinsel war. Ebenso erschien die lange Spachtelstange, mit der sie später die Farbe verwischte, zunächst wie ein Samuraischwert.

Die Idee dahinter ist ein Blick in den Spiegel

Ein roter Kreis war bereits aufgemalt. Daraus entwickelte Hengeri eine große Figur mit Schwingen, erst mit kurzen, schnell gesetzten Pinselstrichen, dann mit großen Armbewegungen über die gesamte Malfläche. Als sie den Pinsel weglegte, malte sie mit ihren Händen weiter. Die Acrylfarben Schwarz, Rot, Gelb, Blau, Orange und Weiß brachte die Künstlerin auch auf der Glaswand auf und war dabei den Zuschauern zugewandt. Zusammen mit der Musik zog der entstehende „Phönix“ die Besucher immer mehr in seinen Bann. Die zwei Malebenen ließen den faszinierenden Eindruck entstehen, Hengeri sei Teil ihres eigenen Gemäldes. Der Gedanke des Phönix’ sei ihr erst in den vergangenen Tagen in den Sinn gekommen, sagte Hengeri. Am Abend in der „Kunstwerkstelle“ habe sie zum ersten Mal zwei Malebenen benutzt. „Ich war aufgeregt“, erklärte sie lachend. Die Idee dahinter sei der Blick in den Spiegel: „Wir sollten darauf achten, wie viel Kraft in uns steckt, hinter unserem Spiegelbild.“

Als die Malerin am Ende vor der Glaswand am Boden kauerte, war das Werk zu Ende. Das dachten jedenfalls die begeistert applaudierenden Gäste. Aber Annette Schreiner, Leiterin der „Kunstwerkstelle“, übermittelte den Wunsch der Artistin: „Bitte kommen Sie näher und ergänzen Sie das Bild. Das ist der ausdrückliche Wunsch von Anna.“ Die russischen Freundinnen der Künstlerin machten sich bald ans Werk, ihnen war dieser Vorgang bekannt. Die deutschen Zuschauer scheuten zurück, das hiesige Kunstverständnis ist auf ehrfürchtige Distanz zum vollendeten Werk angelegt. Diese Grenze überschreitet Anna Hengeri und vermittelt eine völlig neue Betrachtungsweise für bildende Kunst. „Jeder kann malen“, sagte sie.

Die aus Sibirien stammende Künstlerin studierte in Moskau an der Stroganov-Art-University. Seit vier Jahren lebt sie in Deutschland, zuletzt in Farchach bei Berg am Starnberger See. Bayern inspiriere und beeindrucke sie mit seiner Liebe zu Traditionen. Ihr Gemälde ist weiterhin in der „Kunstwerkstelle“ an der Ludwigstraße zu bestaunen. (Birgit Botzenhart)

Öffnungszeiten

Die „Tölzer Kunstwerkstelle“ samt Café an der Ludwigstraße 31 ist donnerstags, freitags und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

