„Kunstwerkstelle“ in Bad Tölz: Hier kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen

Von: Elena Royer

Annette Schreiner mit Hündin Paula in ihrer „Kunstwerkstelle“. Auch ein kleines Café gehört zur Kunstwerkstelle © Pröhl

Aus den früheren Räumen einer Tankstelle in der Ludwigstraße in Bad Tölz ist die „Kunstwerkstelle“ geworden. Inhaberin Annette Schreiner erklärt das Konzept.

Bad Tölz – Hell und lichtdurchflutet ist das Atelier von Annette Schreiner. Auf der großen Werkbank in der Mitte stapelt sich allerlei Bastelzubehör. Die hohen Regale an den Wänden sind gefüllt mit Kisten mit Eierkartons, Draht oder Schläuchen. „Das ist mein Materialbuffet“, erklärt Schreiner. Vor einer mit hellem Holz verkleideten Wand stehen auf einem langen Tischchen Tiegel, gefüllt mit allen Farben des Regenbogens. Sie verbreiten einen würzigen Duft. „Salbei“, sagt Schreiner. „Das sind sehr hochwertige Farben mit energetisierendem Quellwasser versetzt.“

Neue „Kunstwerkstelle“ in Bad Tölz

Ein Atelier war der große, helle Raum nicht schon immer. Bevor Annette Schreiner ihn bezog, war darin eine Tankstelle untergebracht. „Vergangenes Jahr im Herbst ist mir das Schild davor aufgefallen: ‘Parkplätze zu vermieten’“, erzählt sie. Sie habe trotzdem bei der Nummer, die dabei stand, angerufen – obwohl sie gar nicht nur die Parkplätze, sondern die ganze Tankstelle mieten wollte. Die Vermieterin war so begeistert von meinem Konzept.“ Jetzt ist die Tankstelle die „Kunstwerkstelle“. „Ein Ort“, sagt Schreiner, „der Menschen einlädt, frei und ungezwungen ihre kreativen Ambitionen auszuleben.“

In der „Kunstwerkstelle“ der Kreativität freien Lauf lassen

Schreiner ist gelernte Optikerin. Danach studierte sie Kunstpädagogik, arbeitete eine Zeit lang in Berlin und war mehrere Jahre an der Montessorischule in Dietramszell tätig. Aktuell ist die gebürtige Wolfratshauserin restauratorisch tätig. Die Idee zur Kunstwerkstelle kam nicht von heute auf morgen. „Sie existiert seit über 20 Jahren in meinem Kopf“, sagt sie. Nun hat sich die 53-Jährige ihren Traum erfüllt und bietet seit Mai allen Menschen, die einen kreativen Tatendrang verspüren, an, ihr Atelier zu nutzen.

„Die Leute wollen zu einem Ergebnis kommen und sehen, was sie selbst geschaffen haben. Und nicht der Computer“, sagt Schreiner. In der „Kunstwerkstelle“ stellt die 53-Jährige deshalb ihren ganzen Fundus und ihr Wissen zur Verfügung. „Die Leute sollen hier den Kunstunterricht aus der Schule vergessen und einfach mal machen.“ Dabei steht die Kunstpädagogin jederzeit für Fragen und Unterstützung zur Verfügung. Schreiner gibt in der „Kunstwerkstelle“ auch Kurse, zum Beispiel für Zeichnen und räumliches Gestalten. „Das ist kein Hexenwerk, das kann man alles lernen, genauso wie man auch laufen lernt.“

Hämmern, sägen oder malen in Bad Tölz

Außerdem bietet sie „Farbenspiel“, an, angelehnt an den Pädagogen Arno Stern. Dabei wird eineinhalb Stunden lang gemalt. Ohne Ziel und Bewertung, erklärt die Kunstpädagogin. „Das ist eine langsame Tätigkeit. Man kommt zur Ruhe.“

Wer das Atelier an der Ludwigstraße betritt, benötigt keinerlei Vorkenntnisse. „Wer hierher kommt, soll den Mut fassen und einfach machen.“ Es gibt fast nichts, was nicht möglich wäre in der „Kunstwerkstelle“. Jeder kann das machen, was er will. „Egal ob hämmern, sägen, malen oder mit Ton gestalten. Materialwünsche kann man über mich beziehen.“

In einem kleinen Nebenraum teilt die Kunstpädagogin ihre persönliche Bibliothek mit den Besuchern. Von Büchern zum Beispiel über Niki de Saint Phalle, Günther Uecker oder Joseph Beuys kann man sich inspirieren lassen.

Café bietet Getränke und Snacks zum Mitnehmen an

Für die kommende Zeit plant Schreiner, „Kunstgenuss“ anzubieten. Einen ganzen Tag lang arbeiten die Teilnehmer an einem Kunstwerk und essen am Abend gemeinsam. Zudem plant sie Lesungen, Poetry-Slams und Filmfestivals. „Im Augenblick habe ich zwar genug zu tun, aber meine Ideen spinnen immer weiter“, sagt die 53-Jährige.

Zur Kunstwerkstelle gehört ein kleines Café, das für seine Gäste neben Kaffee, Milch-shakes, Mango-Lassis und Eiskaffee auch süße sowie salzige Snacks bereit hält. Außerdem gibt es das „Lausbua-Eis“ von Steffi Laus aus Dietramszell. Für das Café verantwortlich ist Natalie Yadlapalli. Sie bietet alles nur zum Mitnehmen an.

Weitere Infos:

Die „Kunstwerkstelle“ befindet sich in der Ludwigstraße 31. Freie Atelierarbeit ist freitags von 14 bis 18 Uhr möglich. Hierfür ist keine Anmeldung nötig. Weitere Informationen, auch zu anderen Kursen in der „Kunstwerkstelle“, gibt es im Internet unter kunstwerkstelle.de

