Kurdirektorin zieht Bilanz - Tölzer Gästeprofil: Jünger und mehr Familien

Hat gut lachen: Hotelinvestor Johannes Tien gestern auf der Baustelle, wo fleißig gearbeitet wird. Im Mai 2023 soll das Hotel Bergeblick mit seinen 49 Zimmern und 100 Betten in Betrieb gehen. © . cs

Die Kurdirektorin legte kürzlich eine Tourismusbilanz vor. Die Tourist-Info wagt dabei auch eine optimistische Prognose. Denn die Aufenthaltsdauer der Urlauber im Tölzer Land hat sich deutlich verlängert.

Bad Tölz – Auf den ersten Blick sind es wenig verheißungsvolle Zahlen, die die Tölzer Kurdirektorin Brita Hohenreiter in der jüngsten Sitzung des Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsausschusses vorlegte. So ist die Zahl der Gästeankünfte gegenüber dem letzten normalen Vor-Corona-Jahr 2019 in den ersten neun Monaten um 31 Prozent zurückgegangen. Auch die Übernachtungen reduzierten sich um 11 Prozent. Dennoch zeigte sich Hohenreiter optimistisch. Wie passt das zusammen?

Nach einem zögerlichen Start ins Tourismusjahr 2022 habe die Nachfrage ab Mai „ruckartig“ begonnen, so die Chefin der Tourist-Info (TI). Die starke Nachfrage habe – auch dank der Baumaschinenmesse Bauma in München – bis Ende Oktober angehalten. Nur dank der Zusammenarbeit mit den Beherbergungsbetrieben im Umland habe man den eigenen Anspruch „Jedem Gast sein Bett“ erfüllen können.

Viele Radreisende in der Region

Den anderen Fremdenverkehrsgemeinden im Landkreis ergehe es durchaus ähnlich, berichtete Bürgermeister Ingo Mehner. Ihm habe ein Kollege erzählt, dass Gäste baten, wenigstens ihre Räder über Nacht unterstellen zu können. Sie würden in München logieren und am kommenden Morgen wieder herausfahren.

Die Bettenzahl in Tölz hat sich gegenüber 2019 nicht gravierend geändert. Es sind rund 2070. 270 sind allerdings für Ukraine-Flüchtlinge reserviert. 170 sollen – angeblich – 2023 wieder dem Tourismusmarkt zur Verfügung stehen, sagte Hohenreiter. Rechtlich gebe es dagegen keine Handhabe, antwortete Mehner auf eine entsprechende Anfrage von Anton Mayer und Julia Dostthaler (beide CSU). Er warb aber auch um Verständnis angesichts der Notlage. „Das Landratsamt hat die Häuser halt angemietet. In so einer Situation hätten wir, selbst wenn es gegangen wäre, rechtlich nichts gemacht.“

Der Rückgang der Gästezahl bereitete Hohenreiter insofern keinen Kummer. „In der Hauptsaison hätten ohnehin nicht mehr Gäste untergebracht werden können.“ Mit der Eröffnung des neuen Hotels von Johannes Tien – voraussichtlich im kommenden Mai auf der Wackersberger Höhe – soll sich die Situation entspannen. Willi Streicher (SPD) bat darum, auch bei der Entwicklung der Hotelpläne an der Bockschützstraße dranzubleiben. Zu Mehner gewandt meinte er: „Das ist Chefsache.“

Jüngeres Gästeklientel

Was für die Tourist-Info Anlass zum Optimismus ist, machte eine Antwort auf eine Frage von Zweitem Bürgermeister Michael Lindmair deutlich. Er wollte wissen, ob sich die Marketing-Bemühungen der vergangenen Jahre gelohnt hätten. Ja, die Gästeklientel habe sich geändert, sagte Hohenreiter. „Das sieht man auch im Alltag.“ Die Gäste sein deutlich jünger. Es gebe viele Familienanfragen.

Besonders positiv bewertete die Kurdirektorin, dass sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tölz von 4,2 Tage (2019) auf aktuell 5,4 erhöht habe. Das hätten die TI-Mitarbeiter bereits seit Längerem festgestellt. Es gebe mehr Anfragen von Interessenten, die ihren Haupturlaub in Bad Tölz verbringen wollen. Anfragen für ein bis zwei Wochen seien keine Seltenheit mehr.

Hotel an der Bockschützstraße: „Das ist Chefsache“

Auch das hat natürlich seinen Grund: Zum einen habe Corona Bad Tölz in die Karten gespielt. Der Trend zum Deutschlandurlaub werde auch durch die weltpolitische Lage und ihre Folgen befeuert. Flugreisen werden erheblich teurer. Dagegen bestehe bei Urlaub in Oberbayern ein „ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis“. In Summe prognostiziert die TI für das Jahr 2023 trotz aller Schwierigkeiten und Ungewissheit eine positive Entwicklung.

Julia Dostthaler (CSU) wollte schließlich wissen, ob sich die Wiedereinführung der ambulanten Badekur positiv ausgewirkt habe. Prinzipiell schon, antwortete Hohenreiter. Leider sei durch die Gesundheitsreform von Horst Seehofer vor einem Vierteljahrhundert die nötige Infrastruktur für die offene Badekur zerstört worden. Es sei beispielsweise schwierig, Kurärzte zu finden. Und das medizinische Fachpersonal in den Kliniken sei voll ausgelastet. Es könne Hausgäste bedienen, aber keine externen Patienten.

