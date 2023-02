Kurhaus-Erweiterung und weitere Kindertagesstätte in Tölz geplant

Von: Christoph Schnitzer

Dr. Gustav Höfler. Mitbegründer des Kurbads, blickt von seinem Denkmal an der Kurpromenade ein wenig skeptisch zum Kurhaus, dessen Erweiterung diskutiert wird. © cs

Der Tölzer Haushalt enthält einige Planungskosten für kommende Projekte. Überraschend ist der geplante Bau einer weiteren Kindertagesstätte. Außerdem gibt es Hochwasserschutzmaßnahmen in Ellbach.

Bad Tölz – Wie teuer wird die bereits viel diskutierte Kurhauserweiterung? Allein die Umsetzungsplanung und saubere Kostenberechnung werden mit 300 000 Euro veranschlagt. Sie sind heuer im Haushalt enthalten und wurden am Dienstag einmütig im Finanzausschuss befürwortet. Das gilt auch für die Kostenberechnung für den 1,25 Millionen Euro teuren oberen Rodelweg am Blomberg, dem der Stadtrat jüngst grundsätzlich zustimmte. Rund 110 000 Mark stehen dafür nun bereit.

Das vielleicht überraschendste Projekt, das sich die Stadt planerisch vornimmt, ist der Bau einer weiteren Kindertagesstätte. „Wir brauchen sie“, sagte die künftige Tölzer Kämmerin Silke Furmanek. Wo sie genau gebaut wird, steht freilich noch nicht fest. Derzeit läuft eine Standortanalyse. Rund 50 000 Euro sind als Planungskosten vorgesehen.

Keine Großprojekte in 2023

Großprojekte wie Jahnschule und Ausbau Bairawieser Straße, die heuer vollendet werden, gibt es 2023 nicht. Aber viele kleine Maßnahmen. So soll endlich die WC-Anlage am Wohnmobilstellplatz an der Königsdorfer Straße ausgebaut und saniert werden. 275 000 Euro sind dafür vorgesehen.

Auch mit der Gestaltung des nördlichen Max-Höfler-Platzes, wo früher einmal ein Kiosk stand, will man vorankommen. Es gibt mehrere Vorschläge. Zum Beispiel ein Stadtmodell aus Bronze für Touristen und Sehbehinderte. „Oder wir machen etwas mit Wasser“, antwortete Bürgermeister Ingo Mehner auf eine Frage von Johanna Pfund (Grüne). Eventuell ein Hintergrund: Der schöne Flößerbrunnen an der Umgehungsstraßen-Brücke dürfte versetzt werden, hat das Bauamt Weilheim signalisiert. Rund 75 000 Euro sind vorgesehen. Auch eine Förderung (etwa 37 000 Euro) ist beim Stadtmodell denkbar.

Hochwasserschutzmaßnahmen in Ellbach

Am Klärwerk wird die lange geplante Kehrrichthalle gebaut. 400 000 Euro sind heuer eingeplant, dazu gibt es Haushaltsreste in Höhe von 550 000 Euro. In Ellbach werden einige Hochwasserschutzmaßnahmen (80 000 Euro) durchgeführt. Die Ertüchtigung des Klammerweiher-Damms wird die Stadt 115 000 Euro kosten. Die Gesamtkosten der hoch geförderten Maßnahme betragen 375 000 Euro. Für Betriebshof und Friedhof stehen etliche Anschaffungen beim Fuhrpark an, die mit mehr als 400 000 Euro veranschlagt werden.

Diskutiert wurde im Ausschuss über kleinere Haushaltsposten. 50 000 Euro sind etwa für den Erwerb von Plakatkästen nötig. Die alten Plakatierungsflächen seien eher unansehnlich. Digitale Werbewände, die sehr attraktiv wären, sind kostenmäßig allerdings „eine ganz andere Hausnummer“, wusste Willi Streicher (SPD). Auch über die große Bildschirmfläche im Rathaus-Sitzungssaal gab es einen kurzen Meinungsaustausch. Eine einheitliche Projektionsfläche ohne Fugen (derzeit sind neun Bildschirme zusammengesetzt) würde 75 000 Euro kosten. Die derzeitige Lösung ist aber noch funktionstüchtig. „Das Geld können wir uns sparen“, plädierte Barbara Weixner (Grüne), und die Mehrheit stimmte schließlich zu.

Was ist aus dem Beleuchtungskonzept geworden?

Peter von der Wippel (FWG) erkundigte sich, was denn aus dem Beleuchtungskonzept für die Stadt geworden sei. „Das schieben wir schon so lange vor uns her.“ Der Einsatz energiesparender LED-Leuchten werde Schritt für Schritt fortgesetzt, erläuterte Rathauschef Mehner. „Das wird eine deutliche Verbesserung geben.“ Er empfahl ansonsten abzuwarten. Man lebe schließlich in einer Zeit, in der auch Kirchtürme und die Kalvarienbergkirche nachts nicht mehr angestrahlt werden. Die Vorstellung und Verabschiedung des kompletten Haushalts erfolgt erst im Stadtrat.

