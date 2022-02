Nach Doppelmord in Kusel: Die Gefahren des Polizeiberufs - „Angst sollte kein Begleiter sein“

Von: Felicitas Bogner

Täglich halten Polizisten im Landkreis – hier am Sylvenstein – Autos zur Kontrolle an. Laut Thomas Haberger sind die Beamten bemüht, keine Angstsituationen zu schaffen – das sollte auf Gegenseitigkeit beruhen. © Fotos: Arndt Pröhl

Nach dem schockierenden Polizistenmord in Kusel spricht Dienststellenleiter Thomas Haberger aus Murnau über die Gefahren seines Berufs.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zwei junge Polizisten halten bei einer Verkehrskontrolle ein Auto an, kurze Zeit später sind beide tot – von den Insassen erschossen worden. Was am Montag in den frühen Morgenstunden in Kusel (Rheinland-Pfalz) geschehen ist, schockiert ganz Deutschland. Trauer und Unverständnis sitzen nach wie vor tief.

Auch hier im Oberland halten die Polizisten und Schleierfahnder der Grenzpolizei Inspektion (GPI) Murnau – zuständig für Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau und Garmisch-Patenkirchen – täglich Fahrzeuge aus unterschiedlichen Gründen an: teils sind es Stichproben, teils Kontrollen aufgrund von Auffälligkeiten. Beim Herantreten an die Fahrzeuge wissen die Beamten nie, was sie erwartet. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der Dienststellenleiter der GPI Murnau, Thomas Haberger, über den Schrecken nach dem kaltblütigen Doppelmord und das Sicherheitsempfinden im Dienstalltag.

Herr Haberger, wie ist nach der Schreckensnachricht über den Mord an Ihren Kollegen aus Kusel die Gefühlslage in der Murnauer Inspektion?

Das bewegt uns alle auf der Dienststelle. Es wird zwischen den Kollegen thematisiert und auch in den täglichen Besprechungen aufgearbeitet. Für mich als Dienststellenleiter wäre es natürlich das Allerschlimmste, wenn einer meiner Kollegen von so einem tragischen Mord betroffen wäre. Deswegen ist man nicht Polizist geworden – man möchte ja den Leuten helfen. Aber vor allem als Vater bekomme ich da Gänsehaut – bei dem Gedanken, dass in den jeweiligen Familien ein so junges Leben ausgelöscht worden ist. Das ist kaum zu fassen.

Ist eine solche Nachricht Anlass, das Sicherheitskonzepte nochmals zu überprüfen?

Es zu durchdenken, ja. Aber man muss auch sagen, dass wir bei der bayerischen Polizei in der glücklichen Position sind, sowohl technisch als auch mit Blick auf die Ausrüstung auf dem höchsten Niveau ausgestattet zu sein. Wir versuchen, uns immer an neue Begebenheiten anzupassen. Gleiches gilt für die Ausbildung.

Thomas Haberger, Dienststellenleiter GPI Murnau © arp

Geht man als Polizist nach dieser Nachricht mit einem anderen Gefühl bei Kontrollen an Menschen heran?

Wir sollten stets mit Respekt an Menschen oder Fahrzeuge herantreten. Schließlich weiß man nie, was als nächstes passiert oder wer wie reagiert. Aber Angst sollte kein Begleiter sein.

Wie könnte man sich von der Angst lösen?

Das ist auch Teil unserer Ausbildung und ständigen Übungen und Schulungen, die alle Kollegen mitmachen. Dazu darf man trotz der aktuellen Tragik nicht vergessen, dass vergleichbare Taten in Bayern tragische Einzelfälle sind.

Gibt es vor derartigen Situationen – wie in Kusel – überhaupt Sicherheit?

Das kann ich nicht beurteilen, da ich selbst nicht dabei war. Aber natürlich gibt es in unserem Beruf immer wieder Situationen, mit denen niemand rechnen kann. Wichtig ist, das wir stets darauf achten, dass die Routine nicht zu sehr durchschlägt, das könnte dann auch mal gefährlich werden.

Wie sicher arbeitet die Polizei in Deutschland? Schusssichere Weste ist Standard

Fühlen Sie sich durch die Technik und Ausrüstung sicher genug?

Im Normalfall schon. Natürlich passen wir unsere Ausrüstung auch dem jeweiligen Einsatz an. Auf normale Streife geht keiner mit einem ballistischen Schutzhelm. Der wäre viel zu schwer und wir wollen ja auch als Polizei den Menschen als Mensch gegenübertreten. Aber eine schusssichere Weste, Waffe und Funkkontakt zur Zentrale sind – egal bei welcher Fahrt – Standard.

Ist Ihre Familie nun ängstlicher, wenn Sie in die Arbeit gehen?

Nein. Das ist unser Alltag. Das wäre beispielsweise für eine Beziehung auch äußerst ungesund. Man weiß ja von vornherein um die Risiken unseres Berufes. Empfehlenswert sind immer klare Absprachen. Zum Beispiel, dass man sich meldet, wenn es später wird oder dass, wenn etwas in den Nachrichten kommt, man sofort Entwarnung gibt, dass man persönlich nicht betroffen ist. Aber ein gewisses Berufsrisiko haben ja auch andere Gruppen, wie zum Beispiel Piloten.

Was war die brenzligste Situation, in die Sie bisher geraten sind?

Anlässlich dieser Tat kommt mir ein Einsatz in Erinnerung, der schon länger her ist. Damals war ich noch in München bei der Bereitschaftspolizei. Ich war als erste Streife auf einen Einsatz alarmiert, bei dem ein Kollege auf der Autobahn bei einer Kontrolle ebenfalls recht unvermittelt angeschossen wurde. Er meldete, dass jemand mit einer Gaspistole auf ihn ziele. Dabei hat er erst nicht bemerkt, dass er mit einer echten Pistole in den Oberarm getroffen wurde.

Wie sollte man sich bei einer Kontrolle verhalten, um den Beamten Unsicherheiten zu nehmen?

Bestenfalls den Zeichen und Weisungen des Polizeibeamten folgen und die Innenbeleuchtung anschalten. Dann sitzen bleiben und auf weitere Anweisungen der Beamten warten. Gut ist es auch, wenn man dabei die Hände am Lenkrad behält und nicht plötzlich in die Tasche oder ins Handschuhfach greift. Und natürlich ist das A und O miteinander zu reden und bei Unklarheiten den Dialog zu suchen. Auch wir sind von unserer Seite bemüht, bei einer Kontrolle keine Angstsituation zu schaffen. Beispielsweise versuchen wir nachts die Autos – wenn möglich – an beleuchteten Stellen, wie beispielsweise einer Bushaltestelle, anzuhalten.

Das Gespräch führte Felicitas Bogner.

