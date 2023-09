Ausstellung mit Karikaturen von Peter Gaymann: Lachen über Demenz erlaubt

Von: Andreas Steppan

Humorvolle Blicke auf den Alltag von Demenzkranken: Die „Demensch“-Karikaturen von Peter Gaymann. www.gaymann.de © www.gaymann.de

Eine Ausstellung in Wolfratshausen soll neue Perspektiven auf die Demenz eröffnen. Initiatorin Ute Reuter aus Bad Tölz findet, das Thema darf auch mit Humor betrachtet werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ein eigentlich ernstes Thema wird mit Humor und Leichtigkeit betrachtet: Das ist das Prinzip der Ausstellung „Demensch“, zu der der Seniorenbeirat des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen ins Wolfratshauser Heimatmuseum einlädt. Gezeigt werden Karikaturen von Peter Gaymann. Der Künstler aus Schäftlarn ist deutschlandweit für seine gezeichneten Hühner bekannt. Hier aber nimmt er sich des Themas Demenz an. Initiatorin der Ausstellung ist Ute Reuter, Mitglied des Tölzer Fördervereins Alt und Selbständig. Die Tölzerin organisiert seit 2022 zusammen mit Kreisbäuerin Ursula Fiechtner Nachmittage auf dem Bauernhof für Demenzkranke und deren Angehörige. Im Interview berichtet Ute Reuter, wie es zu der Ausstellung kam.

Humorvolle Blicke auf den Alltag von Demenzkranken: Die „Demensch“-Karikaturen von Peter Gaymann. www.gaymann.de © privat

Frau Reuter, ist Demenz ein Thema zum Lachen?

Demenz ist eine Krankheit. Doch auch wenn man krank ist, muss man nicht immer nur traurig sein. Humor kann ein starkes Mittel sein, um mit dem Thema umzugehen. Er kann neue Perspektiven eröffnen sowie Verständnis und Mitgefühl. In den Karikaturen stellt Peter Gaymann die Alltagssituationen so liebevoll dar, dass man nie den Eindruck bekommt, dass sich der Künstler über die Krankheit lustig macht.

Wie entstand die Idee zu der Ausstellung?

Ich finde es sehr wichtig, dass eine Erkrankung, die oft mit Angst, Sorge und Scham behaftet ist, eine neue Sichtweise erhält. Als ich davon gehört habe, dass der Künstler Peter Gaymann Cartoons über Alltagssituationen von Demenzerkrankten zeichnet, wollte ich eine Ausstellung organisieren, um diese Perspektive in die Öffentlichkeit zu bringen. Mit Hilfe von Spenden – die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen war da ganz vorne mit dabei – haben wir dem Künstler Karikaturen für die Ausstellung abgekauft. Einen anderen Teil der Bilder habe ich von der Gemeinde Neuried ausgeliehen, die die Karikaturen auch schon ausgestellt hat. Einen Ausstellungsraum haben wir im Wallner-Bockhorni-Kabinett im Heimatmuseum Wolfratshausen gefunden.

Wie läuft nun alles ab?

Zur Vernissage am 13. September habe ich alle eingeladen, die im Landkreis mit dem Thema Demenz zu tun haben. Sie zusammenzuführen, kann nur gut sein für die Arbeit für Demenzerkrankte. Zudem habe ich Prof. Rüdiger Ilg, Chefarzt an der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz, für einen Vortrag zum Thema „Demenz – Wo stehen wir?“ gewonnen. Hier geht es auch um den Wandel der Sichtweisen. Früher wurde nicht über Demenz gesprochen, gegenüber der Öffentlichkeit wurde eine falsche Fassade aufgebaut. Heute sollte im Vordergrund stehen, den Betroffenen Würde zu geben. Bei der Finissage am 24. September werden die Karikaturen zugunsten der Arbeit mit Menschen mit Demenz im Förderverein Alt und Selbständig versteigert. Als Versteigerer tritt Wiggerl Gollwitzer auf. Peter Gaymann wird anwesend sein und vor Ort weitere Karikaturen anfertigen.

Wer sollte sich die Ausstellung anschauen, wen sehen Sie als Zielgruppe?

Die gesamte Öffentlichkeit. Jeder kann an Demenz erkranken oder im Umfeld damit konfrontiert sein. Die Ausstellung kann ein Beitrag sein, dass wir demenzfreundliche Kommunen bekommen. Zum Glück werden Demenzkranke heute nicht mehr wie früher weggesperrt, aber in der Art, wie die Gesellschaft und öffentliche Stellen mit ihnen umgehen, ist noch ein Umdenken erforderlich. Die Ausstellung soll Verständnis wecken, Türen öffnen und Hoffnung geben.

Haben Sie schon neue Pläne im Bereich Demenzarbeit?

Ja. Unser nächstes Vorhaben ist, unter dem Motto „Sport trotz(t) Demenz“ Sportgruppen für Demenzkranke zu etablieren.

Daten zur Ausstellung

Die Ausstellung „Demensch“ im Heimatmuseum Wolfratshausen, Untermarkt 10, läuft von Donnerstag, 14., bis Sonntag, 24. September, und ist zu folgenden Öffnungszeiten zu besuchen: Mittwoch/Freitag/Samstag: 10 bis 16 Uhr; Donnerstag: 10 bis 17 Uhr; Sonntag: 14 bis 17 Uhr. Vernissage ist am Mittwoch, 13. September, um 17 Uhr; Finissage mit Versteigerung am Sonntag, 24. September, um 17 Uhr.

