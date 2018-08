Längst nicht mehr nur Männersache: Immer mehr Motorradfahrer im Landkreis

Die Zahl der im Landkreis zugelassenen Motorräder steigt. Knapp 14 Prozent der Fahrer sind Frauen. Manche erfüllen sich ihren Zweirad-Wunsch erst spät.

Bad Tölz-Wolfratshausen–Motorräder, Roller, Trikes, Quads und Co.: 9884 angemeldete Krafträder gab es zuletzt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Tendenz steigend. Die Maschinen sind dabei längst nicht mehr nur Männersache: Der Frauenanteil unter den Fahrern beträgt knapp 14 Prozent.

Auch Franz Hartl, Motorradhändler aus Bad Tölz, kann den Trend zum Kraftrad bestätigen: „Seit ein paar Jahren geht da einiges vorwärts. Es gibt viel mehr Motorradfahrer. Und es sind nicht mehr nur die ganz Jungen“, betont er. „Die Klientel liegt meist in einem Alter ab 35 bis 40 Jahren.“ Das sei auch ein Alter, in dem man sich eine Maschine finanziell leisten könne, so Hartl. Wer unter der Woche in der Arbeit sehr eingespannt sei, wolle am Wochenende Wind um die Nase spüren: „Für viele ist Motorradfahren die große Freiheit.“

Auch viele Frauen hat die Biker-Leidenschaft inzwischen gepackt. „Motorradfahren kann auch so was wie eine Sucht werden: Wer einmal damit angefangen hat, will auf jeden Fall weitermachen“, sagt Hartl. Dabei geht es weniger um Geschwindigkeit, oder darum, von A nach B zu kommen. „Die meisten kaufen sich Enduros oder Reise-Enduros zum Genussfahren.“ Hier unterscheiden sich allerdings ältere von jungen Bikern, denn Letztere wollen oft eher Straßenmaschinen – und die sollen dann auch akustisch was hermachen. „Aber es gibt einen Aufkleber ,Laut ist out’“, sagt Hartl augenzwinkernd. „Ein Motorrad muss einen schönen dumpfen Klang habe. Hersteller können die Auspuffanlagen so gestalten, dass sie sich kernig, aber nicht laut anhören. Das Thema ist den meisten Älteren aber auch nicht mehr wichtig.“

Dass sich viele ihren Wunsch nach einem Motorradführerschein erst spät erfüllen, kann Fahrlehrer Wolfgang Strunck bestätigen. Seine Schüler seien aber bunt gemischt – von 16 bis 40 Jahren ist alles dabei. Generell würden immer mehr Menschen den Motorradführerschein machen. Über die Hälfte seiner Schüler seien mittlerweile Frauen. „Die sind oft ein bisschen vorsichtiger“, ist seine Erfahrung. Die jungen Bewerber wollen oft von den Eltern unabhängig sein, bei den Älteren überwiege deutlich der Freizeitspaß, weiß Strunck aus Erfahrung. Oft sei es auch so, dass man über den Partner auf den Geschmack kommt, erst als Sozius und später als Fahrer.

So eine Maschine will aber auch beherrscht sein: Erstmal geht es deshalb auf den Übungsplatz, zum Beispiel an der Tölzer Eichmühle. Der Fahrschüler lernt bremsen, anfahren, Kreise fahren. Erst dann darf er auf die Straße. 16 bis 24 Fahrstunden braucht es im Schnitt für den Schein; die Stunden sind ein bisschen teurer als beim Autofahren.

Strunck, Fahrlehrer seit 1982, fährt mit seinen Schülern auch gern den Kesselberg „weil man da wirklich viel lernen kann“. Allerdings wählt er die ruhigen Zeiten aus, wo nicht die „gasgesteuerten“ Fahrer unterwegs sind. Er findet es schade, dass diejenigen, die nach dem Motto „Motor an, Hirn aus“ fahren und sich und andere damit gefährden, die vernünftigen Fahrer in Verruf bringen. „Und die sind eigentlich in der Überzahl.“

Während der Fahrstunden könne man als Lehrer auf die etwas hitzigeren Fahrer noch einwirken, aber nach der Prüfung sei man machtlos. „Meine Devise: Die Knautschzone eines Motorradfahrers besteht aus Jacke und Hose – und das ist sehr viel weniger als beim Auto. Das darf man nie vergessen.“

Ines Gokus