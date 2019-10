Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen investiert 2020 so viel Geld wie noch nie

Die Finanzlage des Landkreises ist mehr als solide. Das zeigte sich auch bei der Vorstellung des Haushalts 2020.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Über 20 Millionen Euro – und damit so viel wie noch nie – wird der Landkreis im kommenden Jahr investieren. Das Geld fließt vor allem in die Schulen, aber auch in die Sanierung der Kreisstraßen. Für Letztere sind rund 3,2 Millionen Euro eingeplant. Neue Kreditaufnahmen sieht der Kreis nicht vor, stattdessen baut er konsequent die Schulden weiter ab. Um aber alles schultern zu können, muss er tief in seine Rücklagen greifen.

Das sorgt bei Kreiskämmerer Ralf Zimmermann für „ein lachendes und ein weinendes Auge“, wie er bei der Vorstellung des Kreishaushalts im Kreistag sagte. Lachend, weil es angesichts der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank derzeit nicht gut ist, viel Geld auf der hohen Kante zu haben.

„Auch für unsere Rücklagen haben wir künftig mit Minuszinsen zu rechnen“, sagte Zimmermann. Sprich: Wer zu viel spart, muss zahlen. Leicht fällt Zimmermann der 6,8-Millionen-Griff in die Rücklagen aber auch nicht. Schließlich schrumpfen diese dadurch fast auf das Minimum (1,2 Millionen) zusammen, das der Kreis auf der hohen Kante haben muss. Und dabei gebe es in der Zukunft noch große Aufgaben zu stemmen. Die S-Bahn-Verlängerung nannte Zimmermann als Beispiel.

Und genau deshalb plädierte Landrat Josef Niedermaier in seiner Haushaltsrede dafür, „dass wir unseren Prinzipien treu bleiben“. Es sei gut, dass der Kreis in den vergangenen Jahren seine Schulden abgetragen, gleichzeitig aber auch viel investiert habe. „Es ist ein kleines Kunststück, das uns hier gelungen ist. Darauf bin ich stolz.“ Dabei würden die explodierenden Baupreise das Investieren nicht eben leichter machen, so Niedermaier.

Landkreis wird viel Geld in ÖPNV stecken müssen

Viel Geld wird der Kreis in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stecken. „Mit Blick in die Zukunft ist es unsere Pflicht, Strukturen zu schaffen, die gesellschaftlichen Wandel möglich machen“, sagte Niedermaier. Wolle man den Individualverkehr im Landkreis in den Griff bekommen, „müssen wir in den öffentlichen Nahverkehr investieren.“ Der Landkreis sei dabei durchaus ein Vorreiter im Oberland – „wenngleich das Niveau wie überall im Land bei Weitem höher sein könnte“.

Erfreulich ist für den Landrat, dass sich die von der Starnberger Klinik am Standort Wolfratshausen betriebene Geburtshilfe gut etabliert hat. „480 Neugeborene bis Ende September – diese Zahl spricht Bände.“ Mit einer Million Euro unterstützt der Kreis dieses Angebot, weiteres Geld fließt in die Hebammensprechstunde, die ab nächstem Jahr an der Tölzer Asklepios-Klinik starten wird. Insgesamt investiert der Landkreis 8,3 Millionen Euro ins Krankenhauswesen. Dabei geht es aber nicht nur um die Kreisklinik. Rund drei Millionen Euro entfallen auf die Krankenhausumlage. Hintergrund: Der Landkreis finanziert alle Um-, Neu- und Erweiterungsbauten an staatlichen Kliniken mit. Eine Hälfte der Investitionen übernimmt der Staat, die andere wird auf die Landkreise und kreisfreien Städte aufgeteilt.

Jetzt beginnt erst die Zeit der finanziellen Wünsche

Wichtig ist bei der Vorstellung des Haushalts auch immer die Höhe der Kreisumlage. Sie legt – grob gesagt – fest, welchen Anteil ihrer eigenen Einnahmen die 21 Gemeinden an den Landkreis weiterreichen. Bei 47,5 Prozent lag der Hebesatz in diesem Jahr – und dabei soll es laut Niedermaier auch bleiben. „Im bayerischen Vergleich ist das mehr als moderat einzustufen“, sagte der Landrat. Einen ganz erheblichen Teil (32,3 Millionen Euro) seiner Einnahmen gibt der Kreis unmittelbar weiter an den Bezirk. Der ist letztlich für all die Aufgaben zuständig, die die Landkreise alleine nicht schaffen können. Eine Hauptaufgabe ist die Hilfe zur Eingliederung: Mitfinanziert werden beispielsweise Arbeitsplätze in Behindertenwerkstätten oder auch der Platz in einer Tagesstätte für ein geistig behindertes Kind. Der Bezirk kümmert sich zudem um die Hilfe zur Pflege.

Das Zahlenwerk von Zimmermann ist noch nicht in Stein gemeißelt, vielmehr ist die Vorstellung der Eckdaten der Auftakt zu den Beratungen. In den Fachausschüssen wird es nun um weitere Investitionen oder auch zusätzliche Stellen gehen. Beschlossen wird der Haushalt voraussichtlich im Februar 2020 im Kreistag.