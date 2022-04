Landkreis verzeichnet Plus von 6 Millionen Euro in der Kasse

Von: Andreas Steppan

„Es stehen finanziell schwierige Haushaltsjahre bevor“, mahnte Controller Hans Gey kürzlich im Kreisausschuss. Symbo © dpa

Die Vorstellung eines Finanzbericht als Grundlage für den Kreis-Haushalt war Gegenstand der jüngsten Ausschusssitzung. Der Landkreis spart aktuell bei laufenden Kosten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Landkreis hat im Jahr 2021 deutlich weniger Geld ausgegeben als veranschlagt. Das geht aus dem Controlling-Bericht hervor, den Hans Gey kürzlich im Kreisausschuss vorstellte. Die Einsparung hängt zu einem wesentlichen Teil damit zusammen, dass das Defizit der Kreisklinik um zwei Millionen Euro niedriger ausfiel als gedacht.

Controller Gey schaut sich regelmäßig an, ob die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Landkreises dem entsprechen, was im Haushalt eingeplant war. In diesem Fall betrachtete er für 2021 nur den Verwaltungshaushalt – sozusagen die laufenden Kosten des Landkreises, im Gegensatz zum Vermögenshaushalt, in dem Investitionen verbucht werden.

Das Budget von rund 60,2 Millionen Euro sei um 6,4 Millionen Euro unterschritten worden, erklärte Gey und merkte an: „Das ist ein recht hoher Betrag, mit dem wir jetzt die Rücklagen auffüllen können.“

Krankenhauswesen fällt stark ins Gewicht

Der größte Batzen an Ersparnis rührt aus dem Bereich Krankenhauswesen. Hier hatte der Landkreis damit kalkuliert, für die Kreisklinik ein erwartetes Defizit von knapp 3 Millionen Euro ausgleichen zu müssen. Tatsächlich war am Ende nur ein Fehlbetrag von 885 000 Euro zu verbuchen.

Das ist dadurch zu erklären, dass der Freistaat den Kliniken während der Corona-Pandemie umfangreiche Ausgleichszahlungen dafür zukommen ließ, dass diese über weite Strecken bestimmte Operationen nicht durchführen durften und dadurch Einnahmeausfälle hatten. Bei der Kreisklinik war es offenbar so, dass sie mit den Zahlungen des Staates merklich besser fuhr, als es normalerweise mit den erwarteten Operationen der Fall gewesen wäre.

Einsparungen dank Staatszahlungen an Kreisklinik möglich

Das sei aber nicht bei allen Kliniken so, erklärt Landrat Josef Niedermaier auf Rückfrage des Tölzer Kurier. Bei Schwerpunktkliniken zum Beispiel, die höher spezialisierte und damit teurere Operationen abblasen mussten, sei das Verhältnis zwischen entgangenen Einnahmen und staatlichen Hilfsgeldern sicher ein ungünstigeres. Kleinere Kliniken hätten dagegen profitiert. Eine generelle Trendwende bei der Wirtschaftlichkeit der Kreisklinik stelle das Jahr 2021 jedenfalls nicht dar. Ebenfalls mit Corona hat eine weitere Einsparung zu tun. Eigentlich hatte der Landkreis mit erhöhten Reinigungskosten an den Schulen kalkuliert, um dem Virus durch erhöhte Hygiene die Verbreitung zu erschweren. Doch weil die Schüler dann über weite Strecken im Distanz- und Wechselunterricht waren, musste doch nicht so viel geputzt werden. Der Landkreis sparte sich laut Gey 500 000 Euro.

Tiefer in die Tasche greifen musste der Landkreis hingegen für die Kosten der Unterkunft von Hartz-IV-Empfängern. Denn, so Gey: „Wegen der Coronakrise ist gesetzlich geregelt, dass Mietobergrenzen vorübergehend keine Anwendung mehr finden.“ Das bedeutete, dass die Kosten für den Landkreis pro Bedarfsgemeinschaft höher waren als gedacht. Gleichzeitig profitiert der Landkreis von, so Gey, „extrem niedrigen Fallzahlen“ im Jobcenter-Bereich. Aktuell seien es 1433 Bedarfsgemeinschaften.

Grundlage der Kostenplanung für den kommenden Haushalt vorgestellt

Das aber könnte sich ändern, falls die Geflüchteten aus der Ukraine – satt Mittel nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu beziehen – künftig ins Hartz-IV-System fallen. „Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust“, sagte Niedermaier. Denn einerseits sei die Betreuung durchs Jobcenter mit Werkzeugen wie Sprachförderung und Berufsvorbereitung sinnvoll. Andererseits wäre die finanzielle Aufgabe für den Landkreis enorm. „Wir bräuchten dann sicherlich einen Nachtragshaushalt. Das ist ein politisches Damoklesschwert, das über uns schwebt.“ Geys Bericht dient nun als Grundlage für die Kostenplanungen im nächsten Haushalt. Hier mahnte Gey: „Es stehen uns finanziell schwierige Haushaltsjahre bevor.“ Infolge der Corona-Krise und des Kriegs in der Ukraine sei nun zu befürchten, dass die Finanzkraft der Kommunen sinke. Gleichzeitig würden sich die Ausgaben in den Bereichen ÖPNV, Klimaschutz und Krankenhauswesen erhöhen, die steigenden Mieten würden auf die Sozialleistungen durchschlagen und bei der Digitalisierung der Schulen sei noch unklar, ob der Staat oder der Landkreis für Ersatzbeschaffungen aufkommt.

