Landkreis will Pflegestützpunkt schaffen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zu den Aufgaben gehört eine neutrale und kostenfreie Auskunft und Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. © DPA

In Oberbayern gibt es zwei Landkreise ohne Pflegestützpunkt: Einer ist Bad Tölz-Wolfratshausen. Mit dem Beschluss des Sozialausschusses macht sich der Landkreis nun auf den Weg, diesen weißen Fleck von der Landkarte zu tilgen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Es ist ein Thema, das uns schon länger beschäftigt“, sagte Landrat Josef Niedermaier (FW) in der Sitzung. Ein Pflegestützpunkt (PSP) sei eine Möglichkeit, Beratung zu institutionalisieren und eine Anlaufstelle für Pflegende Angehörige zu schaffen. Zum ersten Mal tauchte die Idee 2008 auf. Dass der Landkreis diese bislang nicht aufgriff, lag nicht am fehlenden Willen. „Vielmehr haben wir immer wieder überlegt, was der Pflegestützpunkt mehr kann als das, was wir bislang schon anbieten“, erklärte Niedermaier. Denn mit der mobilen Seniorenhilfe am Landratsamt, dem Senioren-Info-Telefon, zwei Fachstellen für Pflegende Angehörige und den Beratungsleistungen der Alzheimer Gesellschaft Isar-Loisach biete man bereits eine große Palette an. Doch tatsächlich fragte auch der Bezirk immer wieder an, ob man nicht endlich einen PSP gründen wolle, sagte Niedermaier. Und da es seit 2020 nun auch endlich einen Rahmenvertrag gibt, der die wesentlichen Dinge regelt, „sind wir überzeugt, dass der Pflegestützpunkt nun der richtige Weg für uns ist“, sagte Sozialamtsleiter Thomas Bigl. Letztlich könne man nun auch von den Erfahrungen anderer Landkreise profitieren und so manche Anfangsschwierigkeit verhindern.

Neutrale und kostenfreie Auskunft gehört zum Angebot

Zu den Aufgaben des PSP gehört eine neutrale und kostenfreie Auskunft und Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. Die Mitarbeiter informieren über gesetzliche Ansprüche, geben einen Überblick über die pflegerischen und sozialen Angebote, können auf vorhandene Beratungsstrukturen zurückgreifen und koordinieren einzelne Hilfen. „Die Schaffung von neuen Pflegeplätzen gehört aber nicht zu den Aufgaben“, betonte Bigl. Und auch die Verantwortung dafür, dass Plätze fehlen, könne man nicht dem PSP zuschieben.

Mit Blick auf die Einwohnerzahl müsste der PSP laut Rahmenvereinbarung mit 2,16 Kräften besetzt sein. Die Finanzierung tragen zu jeweils einem Drittel die Kranken- und Pflegekassen. Das letzte Drittel teilen sich Bezirk und Landkreis. „Wer zahlt, schafft an“, sagte Bigl und machte damit deutlich, dass der Landkreis nicht beliebig Wünsche äußern könne. „Was der PSP macht und wie er berät, haben die Spitzenverbände der Kranken- und Pflegekassen sehr detailliert festgelegt.“

Stellen für Sozialpädagogen oder Pflegekräfte

Ob man zuversichtlich sei, dass man die 2,16 Stellen besetzt bekomme, wollte Edmund Häner (FDP) wissen. Bigl bejahte. „Es gibt genug Pflegekräfte, die nicht mehr in der Pflege arbeiten können.“ Aber auch für Sozialpädagogen sei das eine mögliche Aufgabe. Man sei „zuversichtlich“, dass man geeignete Bewerber finde. Anni Stöckl (FW) fand den PSP gut. Oft wüssten die Betroffenen nicht, wohin sie sich wenden könnten. Einen PSP gebe es aber in jedem Landkreis. „Der Wiedererkennungswert ist höher. Er ist die erste Anlaufstelle.“

Franz Schöttl (CSU) war skeptisch: Bislang sei es ja „auch schon gut gelaufen“. Christiane Bäumler, im Landratsamt zuständig für die Seniorenarbeit, gab ihm Recht. „Wir haben ein gutes Beratungsangebot. Aber viele denken nicht ans Landratsamt, wenn sie Pflegeberatung brauchen.“ Viele seien in der Situation schlicht überfordert. Die Schaffung eines PSP „sehe ich sehr positiv“. Diese Meinung teilte Konrad Specker (FW). Unter der Dachmarke lasse sich die Beratungsleistung besser nach außen transportieren. „Das macht Sinn.“

Bad Tölz-Wolfratshausen: Beschluss für PSP einstimmig

Ob der PSP am Landratsamt angesiedelt werde, wollte Teresa Wimmer (Grüne) wissen. „Wir planen einen Stützpunkt. Wo, das ist noch offen“, so Bigl. Aber das Landratsamt biete sich als Standort an. Durch den einstimmigen Beschluss des Ausschusses macht sich der Landkreis nun auf den Weg zur Gründung. Das gehe nicht über Nacht, betonte Bigl. „Wenn wir das Mitte 2024 zum Laufen bringen, wären wir zum Lob verdonnert.“

