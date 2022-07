Landkreis will wieder Leader-Region werden und bewirbt sich mit weiteren Projekten

50 Prozent Förderung möglich

Von Andreas Steppan schließen

Von 2016 bis 2022 flossen fast zwei Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Leader“ in die Region. Das soll so weitergehen: Der Landkreis bewirbt sich für die kommenden Jahre mit weiteren Projekten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Förderprogramm „Leader“ soll der Entwicklung ländlicher Regionen in Bayern mit Geldern von der EU und vom Freistaat einen Schub geben und hat auch im Landkreis schon vieles bewegt. Kein Wunder, dass sich Bad Tölz-Wolfratshausen nun anschickt, auch für die Jahre 2023 bis 2027 wieder „Leader-Region“ zu werden.

Leader-Aktionsgruppe hat neue Spitze

Die aktuelle Bewerbung stellten die maßgeblich Beteiligten vor Ort nun in einem Pressegespräch vor. Die „Leader-Aktionsgruppe“ (LAG), ein Verein aus Vertretern von Kommunen und verschiedenen Organisationen, hat seit Kurzem eine neue Spitze: Der Benediktbeurer Bürgermeister Anton Ortlieb rückte vom 2. zum 1. Vorsitzenden auf und folgt somit auf seinen Heilbrunner Amtskollegen Thomas Gründl. 2. Vorsitzenden ist jetzt der Geretsrieder Rathaus-Chef Michael Müller. Professionelle Unterstützung bekommen sie von LAG-Manager Andreas Wüstefeld vom Landratsamt sowie von Gwendolin Dettweiler vom Büro Sweco.

Eine positive Bilanz zogen die Vier für die ablaufende Förderperiode. Von 2016 bis 2022 flossen laut Wüstefeld sogar fast 2 Millionen Euro an Fördermitteln in den Landkreis und ermöglichten 14 Projekte: vom Bewegungsparcours in Geretsried über den Erinnerungsort Badehaus in Wolfratshausen-Waldram, den Neubau des Gemeinschaftshauses der Schützen in Dietramszell-Linden bis zur neuen Rettungswache der Bergwacht Bad Tölz, die am Samstag eingeweiht wird. Das vom Volumen her größte Projekt hätte eigentlich die Surfwelle in Wolfratshausen werden sollen – die wurde allerdings wie berichtet vor Kurzen endgültig verworfen.

Region hofft auf Förderung für Mehrgenerationen-Spielplatz in Wackersberg und Wasserwachthütte in Kochel

In der Regel gibt es für ein Leader-Projekt 50 Prozent Förderung, das heißt, der Träger muss noch einmal so viel selbst aufbringen. Insofern habe das Förderprogramm im Landkreis Investitionen in Höhe von fast 4 Millionen Euro angestoßen, sagte Wüstefeld. Und es könnte noch ein Batzen dazukommen. Denn aktuell schüttet der Freistaat Reste aus dem Leader-Topf aus. Und mit einem Mehrgenerationen-Spielplatz in Wackersberg, einer neuen Wasserwachthütte in Kochel und der nächsten Stufe des Wanderwegekonzepts, der Beschilderung, gehen noch einmal drei örtliche Vorhaben ins Rennen.

Als Bewerbung für die nächste Förderphase wurde nun in einem aufwendigen Prozess mit viel Bürgerbeteiligung, Arbeitsgruppen und Online-Umfrage ein „Lokales Entwicklungskonzept“ erarbeitet. Es definiert Ziele für die Entwicklung der Region, darunter „Stärkung des Miteinanders“, Schutz von Klima und ökologischer Vielfalt, Regionalität in der Wirtschaft oder nachhaltiger Tourismus. Laut Gwendolin Dettweiler ist es „zu 99,9 Prozent sicher“, dass der Landkreis wieder Laeder-Region wird. Die Entscheidung falle im April 2023. Die absichtlich breit formulierten Entwicklungsziele seien bloß die „Bühne“, sagte Wüstefeld. Nun sei es an den lokalen Projektträgern, Ideen zu entwickeln, die Bühne zu bespielen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.