Impffolgen melden? Dafür ist der Landkreis nicht zuständig

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Wer negative Impffolgen hat, hat Möglichkeiten, diese zu melden. © Fabian Sommer

Es gibt ausreichend Möglichkeiten, negative Impffolgen zu melden. Der Landkreis ist dafür nicht auch noch zuständig. Mit dieser Begründung wurde ein Antrag auf Schaffung eines Angebots vom Kreistag abgelehnt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit dem Antrag auf Schaffung einer niederschwelligen Anlaufstelle zur Aufnahme von Verdachtsfällen von Impffolgeschäden und Impfnebenwirkungen im Landkreis befassten sich Kreisausschuss und Kreistag in ihren jüngsten Sitzungen. Gestellt hatten den Antrag die sechs Gremiumsmitglieder Edmund Häner (FDP), Max Korntheuer und Manuel Tessun (ÖDP), Konrad Specker (FW), Maria Urban (CSU) und Annelies Wiedenbauer-Schmidt (Grüne).

Sowohl Kreisausschuss als auch Kreistag lehnen den Antrag mit großer Mehrheit ab

In beiden Abstimmungen wurde das Ansinnen allerdings mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Begründung dafür kurz zusammengefasst: Das Ganze fällt schlicht nicht in die Zuständigkeit des Kreistag, und es gibt bereits einige Möglichkeiten, um Impfschäden zu melden. Obwohl Landratsamts-Abteilungsleiter Wolfgang Krause das schon in der Kreisausschusssitzung ausführlich erläutert hatte, versuchte Manuel Tessun (ÖDP) im Kreistag noch einmal sein Glück.

Schließlich gehe es hier „um unsere Bürger“, die sich zum Wohle der Allgemeinheit hätten impfen lassen und von denen einige mit Impffolgen zu kämpfen hätten. „Natürlich kann man sich immer leicht hinter fehlenden Zuständigkeiten verstecken. Aber wir sind zuständig für die Gesundheit unserer Bürger, und wir waren auch zuständig für die Impfangebote“, sagte Tessun. Daher müsse man sich nun auch um die negativen Folgen kümmern. Der ÖDP-Kreisrat erkannt hier eine „moralische“ Verpflichtung. Natürlich gebe es bereits Möglichkeiten, Impffolgen und Nebenwirkungen zu melden. Aber die seien kompliziert. Manche Ärzte würden das beispielsweise nicht aufnehmen, weil es einige Zeit in Anspruch nehme, es aber keine Vergütung dafür gebe.

Es gibt analoge und digitale Möglichkeiten, Impfschäden zu melden

Krause hatte bereits im Kreisausschuss ausführlich die Möglichkeiten erläutert, wie Impffolgen gemeldet werden können – analog über Ärzte und Apotheker oder auch online ans Paul-Ehrlich-Institut (www.nebenwirkungen.bund.de). Im Kreistag sparte sich Krause die Wiederholung der Ausführungen. „Es ist alles gesagt.“

Grünen-Kreisrätin bitte darum, sich impfen zu lassen

Barbara Schwendner (Grüne) allerdings wollte noch etwas hinzufügen. Impfungen seien wichtig in der Bekämpfung der Pandemie, „sie schützen vor hohen Sterberaten und schweren Verläufen“, sagte Schwendner. Dennoch sei es natürlich wichtig, Nebenwirkungen zu erfassen. Dafür gebe es aber bereits Strukturen. „Daher sehen wir für den Landkreis keinen Handlungsbedarf. Wichtig ist, dass sich die Menschen vollständig impfen lassen.“

Mit 40:10 Stimmen wurde der fraktionsübergreifende Antrag abgelehnt.

