Landrat spricht über Beleidigungen aufgrund der Coronapolitik

Landrat Niedermaier: Eine vierte Amtszeit? „Ehrlich? Ich weiß es nicht“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Lenkt seit 2008 die Geschicke des Landkreises: Landrat Josef Niedermaier (re.) mit Abteilungsleiter Wolfgang Krause. © arp

Landrat Josef Niedermaier spricht nach einem turbulenten Jahr über die Pandemie, den Nord-Süd-Konflikt, die finanziellen Herausforderungen und übers Verzeihen.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Hinter Landrat Josef Niedermaier (FW) liegt ein turbulentes Corona-Jahr. Aber selbst wenn die Pandemie endet, dürfte es kaum einfacher werden. Große Investitionen beispielsweise in die Verkehrswende sind zu schultern – bei sinkenden Einnahmen.

Der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn hat mal gesagt, wir werden uns am Ende der Pandemie vieles verzeihen müssen. Herr Niedermaier, was müssen wir denn Ihnen verzeihen?

Oh, das ist schwierig, sich selbst einzuschätzen. Ich persönlich stehe ja Gott sei Dank nicht so in der Verantwortung, dauernd grundlegende Richtungsentscheidungen wie ein Landes- oder Bundesminister treffen zu müssen. Wir haben uns im Amt immer an die von dort ausgegebenen Rahmenbedingungen gehalten. Die haben wir, da schließe ich mich ein, nicht immer für gut befunden. Mit Fundamentalkritik haben wir uns aber zurückgehalten. Meine Meinung war und ist, dass wir weniger handlungsfähig gewesen wären, wenn von den Ausführenden ständig der Aufstand geprobt worden wäre. Vielleicht wäre es manchmal notwendig gewesen. Aber wir im Amt sind mit uns im Reinen. Dass es grundlegende Fehler gegeben hätte, kann ich nicht sagen. Natürlich ist das eine oder andere nicht gut gelaufen oder hätte besser laufen können. Meine persönlichen Befindlichkeiten sind an der Stelle aber zweitrangig, was zählt ist, was der Gesellschaft im Landkreis hilft. Dass das politische Handeln nie auf das Wohlgefallen trifft, ist klar und das muss man aushalten. In einer rückwärtigen Betrachtung hätte man immer etwas besser machen können.



Gibt es etwas, dass Sie anderen verzeihen müssen?

Aus der Emotion heraus ist schon viel an mich herangetragen worden, bei dem ich selbst nach 24 Jahren Erfahrung in der Kommunalpolitik schon ganz schön geschluckt habe. Kinderchor vor der Haustür, Drapieren der Kinderschuhe und Grablichter bei der Maskenpflicht. Aber auch da gilt „Schwamm drüber“, wenn ich sehe, wie sich die Leute einsetzen. Ich denke: Mei, ihr seid in meinen Augen auf dem verkehrten Weg und habt mir jetzt eure Meinung gesagt. Das habe ich zu akzeptieren. Was ich nicht akzeptieren kann, ist, wenn Kritik persönlich und unter der Gürtellinie formuliert wird. Wenn man mir sagt, ich sei für die Verseuchung oder Manipulation der Bevölkerung verantwortlich oder ich sei ein Mitläufer wie im Dritten Reich. Das war die vergangenen Wochen wieder extrem. Da ist bei mir eine Grenze überschritten, das tut dann auch weh. Und das ist jetzt wieder öfter passiert.



Wie geht es Ihnen und Ihren Mitarbeitern denn generell?

Wir ticken auch nicht anders als der Rest der Bevölkerung. Der größte Teil nimmt die Verantwortung an und hängt sich extrem rein. Ich merke aber auch, dass die Leute zunehmend an ihre Grenzen kommen. Die Erwartungshaltung ist ja immer, dass eine Behörde permanent perfekt funktionieren muss. Aber hier sitzen über 500 Menschen, die auch Sorgen haben, die eine Familie haben, die Kinder betreuen müssen oder Angehörige, die mal nicht so fit sind. Die Belastungen steigen. Ich bin unglaublich stolz darauf, wie die Leute das meistern. Es wird aber auch hier kribbeliger. Kleine Feuer wegzulächeln, wird zunehmend schwieriger. Insgesamt haben wir aber eine Stimmung, die das Arbeiten gut erlaubt.

Landrat spricht über Beleidigungen aufgrund der Coronapolitik

Und im Gesundheitsamt? Die Mitarbeiter sitzen ja praktisch im Zentrum des Wahnsinns.

Wenn Sie von einem Tag auf den anderen gewohnte Pfade verlassen müssen und alles komplett anders ist, dann müssen sich alle erst einmal neu finden. Die Leute hängen sich extrem rein. Das Gesundheitsamt ist dreimal so groß wie vorher – das ist alles nicht einfach. Aber ich bin überzeugt, dass wir bislang ganz gut mit den riesigen Herausforderungen zurecht gekommen sind.



Ist der Landkreis generell bislang gut durch diese Pandemie gekommen?

Mein Ziel war immer, nicht unbedingt in den überregionalen medialen Fokus zu geraten. Mir war wichtig, dass wir vor Ort ungestört unsere Arbeit machen können. Wir waren mit Blick auf die Inzidenzen ein paar Mal nah dran. Die überregionale mediale Aufmerksamkeit brauche ich nicht.

Gesundheitsamt drei Mal größer, als vor Corona

Von der vierten Welle, die den Landkreis im November und Dezember erfasst hatte, waren vor allem die Krankenhäuser betroffen. Wie ist denn derzeit die Lage in der Kreisklinik?

Die Kreisklinik meistert ihre Aufgaben mit viel Engagement und Einsatz – auch nach zwei Jahren Pandemie. Aber das hat wie überall Spuren beim Personal hinterlassen, vor allem bei den Mitarbeitern auf der Intensivstation. Im Grunde genommen geht es der Klinik aber ganz gut. Die im November und Dezember ausgesetzten planbaren Operationen führen natürlich dazu, dass Einnahmen fehlen. Es gibt zwar Signale, dass es wieder eine Pauschale für freigehaltene Betten geben soll, aber ob das so kommt, weiß ich nicht.



Vermutlich wird der Landkreis heuer ein hohes Defizit bei der Kreisklinik zu tragen haben...

Schauen wir mal, wie lange die Kreispolitik das mit macht. Ich würde das nicht lange mitmachen – vor allem mit Blick auf die vielen anderen Handlungsfelder. Und Sie haben ja mitbekommen, wie die Stimmung in den Kreisgremien ist. Da werden die hochgelobten Ranger und vieles andere hinterfragt. Ich bin gespannt, wann man bei einem der größten Haushaltsposten ankommen wird.



Nun hat ja die Debatte über die Kreisklinik 2021 hohe Wellen geschlagen. Können Sie verstehen, warum das Ganze so emotional geworden ist, obwohl die Lenkungsgruppe eigentlich sehr schnell erklärt hat, dass die Schließung der Klinik kategorisch ausgeschlossen wird?

Weil bestimmte handelnde Personen in der Kreisklinik mir nicht über den Weg trauen. Und das trifft mich schon, weil ich mich bemühe, mit allen ehrlich umzugehen. Ich sage seit zehn Jahren: Der Erhalt des Standorts mit Gesundheitsleistungen ist mein oberstes Ziel. Ich hätte versagt, wenn es keinen stationären Standort mehr in Wolfratshausen geben würde.

Niedermaier über den Nord-Süd-Konflikt

Aber irgendwie hat man keinerlei Fortschritt gemacht. Auch vom Interessenbekundungsverfahren hat man sich verabschiedet. Wie will man denn nun überhaupt herausfinden, mit welchem Partner eine Kooperation sinnvoll ist? Denn dass es nur mit Kooperationen geht, müsste ja jedem klar sein.

Das unterschreib ich nicht, dass es dieses Bewusstsein bei vielen in der Klinik gibt. Aber in dem Haifischbecken Gesundheitswesen hat keiner etwas zu verschenken. Sie haben hier keinen Wohltäter, der ihnen etwas gibt, ohne etwas dafür zu verlangen.



An der Klinik hat sich auch wieder diese Nord-Süd-Debatte entzündet. Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie nie auf der Seite des Nordens sind. Können Sie verstehen, dass das im 50. Jahr nach der Gebietsreform jetzt wieder aufkommt?

Ich glaube, die Bevölkerung an sich hat das viel eher überwunden als einige politisch Handelnde. Und die ziehen das immer wieder raus. Es sind nicht viele, aber das ist ein unsägliches Tun. Ich mache das auch an manch handelnden Personen der Wolfratshauser CSU fest, die das permanent befeuern. Ich muss mich aber übrigens auch in Bad Tölz ständig rechtfertigen, dass ich nichts für den Süden tun würde, seitdem ich Landrat bin.



Aber jetzt ehrlich, dass die Hochschule München ihr Technologiezentrum in Bad Tölz und eben nicht in Wolfratshausen oder Geretsried baut – das haben Sie doch eingefädelt, oder?

Nein (lacht), das habe wirklich nicht ich eingefädelt. Es gibt seit Langem Überlegungen, was für ein Hochschulstandort zu uns passen könnte. Wir haben das Konzept der Hochschule München vorgestellt und ihr vier mögliche Standorte unterbreitet. Die Entscheidung darüber haben wir aber der Hochschule überlassen. Die hat die Standorte bewertet und Bad Tölz als den am geeignetsten benannt. Das hat die Hochschule auch letzte Woche noch einmal dargestellt, als Wissenschaftsminister Sibler die Förderzusage überbracht hat.



Welche Themen jenseits von Corona werden den Landkreis heuer beschäftigen?

Wir müssen uns zukunftsfähig machen. Wir müssen Zukunft wagen. Das heißt, manchen Dinge einfacher machen. Wir werden nicht alles perfekt machen können. So kann auch Digitalisierung nicht funktionieren. Wenn wir Dinge anders machen, wird auch mal etwas schieflaufen. Dann darf man aber nicht gleich alles infrage stellen. Wir trauen uns oft nicht einmal, etwas auszuprobieren, aus Angst, dass es nicht funktionieren könnte und jemand dafür geradestehen muss. So lange die Grundstimmung so ist, wird es schwer, mutig zu sein.



Gerade im Öffentlichen Personennahverkehr werden aber mutige Beschlüsse nötig sein, weil sie mit hohen Kosten verbunden sind.

Hier haben wir ja durchaus schon einige mutige Beschlüsse gefasst – anders als in anderen Landkreisen. Der Wandlungsdruck ist in Miesbach vermutlich nicht so groß, wenn es einen Staat gibt, der mir in den letzten Winkel eine Bahn finanziert. Hier im Landkreis ist das anders. Gerade der Süden möchte endlich Dasselbe, was der Norden des Landkreises durch die MVV-Zugehörigkeit schon lange hat. Deshalb gibt es jetzt hier den Mut, etwas zu ändern.



Der Landkreis profitiert aber auch sehr von den landesbedeutsamen Buslinien, die einen Ringschluss um München bilden.

Ja, darum haben wir Jahre gekämpft. Die Wolfratshauser kommen jetzt im 20-Minuten-Takt nach Geretsried und Bad Tölz – und trotzdem wird immer nur gejammert. Das sind Verbesserungen, die wirtschaftlich helfen, in der Schülerbeförderung, im Tourismus und in der Freizeit. Da ist eben aber auch Geduld gefragt. Bis die neuen Angebote in den Köpfen der potenziellen Nutzer angekommen sind, dauert es nach den Erfahrungen der Verkehrsforscher drei bis vier Jahre. Diese Zeit muss man durchhalten.



Großes Thema ist auch immer die Digitalisierung der Schulen. Die Geräte sind da, aber es gibt niemanden, der so richtig dafür zuständig ist. Wie wird den Schulen denn nun konkret geholfen?

Wir stocken die Stellen auf, auch wenn es sehr schwierig ist, im IT-Bereich jemanden zu finden. Wir haben uns Standards, Leitplanken gesetzt, die für die Schulen gelten sollen. Das wurde bereits in einem Teil umgesetzt. In anderen Schulen reichen aber beispielsweise die technischen Voraussetzungen einfach nicht aus. Die Kabelinfrastruktur, die man vor zehn, 20 Jahren gebaut hat, langt einfach nicht. Das gilt übrigens auch fürs Landratsamt. Wenn ich das alles ertüchtige, kostet das viel Geld. Wir arbeiten das aber mit einem gezielten Programm ab. Die Erwartungshaltung an uns als Sachaufwandsträger ist an manchen Stellen aber auch falsch. Wir können nicht noch den Lehrern ihre Mail-Postfächer einrichten. Wir werden uns externer Hilfe bedienen müssen, dafür muss ich aber vorher die Aufgaben genau definieren. Schon das ist ein irrer Aufwand.



Und was wird sonst heuer wichtig?

Wir werden schnellstmöglich die Lehren aus Corona ziehen und das, was wir lernen, auch umsetzen müssen. Manche Bereiche liegen in Scherben, manches wurde in den Hintergrund gedrängt, das wir jetzt wieder hervorholen müssen. Voraussetzung ist immer, dass die Pandemie beendet ist.



Experten setzen dabei aufs Impfen. Nun ist die Impfquote im Landkreis nach wie vor unterdurchschnittlich. Wie läuft es denn aus Ihrer Sicht mit dem Impfen?

Es müssten mehr Leute sein, die sich impfen lassen. Ich habe immer offen gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin – schon allein aus solidarischen Gründen. Es gibt keine Impfung, die so gut erprobt ist wie diese. Bei uns im Landkreis wird nichts anderes als eine Impfpflicht helfen. Die Freiheit des einzelnen hört dort auf, wo die Freiheit der Gesellschaft massiv eingeschränkt wird. Glücklicherweise hatten wir mittlerweile Tage, an denen wir an der Kapazitätsgrenze impfen – auch wenn ein Großteil natürlich Boosterimpfungen sind. So gesehen läuft der Betrieb in den Impfzentren zumindest rund. Seit es den Impfstoff gibt, haben wir das Optimum rausgeholt – auch wenn die Rahmenbedingungen oft nicht ideal sind. Ein großes Danke an alle, die sich hier engagiert haben – sowohl bei den Mitarbeitern im Landratsamt, bei der Aicher Group, in den Arztpraxen und bei den Ehrenamtlichen.



Apropos Impfpflicht: Das treibt viele der „Montagsspaziergänger“ um. Wie sehen Sie diese Form des Protests?

Man muss doch zunächst festhalten, unsere Ausgangsbasis war nicht schlecht. Uns geht es in Deutschland trotz Pandemie nach wie vor im Großen und Ganzen ziemlich gut im Vergleich mit anderen Ländern. Natürlich schmerzen die persönlichen Einschränkungen, aber sie haben zu dem Zustand geführt, dass wir die Pandemie einigermaßen im Griff haben. Den Protest gegen die Eingriffe nehme ich zur Kenntnis, und es ist ein wichtiger Punkt der Demokratie, dass Kritik öffentlich und friedlich geäußert werden kann. Dass dabei die geltenden Regeln missachtet werden, heiße ich in keinster Weise gut. Das schreibe ich den vielen unangemeldeten Spaziergängern jede Woche ins Stammbuch. Ich habe sie in mehreren öffentlichen Statements aufgerufen, sich nicht von undemokratischen Kräften instrumentalisieren zu lassen. Es muss jedem friedlichen Spaziergänger bewusst sein, dass die Gefahr besteht, dass undemokratische Kräfte die Spaziergänger benutzen, um den Rechtsstaat und damit unsere Demokratie zu untergraben.



Reden wir noch über die Kreisfinanzen. Zuletzt hat CSU-Kreisrat Werner Weindl in der Haushaltsberatung gesagt, dass er befürchtet, dass die fetten Jahre vorüber sind. Sind sie denn vorbei?

Ich hoffe, dass der Rückgang der Steuerkraft doch nicht so schlimm kommt, wie es prognostiziert wird. Erste Anzeichen dafür gibt es ja. Man ist schon fürs letzte Jahr von einem Rückgang der Steuerkraft ausgegangen, der so dann aber doch nicht eingetreten ist, weil die Wirtschaft trotz Corona in vielen Bereichen sehr gut funktioniert. Aber wir dürfen die Augen nicht verschließen: Für den Landkreis wird es nicht leichter, weil unser Leistungsportfolio in fast allen Bereichen gesetzlich vorgegeben ist. Die neuen Sozialausgaben sind in ihren Standards genau definiert. Diese Sozialausgaben wie sie von der alten Bundesregierung auf den Weg gebracht wurden und wie sie die neue vermutlich fortsetzen wird, werden wir mit krassen kommunalen Steuererhöhungen bezahlen müssen. Denn irgendwoher muss das Geld ja herkommen. Einsparpotentiale haben Landkreis und Bezirk wegen dieser gesetzlichen Vorgaben kaum.

Verkehrswende zu schultern

Gut, beim Landkreis kommt das Geld in erster Linie von den Gemeinden. Hört sich so an, als müssten die sich in den kommenden Jahren warm anziehen.

Es hat immer solche Phasen gegeben. Die Sozialleistungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Da können wir nicht kürzen. Es werden auf die Gemeinden höhere Belastungen zukommen, wenn ich etwas anderes sagen würde, wäre das unredlich.



Es gibt generell wenig Spielraum im Haushalt, also wenig, was nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Der ÖPNV als formal freiwillige Leistung, aber für die Mobilitätswende und den Klimaschutz unabdingbar, und natürlich drei Millionen Euro für die Kreisklinik. Schon das allein sind drei Punkte Kreisumlage.



Die Zeiten werden nicht einfacher. Sie sind Ihrer dritten Amtszeit. Wird es eine vierte geben?

Die ehrliche Antwort ist: Ich weiß es nicht. Und in der momentanen Lage bleibt auch keine Zeit, darüber nachzudenken.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.