Landrat ruft Katastrophenfall für den  Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen aus

Landrat Josef Niedermaier hat am späten Donnerstagabend für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen den Katastrophenfall ausgerufen.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Nach der Besprechung des Krisenstabs am Donnerstag um 18 Uhr hatte Stefan Kießkalt, neuer Sprecher der Kreisbrandinspektion, noch erklärt: „Wir sind unterhalb der Katastrophenschwelle.“ Doch um 21 Uhr tagte der Kreis aus Vertretern von Landratsamt, Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr und verschiedenen Behörden noch einmal. Und um 22.37 Uhr stand fest: Landrat Josef Niedermaier wird den Katastrophenfall für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nach Artikel 4 des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes (Bay KSG) ausrufen.

Situation in verschiedenen Orten hat sich verschärft

Bereits am späten Nachmittag hatte man alle Städte und Gemeinden nach ihrer jeweiligen Situation befragt. „Der Katastrophenfall wurde ausgerufen, nachdem neben der Gemeinde Jachenau, die bereits seit Beginn der Woche im Fokus steht, nun auch insbesondere die Gemeinden Dietramszell, Icking, Geretsried, der Ortsteil Fall (Lenggries) und der Ortsteil Walchensee (Kochel am See) mit den Schneemassen kämpfen“, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts. Große Probleme gebe es jeweils mit den Zufahrtsstraßen als auch mit den Schneelasten auf den Dächern.

Hilfe der Bundeswehr kann angefordert werden

„Die Gemeinden haben sehr intensiv und besonnen die Schneemassen bewältigt, wegen der anhalten Schneefälle und den damit einhergehenden Beeinträchtigungen wird aber jetzt zusätzliche Unterstützung benötigt“, beschreibt Landrat Josef Niedermaier die Gründe für die Ausrufung des Katastrophenfalls. „Die Katastrophenschutzbehörde koordiniert nun die Einsätze der Rettungs- und Einsatzkräfte sowie weiterer Dienststellen und kann gegebenenfalls auch noch einmal zusätzliche Hilfe zum Beispiel von Seiten der Bundeswehr anfordern“.

Der Nachbarlandkreis Miesbach hatte bereits Anfang der Woche den Katastrophenfall ausgerufen.

