Im Landratsamt dreht sich das Personalkarussell

Für einige Betroffenheit sorgte die Ankündigung von Ulrich Reiner im Kreis-Jugendausschuss. Der Leiter des Amts für Jugend und Familie hört auf. Und es ist nicht der einzige Wechsel, der im Landratsamt ansteht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ulrich Reiner nutzte den Punkt „Mitteilungen“ in der Sitzung des Kreis-Jugendausschusses am Montagnachmittag für eine Ankündigung: „Aus persönlichen Gründen werde ich im kommenden Jahr wohl in den vorzeitigen Ruhestand gehen.“ Der genaue Zeitpunkt sei noch nicht festgelegt. Frühestens stehe März 2024 im Raum. Die Abteilungsleitung „hat mir 14 Jahre lang wirklich viel Spaß gemacht“, betonte Reiner. Es sei für ihn der Arbeitsplatz mit den größten Herausforderungen, aber auch mit der größten Freude gewesen.

Im Sitzungssaal herrschte nach der Ankündigung Stille. „Ich habe auch vor Schreck geschwiegen, als ich es das erste Mal gehört habe“, bekannte Dritter Landrat Klaus Koch, der die Sitzung am Montag leitete. „Umso mehr wünsche ich mir jetzt, dass wir die verbleibende Zeit noch konstruktiv nutzen können.“

Große Probleme in Geretsried: Mitarbeiter fehlen

Die Stelle des Jugendamtsleiters ist beileibe nicht die einzige, die es zu besetzen gilt. Tatsächlich gibt es seit geraumer Zeit Lücken bei den Sozialpädagogen im Sozialraum Mitte (Geretsried). Hier habe die Kreispolitik sogar 2,5 neue Stellen bewilligt, um den Herausforderungen gewachsen zu sein. „Es ist uns aber in drei Jahren nicht gelungen, diese Stellen zu besetzen“, sagte Reiner. Dabei habe man mehr als 20 Ausschreibungen vorgenommen, unzählige Besetzungsverfahren durchlaufen. Doch auch das Ergebnis des jüngsten sei „sehr ernüchternd“ gewesen, sagte Reiner. Die Arbeit im sozialen Dienst sei fordernd. Wer frisch von der Uni komme, müsse in der Regel bis zu einem Jahr eingearbeitet werden. „Es ist eine schwierige Aufgabe“, sagte Reiner. „Daher hatten wir auch immer wieder die Situation, dass Kollegen in der Probezeit gekündigt haben.“

Nun verlassen zwei weitere Mitarbeiter das Team im Sozialraum Mitte. Eine geht in Ruhestand, eine andere zieht weg. „Das Team wird dann nur noch zu 48 Prozent besetzt sein – und der Rest ist am Anschlag“, sagte Reiner. Das führe auch dazu, „dass wir die Qualität, die wir versprechen, nicht mehr einhalten können“. Man sei gezwungen, Prioritäten zu setzen. Ganz oben stehe dabei natürlich immer, Kindeswohlgefährdung zu verhindern. Das bedeute allerdings auch, dass Familien, die weniger gravierende Probleme haben, „zum Teil wochenlang keine Beratung bekommen“.

Müller: „Das sind keine guten Nachrichten“

Nun gebe es Überlegungen, Zuständigkeiten innerhalb des Teams anders zu verteilen. Das ermögliche in einigen weniger sensiblen Bereichen vielleicht, Quereinsteiger zu beschäftigen.

„Das sind keine guten Nachrichten“, fasste der Kreisrat und Geretsrieder Bürgermeister Michael Müller (CSU) zusammen. Fachkräftemangel treffe natürlich alle Bereiche. „Aber wir müssen uns vielleicht Gedanken darüber machen, ob unsere Arbeitsplätze noch attraktiv sind.“ Hier müsse man unter Umständen mal über neue Modelle und Ansätze – Stichwort „New Work“ – nachdenken.

Schon deutlich früher als die Stelle des Jugendamtsleiters wird übrigens eine weitere Führungsposition im Landratsamt besetzt werden müssen: Der langjährige Hauptamtsleiter René Beysel – zuständig für die Bauprojekte und Liegenschaften des Landkreises – hört Mitte des Jahres auf, wie die Pressestelle auf Anfrage bestätigt. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 15. Mai.

