Heiße Phase im Landtagswahlkampf: Parteien haben noch viel vor

Von: Vinzent Fischer

Werben mit Plakaten: Seiten einigen Tagen stehen in Bad Tölz die Plakatwände wieder. © mk

Am 8. Oktober wird in Bayern der Landtag gewählt. Für die Parteien beginnt die heiße Phase. Auch im Landkreis kämpfen sie um jede Stimme, teils mit prominenter Unterstützung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Vorbereitung auf die Bayern-Wahl hat ihre Hochphase erreicht. Seit einigen Tagen hängen überall im Landkreis Wahlplakate und -banner, mit denen die Parteien um Stimmen werben. Auch in den sozialen Medien sind die Politiker aktiv. Dennoch haben die Parteien teils unterschiedliche Strategien gewählt.

CSU freut sich „wahnsinnig über die großartige Unterstützung“, Grüne wollen „den Ball flach halten“

Thomas Holz, Kreisvorsitzender und Landtagskandidat, spricht von einem „spannenden Programm“, das die CSU im Wahlkampf auffährt. Ein eigens beklebtes Wahlkampf-Auto „tourt“ bereits durch den Stimmkreis. Beinahe alles, was bei den Christsozialen Rang und Namen hat, wird in der Region auftreten. „Ich freue mich wahnsinnig über die großartige Unterstützung“, sagt Holz. „Das motiviert mich wirklich und spornt an.“ Neben den klassischen Wahlkampfmitteln setzt die CSU auch auf Präsenz in den sozialen Medien. „Das ist die Herausforderung, dass man die Leute auch online abholen muss“, sagt Holz.

Rappelvoll ist der Kalender der Grünen. „Wir sind stolz auf das, was wir auf die Beine gestellt haben“, freut sich Kreis-Sprecher Andreas Wild. „Wir wollen viel Präsenz zeigen.“ Unterstützt werden die Grünen dabei von den Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann und Katharina Schulze, die im Stimmkreis auftreten werden. Zudem hätte sich der Kreisverband bewusst für die Strategie entschieden, auch mal „in die kleinen Dörfer“ zu gehen.

Mehr als um die Personen geht es Wild jedoch um die Themen. Es sei eine „grüne Tradition“, das Inhaltliche in den Vordergrund zu stellen. „Wir versuchen, den Ball flach zu halten und inhaltlich sauber zu argumentieren.“ Man wolle nicht mit „Aktionismus“ auffallen. Die Grünen wenden sich vor allem an junge Wähler. Dazu gehören eine eigene Social-Media-Strategie und ein Brief an alle Erstwähler.

Freie Wähler zielen auf Bauernmärkte ab, AfD sucht „Bürgerdialog“

„Es läuft ganz gut, wir waren sehr fleißig“, sagt Konrad Specker, Vorsitzender der Kreisvereinigung der Freien Wähler. „Wir haben in fast allen Ortschaften Banner und Plakate aufgestellt. Jetzt werden wir in den Straßenwahlkampf gehen.“ Vor allem auf die Bauernmärkte im Stimmkreis zielen die Freien Wähler ab. Dort seien besonders viele Einheimische unterwegs. „Es ist wichtig, vor Ort präsent zu sein, damit die Leute uns auch mal persönlich sehen und nicht nur auf den Bildern“, so Specker. „Wir wollen nah bei den Menschen sein.“ Für den Wahlkampf im Internet haben die Freien Wähler einen „Social-Media-Coach“ beauftragt, der regelmäßig zu den Themen der Freien Wähler Beiträge postet.

„Wir haben bis zur Wahl noch ein paar Sachen vor“, sagt Wolfgang Maison, Vorstand des AfD-Kreisverbands. „Es sind Veranstaltungen und diverse Informationsstände geplant.“ Außerdem soll Info-Material verteilt werden. Unterstützung gibt es dabei von den Spitzenkandidaten Kathrin Ebner-Steiner und Martin Böhm und Bundessprecher Tino Chrupalla. Seit Jahren aktiv ist die AfD in den sozialen Medien, wo der Kreisverband „das Übliche“ machen will. Aber: „Wir wollen jetzt vor allem in den Bürgerdialog gehen. Die Unzufriedenheit bei den Bürgern ist groß“, so Maison. Im persönlichen Gespräch mit den Bürgern sei das besonders zu spüren.

SPD und FDP kämpfen gegen schlechte Umfragewerte

Keine größeren Veranstaltungen mit Prominenz hat die SPD in den verbleibenden Wochen vor der Wahl geplant, berichtet Kreisvorsitzender Klaus Barthel. „Der Wahlkampf wird auf die Straße verlagert“, erklärt er. „Der direkte Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern steht im Vordergrund.“ Darum macht der Kreisverband vor allem mit Infoständen und Hausbesuchen Wahlkampf. Zwar seien auch die sozialen Medien ein wichtiger Bestandteil im Stimmenfang, doch „damit wird nur ein kleiner Teil der Wählerschaft erreicht“, meint Barthel.

So richtig los geht der Wahlkampf für die SPD im Landkreis auch erst jetzt. „In der Ferienzeit“, so Barthel, „haben die Menschen andere Sachen im Kopf. In den letzten Monaten war es schwerer, an die Leute ranzukommen“. Die „heiße Phase“ beginne mit dem Ende der Sommerferien. „Der Wahlkampf kommt erst so richtig in Gang.“

Simon Roloff, Kreisvorsitzender der FDP, gibt sich trotz der aktuellen Umfragewerte kämpferisch. „Wir glauben alle daran“, sagt Roloff. „Wir werden bis zum Wahltag alles geben, um das Ziel zu erreichen und erneut in den Landtag einzuziehen.“ Unterstützung gibt es dabei von Landesparteichef Martin Hagen, den Abgeordneten Wolfgang Heubisch, Albert Duin und Dominik Spitzer sowie von der Münchner Landtagskandidatin Susanne Seehofer. „Der Wahlkampf kommt an“, sagt Roloff. Die FDP hat Flyeraktionen gestartet, Brezen und Feierabendbiere verteilt, „um den Leuten eine Freude zu bereiten“. Dazu kommt noch „das eine oder andere Podium“. Roloff: „Unsere Aktionen kamen sehr gut an.“ (vfi)

