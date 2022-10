„Landtrucks“: Landtagsabgeordnete diskutieren in Tölz über Energiesparen, S7 und Wohnungsbau

Diskutierten in der Markstraße (v.li.): Die Abgeordneten Hans Urban, Florian Streibl, Julika Sandt, Martin Bachhuber und Anne Cyron. © arp

Der Landtag zu Gast in Bad Tölz: Abgeordnete diskutieren bei „Landtrucks“ über Themen, die den Landkreisbürgern unter den Nägeln brennen.

Bad Tölz – Einmal die Abgeordneten des bayerischen Landtags hautnah erleben: Dazu hatten am Freitag alle Bürger in der Tölzer Marktstraße Gelegenheit. Auf der zwölften Station des „Landtrucks“ diskutierten die Abgeordneten aus der Region unter anderem über Windkraftausbau, die Verlängerung der S7 und steigende Mieten. Bei der Gesprächsrunde zu Gast waren Martin Bachhuber (CSU), Hans Urban (Grüne), Florian Streibl (Freie Wähler), Anne Cyron (AfD) und Julika Sandt (FDP). Moderiert wurde die Gesprächsrunde von der Redaktionsleiterin des Tölzer Kurier, Veronika Ahn-Tauchnitz.

Bei der Gesprächsrunde ging es auch um ein Thema, das zurzeit viele Menschen umtreibt: das Energiesparen. Doch nicht alle Politiker sehen darin eine Notwendigkeit. Während die Abgeordneten der Grünen, FDP und Freien Wähler das Auto weniger nutzen, die Heizung herunterdrehen oder das Licht ausschalten, sahen das Bachhuber und Cyron als weniger erforderlich. Sie sind nicht bereit, Abstriche beim Heizen zu machen. „Es bringt keinem etwas, mit Strickjanker in der kalten Wohnung zu sitzen“, meinte die AfD-Abgeordnete.

Energiesparen als zentrales Thema

Auch bei der Energiewende gehen die Meinungen auseinander. „Ich gebe zu, dass es meine Partei nach dem Atomausstieg versäumt hat, andere Energiequellen zu erschließen“, erklärte der CSU-Politiker. Dass aber nun die Windkraft ausgebaut werde, sei der falsche Weg. „Ich lasse mir die schöne Landschaft nicht verspargeln“, erklärte Bachhuber. Dem stimmten Cyron und Sandt zu. „Hier im Oberland weht einfach nicht genug Wind“, sagte Cyron. Deshalb müsse unbedingt der Trassenausbau vorangetrieben werden, sagte Sandt. Außerdem bestehe sowohl bei der Geothermie als auch bei der Wasserkraft ungenutztes Potenzial. Urban setzte sich hingegen für einen schnellstmöglichen Ausbau der Windkraft ein. „Es ist unsere Aufgabe, zügig einen geeigneten Standort für die Anlagen zu finden.“

Über Demokratie und Fake-News sprach Veronika Ahn-Tauchnitz (li.) mit Ilse Aigner. © arp

Auch beim Bahnausbau treten langjährige Versäumnisse zu Tage: „Ich wollte eigentlich die Bahn zum Herfahren nutzen, es stand aber nur der Schienenersatzverkehr zur Verfügung“, berichtete Sandt. Die unzureichende Bahnanbindung in der Region stelle ein Problem dar. Streibl setzte sich deswegen für den Ausbau der S7 nach Geretsried ein. Auch Bachhuber steht hinter dem Projekt. Es sei „sicher wie das Amen in der Kirche“, dass die S7 gebaut werde. Auch bei der von Verspätungen und Ersatzverkehr geplagten Kochelseebahn ist er zuversichtlich, dass die Störungen kommendes Jahr behoben sein werden. Dass das Schienennetz aber insgesamt ausbaufähig und sanierungsbedürftig ist, steht für den CSU-Politiker außer Frage.

Bachhuber wehrt sich gegen „Verspargelung“

Auf ein bereits umgesetztes Verkehrsprojekt verwies Urban: „Die zwei X-Bus-Linien im Landkreis waren eine schnell umsetzbare und günstige Maßnahme für die Kommunen.“ Ganz im Gegensatz zu den mehr als 850 Millionen Euro im Regionalisierungsfonds des Landes, die für die zweite Stammstrecke vorgehalten würden. „Diese Mittel müssen für die Erschließung des ländlichen Raumes freigegeben werden“, forderte Urban.

Dem widersprach Streibl: Mehr als die Hälfte der Regionalisierungsmittel seien bereits aufgebraucht und in das Neun-Euro-Ticket geflossen. Die AfD-Politikerin ergänzte: „Für diese kurzfristige Maßnahme wurden riesige Geldmittel abgezweigt, die nun für den langfristigen Bahnausbau fehlen.“ Bachhuber verwies darauf, dass aktuell die Elektrifizierung der BRB-Strecken vorangetrieben werde. Bedenken aus den betroffenen Gemeinden verzögerten bisher das Projekt.

Auch das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ stand im Fokus. Dass die Preise für Wohnungen seit Jahren steigen, beobachtet Bachhuber auch in seiner Heimatgemeinde Bad Heilbrunn: „Die Mietpreise sind von 400 auf etwa 1000 Euro gestiegen.“ Dies hänge mit der Attraktivität der Region zusammen. Um den Wohnungsmarkt nicht weiter zu strapazieren, schlug die AfD-Abgeordnete Cyron vor: „Wir dürfen nur so viel Zuwanderung zulassen, wie auch Wohnraum zur Verfügung steht.“ Nicht nur um zu verhindern, dass Einheimische verdrängt würden, sondern auch, um Zuwanderern nicht zumuten zu müssen, in einer Turnhalle oder Notunterkunft zu leben.

Verdichtung verändert das Ortsbild

Diese Aussage traf auf breiten Widerspruch. Streibl warnte davor, Wohnungssuchende gegeneinander auszuspielen. Er appellierte stattdessen an die Zweitwohnungsbesitzer, ungenutzten Wohnraum „im Sinne des Gemeinwohls“ zur Verfügung zu stellen. Alle Abgeordneten waren sich einig, dass es keine Patentlösung für das Wohnungsproblem gebe, sahen jedoch die Verdichtung der Innenstädte sowie Neubau als langfristige Ansätze. Jedoch sollte man laut Streibl bedenken, dass eine Verdichtung höhere Bauten als bisher bedeutete: „Diese Veränderung des Ortsbildes geht nur mit der Unterstützung der Gemeinden und der Bürger.“ Besonders gelungen sei dies bereits in Geretsried, ergänzte Bachhuber.

Nach der Diskussionsrunde nahmen bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Bürger das Angebot wahr, mit den Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Anschließend sprach Veronika Ahn-Tauchnitz mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner über deren Amt, Demokratie und Fake-News. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von der Tölzer Stadtkapelle und der Bigband „The Young Groove-Teeth“ der Sing- und Musikschule und des Seidl-Gymnasiums. (F. Selter)

