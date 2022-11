Lange Staus in Tölz: Überall Baustellen und Straßensperrungen

Von: Andreas Steppan

Teilen

Die Sperrung der Königsdorfer Straße verschärft aktuell die innerstädtischen Verkehrsprobleme in Bad Tölz. © arp

Wegen zeitgleicher Sperrungen von Straßen in der Innenstadt herrscht in Bad Tölz Verkehrschaos. Die Frage, ob die Baustellen denn nicht koordiniert werden, drängt sich da freilich auf.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Muss das eigentlich alles auf einmal sein? Könnte man die Baustellen nicht besser aufeinander abstimmen? Diese Fragen stellte sich in Bad Tölz in den vergangenen Tagen manch entnervter Autofahrer. Denn gefühlt wird gerade an allen Ecken und Enden gleichzeitig gebaut. In Bad Tölz standen die Autofahrer sowohl auf der Umgehungsstraße als auch in weiten Teilen der Innenstadt noch weit länger im Stau als sonst. Eine gewisse Koordination gebe es, heißt es dazu von Experten. Doch manche Situationen ließen sich schwerlich vermeiden.

Häufige Staus wegen Baustellen vor dem Jahresende

„Es handelt sich um das typische Phänomen zum Jahresende“, konstatiert Lars Werner, Verkehrsexperte der Tölzer Polizeiinspektion. Was er damit meint: Zum einen müssen noch Budgets verbraucht werden, die nur für heuer bewilligt sind und sonst verfallen. Zum anderen sollen bestimmte Arbeiten über die Bühne gehen, bevor es der Frost unmöglich macht. In Bad Tölz äußert sich das gerade in einer ungewöhnlichen Häufung: Die größten Verkehrsprobleme verursachte wie berichtet am Dienstag und Mittwoch die einseitige Sperrung der B472 über die Isarbrücke. Das zuständige Staatliche Bauamt Weilheim hat angekündigt, dass voraussichtlich auch kommende Woche am Montag, Donnerstag und Freitag eine Ampel den Verkehr regeln wird.

Was dazukommt: Die Königsdorfer Straße ist ab dem Kreisverkehr am Amortplatz gesperrt. Grund sind laut Birte Otterbach, Sprecherin des Tölzer Rathauses, Glasfaserarbeiten der Telekom. Eine Anfrage unserer Zeitung an die Telekom zu Umfang und Dauer der Arbeiten blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Zeitgleich ist noch bis 10. Dezember die Staatsstraße 2064 von Oberfischbach zum Weiler Spiegel wegen Asphaltierungsarbeiten des Staatlichen Bauamts gesperrt.

Parallele Sperrungen wegen Telekomarbeiten und Asphaltierungsarbeiten

Ebenfalls kein Durchkommen ist derzeit auf der Allgaustraße. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn ist der dortige Bahnübergang wegen Gleisbauarbeiten auf der Strecke Bad Tölz – Schaftlach sowie weiterer Arbeiten im Bahnhof Bad Tölz gesperrt. Die Sperrung dauert noch bis Sonntag, 13. November, 5 Uhr. Auf dem Streckenabschnitt Holzkirchen-Lenggries verkehren daher keine Züge, es gibt Schienenersatzverkehr. Die Folge dürfte sein, dass etliche Zugpendler aufs Auto umsteigen und damit die Verkehrslage in Tölz weiter verschärfen. Außerdem fehlt mit dem Weg über die Allgaustraße und Eichmühle eine innerstädtische Ausweichroute.

Am Bauen sind schließlich auch die Tölzer Stadtwerke. Sie haben am Dienstag mit der Verlegung von Nahwärmeleitungen in der Höckhstraße begonnen. Die dortige Sperrung dürfe aber wohl der kleinste Beitrag zu den aktuellem Verkehrsproblemen sein. Grundsätzlich würden Straßenbaustellen zwischen den Behörden – also Landratsamt, Städten und Gemeinden sowie Staatlichem Bauamt – durchaus abgestimmt, erklärt auf Anfrage Landratsamts-Sprecherin Sabine Schmid. Das Staatliche Bauamt etwa stelle zum Jahresbeginn alle geplanten größeren Maßnahmen vor. Vorhaben der Städte und Gemeinden würden, soweit schon bekannt, bei der Abstimmung berücksichtigt. Doch es gebe auch immer wieder Unvorhergesehenes, was keinen Aufschub duldet, oder Verschiebungen.

Polizei hat „kein Vetorecht“

Auch die aktuellen Baustellen seien „soweit kommuniziert“. Auf den Umleitungsstrecken fänden sich „keine weiteren Verkehrshindernisse“. Dass aber das Verkehrsaufkommen auf den Umleitungsstrecken steige, das sei unvermeidbar. Wenn mit „Abstimmen“ aber gemeint sei, schlichtweg weniger Baustellen zu genehmigen, so sei dies „schwierig, weil auch andere Interessen zu berücksichtigen sind“, so Schmid. „Marode Wasserleitungen beispielsweise stellen bei unnötigen Verzögerungen die Versorgung in Frage. Auch die Baufirmen haben Termine – zum Beispiel noch andere Baustellen oder Terminarbeiten. Kurzfristig werden Gelder frei, wenn die Baumaßnahmen noch zügig erfolgen, so wie die St2064 nach Königsdorf. In diesen Fällen Baustellen nicht zu genehmigen, hätte erhebliche Auswirkungen für die Allgemeinheit – in anderer Weise natürlich.“

Im Fall der Sanierung der Isarbrücke komme hinzu, dass sich der Abschluss immer wieder verzögert habe. „Das macht viele Planungen und Abstimmungen zunichte.“ Überhaupt keinen Einfluss habe die Verkehrsbehörde im Landratsamt auf Baustellen im Schienennetz. Weil letztere Arbeiten in Bad Tölz aber bald abgeschlossen sind, „sollte sich die Situation nächste Woche zunehmend entspannen“, ist Schmid zuversichtlich. Lars Werner von der Tölzer Inspektion räumt ein: „Es ist wirklich ungünstig, wir alle sind Leidtragende.“ Doch auch er betont: „Andererseits sind das alles Maßnahmen, die vollzogen werden müssen.“ Die Polizei werde über die einzelnen Maßnahmen zwar in Kenntnis gesetzt, habe aber „kein Vetorecht“. Natürlich versuche man, Baumaßnahmen möglichst zu koordinieren. „Mit städtischen Baustellen funktioniert das meines Erachtens auch ganz gut.“

Aktuell aber sei das Problem, dass mit Staatlichem Bauamt, Telekom und Deutscher Bahn völlig unterschiedliche Akteure am Werk seien. Die Polizei könne zwar auf zeitgleiche Baustellen hinweisen. „Aber alle unter einen Hut zu bekommen, ist äußerst schwierig.“ Aus Werners persönlicher Sicht könnten aber auch die einzelnen Autofahrer einen Beitrag leisten, um die Verkehrslage zu verbessern: indem sie für innerstädtische Strecken auch mal aufs Fahrrad umsteigen oder zu Fuß gehen. Und dann erinnert Werner noch an die grundlegende Regel, Kreuzungsbereiche freizuhalten. An der Kasernenkreuzung sowie der Einfahrt von der Arzbacher Straße auf die B 472 hätten zuletzt regelmäßig Autos die Kreuzungen blockiert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.