Langes Leiden: Long-Covid Studie aus dem Landkreis veröffentlicht

Von: Andreas Steppan

Teilen

Nicht wenige Menschen leiden nach ihrer Corona-Infektion unter Long Covid (Symbolbild). © IMAGO / Sven Simon

Nicht wenige Menschen leiden nach einer Infektion mit dem Coronavirus mit Langzeitfolgen. Nun gibt es eine wissenschaftliche Veröffentlichung zur „Covitölz“-Studie, die im Landkreis durchgeführt wurde.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nach einer Corona-Erkrankung leidet ein nennenswerter Teil der Betroffenen an Langzeitfolgen, und dabei entsteht oft ein erheblicher Leidensdruck. Zu den Studien, die die Phänomene „Post Covid“ beziehungsweise „Long Covid“ beleuchten, gehört auch eine Untersuchung, die im Landkreis durchgeführt wurde. Die Ergebnisse sind jetzt Grundlage für einen Fachartikel im „Journal of Psychosomatic Research“. Dies teilt die Pressestelle der Technischen Universität München (TUM) mit.

TU München in enger Zusammenarbeit mit Landratsamt Bad Tölz

Wie berichtet hatte die TUM unter Federführung von Antonius Schneider, Professor für Allgemeinmedizin, für die „Covitölz“-Studie eng mit dem Tölzer Landratsamt zusammengearbeitet. Für eine Befragung wurden rund 9000 Menschen aus dem Landkreis angeschrieben, die zwischen Februar 2020 und Ende November 2021 als mit Corona infiziert registriert worden waren. Von ihnen füllten rund 3000, also ein Drittel, einen Fragebogen aus und machten Angaben darüber, welche Folgen die Erkrankung bei ihnen hatte.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Studie zu Long Covid veröffentlicht

52 Prozent der Teilnehmenden berichtete nach Angaben der TUM von Symptomen, die auch länger als drei Monate nach der Infektion auftraten. Knapp ein Fünftel – 18 Prozent – gab an, dass ihr Alltag dadurch deutlich eingeschränkt werde. „Im Zentrum der aktuellen Veröffentlichung stehen psychosomatische Aspekte von Post-Covid-Erkrankungen“, heißt es in der Mitteilung der Universität. Als neue Erkenntnis der Covitölz-Studie gilt darüber hinaus, dass die Forschenden neben bekannten körperlichen Auswirkungen – insbesondere Erschöpfungszuständen (Fatigue) – auch ein verstärktes Auftreten von sogenannten somatischen Belastungsstörungen registrierten. Darunter verstehen sie Einschränkungen im täglichen Leben, die sich aus einer intensiven Beschäftigung mit den physischen Symptomen und damit verbundener Sorge ergeben. Somatische Belastungsstörungen traten bei rund einem Viertel der Studienteilnehmer, die Einschränkungen im Alltagsleben haben, auf. „Zudem gibt es bei diesen auch vermehrt Anzeichen von Depressionen und Ängsten“, so die TUM. Der Studienleiter Antonius Schneider sieht die Studienergebnisse als Hinweis für die Ärzte, bei der Behandlung von Post-Covid-Patienten stärker auf psychosomatische Beschwerden zu achten, um den Betroffenen adäquat zu helfen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.