Langlaufrennen auf dem Blomberg nur eine Frage des Wetters

Seit 100 Jahren gibt es den Tölzer Skiclub. Das Jubiläum wird in diesem Jahr gefeiert. Auch sonst war der Verein wieder sehr aktiv, wie in der Hauptversammlung angesprochen wurde.

Bad Tölz – Von einem „manchmal sehr großen Spagat zwischen Leistungs- und Breitensport“ sprach der alte und neue Vorsitzende Ingo Mehner in der Jubiläums-Jahresversammlung des Tölzer Skiclubs. Der Verein feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen mit zahlreichen Aktionen über das ganze Jahr verteilt sowie einem großen Festabend am 23. November im Kurhaus. Mehner sprach sich bei dieser Gelegenheit für den notwendigen Zusammenhalt im Verein aus.

Immer noch beeindruckt zeigte sich der Vereinsvorsitzende und Bürgermeister von den Special Olympics (Soby), „so etwas wie bayerische Meisterschaften für behinderte Sportler“, die im Winter in Tölz stattgefunden hatten. „Ich habe selten so ein fröhliches Sportereignis erlebt.“ Nachfragen nach einem Langlauf-Rennen in der Marktstraße, die immer wieder auftauchen, erteilte Mehner eine Absage: „So etwas ist mittlerweile unmöglich. Das genehmigt dir heute keiner mehr, alleine schon wegen der fehlenden Rettungswege.“ Nicht in Vergessenheit geraten sei dagegen die Idee, ein Rennen auf dem Blomberg zu veranstalten: „Wenn wir wieder einmal einen Winter mit Schnee haben.“

„Fast ganz normale Saison“ - nur zu wenig Schnee

Von einer „fast ganz normalen Saison“ berichtete der Alpine Sportwart Markus Lachenmair – ganz im Gegensatz zu seiner Kollegin Regina Brandhofer aus dem nordischen Bereich: „Wir befanden uns zu den Trainingsfahrten ständig auf der Straße.“ Wegen des Schneemangels konnte nur eine einzige Einheit auf der Hausstrecke beim Schützenhaus Ellbach absolviert werden. Ansonsten musste zum Training ständig nach Seefeld, Pertisau und auch Leutasch gefahren werden.

Die vereinseigene Tölzer Hütte auf dem Brauneck läuft offenbar wieder ganz gut und bedurfte im zurückliegenden Jahr auch keiner größeren Investitionen. Das freute vor allem Schatzmeisterin Antonia Rein-Müller, die bekannte: „Ohne die Einnahmen aus der Tölzer Hütte könnten wir uns den Sportbetrieb in dem Umfang nicht leisten.“

Völlig problemlos verlief die Neuwahl der Vereinsführung. Außer dem Nordischen Sportwart Flori Ertl, er wurde durch Regina Brandhofer ersetzt, stellte sich die komplette Vorstandschaft erneut zur Wahl und wurde einstimmig wiedergewählt. Nicht ganz zustimmen konnte man Mehners Lob für die neugestaltete Homepage des Tölzer Skiclubs: „Da lohnt es sich wirklich, mal hineinzuschauen.“ Den Termin für die Jahresversammlung konnte man dort allerdings nicht finden.

