Lauterbachs Reform: „Ziel ist es nicht, Kliniken zu schließen“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Prof. Armin Grau (Grüne) ist Mitglied im Gesundheitsausschuss des deutschen Bundestags. © Martin Eberle

Fluch oder Segen? In einer Online-Debatte bei den Grünen ging es um die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach geplante Krankenhaus-Finanzierungsreform.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Krankenhausfinanzierung nur über Fallpauschalen soll bald der Vergangenheit angehören. Stattdessen sollen Kliniken künftig Geld dafür bekommen, dass sie Leistungen wie eine Notaufnahme vorhalten. Doch die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angestrebte Reform sieht eben auch vor, dass nicht mehr alle Krankenhäuser alles anbieten. Das bedeutet, dass sich einige Häuser von Fachabteilungen verabschieden werden müssen. Bringt die Reform also wirklich eine Verbesserung gerade für die kleinen Krankenhäuser? Mit dieser Frage befasste sich der Grünen-Bundestagsabgeordnete Karl Bär in einer Online-Diskussion. Eingeladen hatte er dazu seinen Fraktionskollegen Prof. Armin Grau, der im Gesundheitsausschuss sitzt.

Finanzierung nicht mehr nur über Fallpauschalen: „Hätten wir schon vor Jahren machen müssen“

„Ziel der Reform ist es nicht, Krankenhäuser zu schließen, sondern ein bedarfsgerechter Transformationsprozess“, sagte Grau. Der Weg weg von der reinen Fallpauschalenfinanzierung sei richtig. 40 bis 60 Prozent sollen daher künftig über Vorhalteleistungen bezahlt werden. Diese Änderung sei längst überfällig. „Diese Reform hätten wir eigentlich schon vor zehn Jahren einleiten müssen“, sagte Grau. Das Fallpauschalensystem „hat uns in eine falsche Richtung geführt“. Es sei immer nur noch um mehr und möglichst lukrative Fälle gegangen, um mehr stationäre Versorgung, als eigentlich notwendig gewesen sei. Das alles habe „zu einem Hamsterradeffekt für die Mitarbeiter“ geführt, die „für so viel stationäre Leistungen“ nicht mehr in ausreichender Zahl vorhanden sind.

Eingeteilt werden die Krankenhäuser künftig in drei Level

Eingeteilt werden sollen die Kliniken künftig in drei Level. Die meisten kleinen Landkrankenhäuser werden in Level 1 landen. Dieses unterteilt sich noch einmal: In 1n mit Notaufnahme, einer chirurgischen und einer internistischen Station, die rund um die Uhr bereit stehen müssen. Und in 1i, das zwar stationäre Betten vorsieht, aber vor allem die ambulanten Versorgungsstrukturen verbessern soll, Haus- und Fachärzte einbindet und „auch von einer Pflegekraft geleitet werden kann“, so Grau weiter. Das mit den ambulanten Strukturen sei ja schön und gut, wandte eine Zuhörerin ein. Es gebe aber immer mehr alte, pflegebedürftige Patienten, die zu Hause keinen Angehörigen haben. Deshalb sehe sie die Kürzung von Betten durchaus kritisch. Natürlich brauche es weiter auch eine stationäre Versorgung. „Deshalb ist ja auch bei Level 1i geplant, noch eine Station mit Betten zu haben“, so Grau.

Was ist mit den Fachkliniken?

Dr. Andreas Liebl, Chefarzt Innere Medizin/Diabetologie an der Fachklinik Bad Heilbrunn, befürchtet mit Blick auf die Reformkonzepte, dass die Fachkliniken keine ausreichende Berücksichtigung finden. 1500 bis 2000 Diabetes-Patienten, „die ambulant austherapiert sind“, behandelt die Fachklinik pro Jahr. Nach den Reformvorstellungen sollen künftig aber nur Kliniken der Level 2 und 3 Diabetologie anbieten dürfen. Wo denn der Platz der Fachkliniken in diesem ganzen System sei, wollte Liebl wissen. Natürlich brauche man die Fachkliniken weiterhin, beruhigte Grau. „Wir stehen vor der Aufgabe, sie richtig in die Reform zu integrieren. Dafür brauchen wir Sonderregelungen.“

Zurückgerudert beim Thema Geburtshilfe

Dass noch nichts in Stein gemeißelt ist, zeigt auch der Kurs bei der Geburtshilfe. Ursprünglich sollte die nur an Level-2-Kliniken möglich sein. „Aber hier ist man schon zurückgerudert. Man wird Geburtshilfeabteilungen ab Level 1n brauchen, um die Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten“, sagte Grau.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Was eigentlich mit den Kliniken sei, die die Anforderungen eines höheren Levels fast erfüllen, aber eben nicht ganz, wollte ein Zuhörer wissen. „Es wird einen mehrjährigen Anpassungsprozess geben mit einer Übergangszeit, um die Anforderungen zu erfüllen“, sagte Grau. Und das eine oder andere müsse man auch „flexibel handhaben“.

Zeitplan für die Reformpläne sind „unglaublich ambitioniert“

Apropos mehrjährig: Bär wollte wissen, wie der Zeitplan für die Reform sei. „Unglaublich ambitioniert“, antwortete Grau. Seit Februar tagt die Bund-Länder-Kommission und befasst sich mit den Plänen. Ein Eckpunktepapier soll bis Juli vorliegen. Nach der Sommerpause folgt der Referentenentwurf. Im November erfolgt die erste Lesung, im Dezember die zweite und dritte – am 1. Januar 2024 soll die Reform in Kraft treten. Die Umsetzungszeit betrage dann fünf Jahre.

Wo eigentlich die Pflege zwischen den ganzen Leveln und Leistungsgruppen sei, wollte eine Krankenschwester wissen. „Ohne Pflege wird nichts funktionieren.“ Grau gab ihr Recht. „Im alten Fallpauschalensystem wurde Pflege nur als Kostenfaktor gesehen und vor allem in den Nuller-Jahren kaputtgespart.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.